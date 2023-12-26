東京秋葉原電器街是動漫天堂也是買電器的好地方，幾乎每次日本自由行都會到電器行逛，這次就來好好介紹在秋葉原電器街很顯眼的「EDION愛電王 秋葉原AKIBA店」，當然也別忘了要使用「免稅10%+7%EDION優惠劵」，一次購買滿十萬日元不用搬，直接享有機場免費配送服務，旅程不用帶著電器到處走，只要早點到機場領就行，超方便的。

愛電王秋葉原AKIBA店 位置交通

愛電王秋葉原AKIBA店在JR秋葉原站附近，走路過來不用3分鐘，走出JR秋葉原站往”秋葉原電器街”方向走過來。

看到知名「秋葉原ラジオ会館」再往前走到底。

在路口就能看到斜對面的愛電王秋葉原AKIBA店大樓。

EDION愛電王優惠劵｜滿十萬日元機場免費宅配

購買先帶大家先了解這張EDION愛電王優惠劵」7%OFF+免稅10%OFF，EDION愛電王優惠券只可使用於「免稅認可門店」，

愛電王在日本全國擁有1200多間分店，其中共有100多間「免稅認可門店」可使用優惠券。

【EDION愛電王優惠劵】使用注意事宜如下：

1、消費金額需滿退稅後5000日元以上，出示護照(限國外遊客使用)+EDION愛電王優惠劵(7%OFF+免稅10%OFF)

2、適用優惠劵折扣商品：電飯鍋、電熱水瓶、刮鬍刀、吹風機、血壓計、美容儀器、空氣清新機、免治馬桶、蒸氣熨斗、掃地機器人、數位相機、數位單眼相機(其他不確定商品可詢問現場工作人員)

台灣觀光客付款以往只能用現金或刷卡，現在多了「街口支付」與「台灣Pay」電子支付服務。

現場詢問愛電王櫃台，確定有滿10萬日元以上(使用EDION優惠劵折扣後金額)就享機場免費配送服務，提醒要在3日的中午前購買結帳才來得及宅配到機場(建議4日前採買較保險)。

愛電王秋葉原AKIBA店層樓介紹

愛電王秋葉原AKIBA店共有6個層，分別是：

1F：模型公仔、四驅車、玩具、保溫瓶、行李箱、酒品、美妝、文具

2F：美容家電、吹風機、捲直髮器、電動刮鬍刀、血壓計、海外向的電器、手錶、Apple、拍立得、Switch(遊戲片)

3F：電腦周邊、數位相機

4F：吸塵器、掃地機器人、水波爐、電磁爐、電飯鍋、咖啡機

5F：冰箱、洗衣機、冷氣、空氣清淨機

6F：四驅車測試車道區

愛電王秋葉原AKIBA １樓

從1樓走進愛電王就像來到動漫世界，滿牆面陳列各種動漫人物公仔與鋼彈模型，是愛電王秋葉原AKIBA店的特色。

鋼彈、海賊王、七龍珠、奧特曼、咒術迴戰，這區根本是”緹爸”這種大男孩的天堂，看到Q版鬼滅之刃…女兒”緹緹”也淪陷。

四驅車款式相當齊全，就連零件配件也有，買好可到６樓四驅車車道作測試。

小朋友喜歡的寶可夢、角落生物、蠟筆小新…等，小巧可愛很好入手。

這幾天逛街需要溝通時店員都會主動拿出的翻譯機，時常出國旅行者適合擁有一台。

戰利品買太多需要多一個行李箱，愛電王也有。

每次旅行都有朋友問能不能幫忙買保溫瓶，女兒幼兒園時期也會買動物可愛保溫瓶讓她開心上學去。

保養品、彩妝、文具、生活用品也在１樓。

前陣子社團媽媽們討論度很高的匠技の指甲刀，讓兒童開始學習自己修剪指甲的好工具。

日本酒是酒鬼最愛的區域，日本酒在台灣買價格貴很多，還榮登日本購物差價清單最高的第一名。

＊台灣18歲以下請勿飲酒｜喝酒請勿開車＊

愛電王秋葉原AKIBA ２樓

台灣購買電器第一名就是這台「Panasonic奈米水離子吹風機」，最新款nanocare小巧風大，代購都來到1萬上下，自己買退稅再用EDION愛電王優惠劵不用8千台幣。

另一台台灣觀光客愛用的品牌吹風機Dyson，新出的理髮捲髮產品也很厲害，看影片都差點想全部帶回家。

不想到醫美診所，在家想變美也有很多輔助的美容電器，像是臉部按摩、光美容器，平日在家就能自己小保養。

還有按摩筋膜搶、電動刮鬍刀、電子血壓計。

2樓的廚房家電是海外向的電器220V，台灣是110V與日本電壓100V很相近，所以想購買記得要在4樓買才對(文章下方有介紹)。

Switch手把有一般款與專業款手把，有些Switch遊戲片在日本買會比較便宜也可以參考看看。

手錶、電子錶、拍立得的款式很新潮，忍不住多看幾眼。

蘋果迷的Apple專區也在2樓。

愛電王秋葉原AKIBA ３樓

3樓主要是電腦周邊、筆電、數位相機，臨時需要滑鼠、記憶卡就可以過來購買。

數位相機、GoPro攝影設備，會因保固關係而大多就會選擇在台灣購買。

愛電王秋葉原AKIBA ４樓

遊客喜歡逛的小家電在4樓，最受歡迎的是家庭主婦料理小幫手”水波爐”與”電飯鍋”。

煮出來的米飯好不好吃有一半來自於電飯鍋的功勞，日本品牌的電飯鍋煮出來的米飯就是不一樣，我們家就搬一台印象電飯鍋回家，台灣印象電飯鍋售價高，自己帶回家可省3千~5千，絕對划算！！

咖啡機、Bruno電烤盤、多功能電烤盤都是我很想搬回去的小家電，尤其是Bruno電烤盤的差價好讓人心動。

吸塵器、掃地機器人這類的打掃小幫手，體積不大，在日本也能買到較新的機型。

比較特別還看到生活用品類這層樓也有。

愛電王秋葉原AKIBA ５樓

家中常用的中小型家電在5樓，有冰箱、洗衣機、冷氣、空氣清淨機、暖爐、風扇、免治馬桶。

空氣清淨機與免治馬桶也是不少遊客會特地搬回台灣的人氣家電。

愛電王秋葉原AKIBA 6樓

在1樓購買的四驅車可在6樓的四驅車車道測試，風格設計很用心，就像是小型的四驅車賽道。

愛電王秋葉原AKIBA店距離JR秋葉原站近，滿10萬日元(使用EDION優惠劵後金額)享機場免費配送服務，完全不用擔心接下來旅程要為戰利品重量搬東搬西的惱人問題，愛電王在日本1200間分店等你來逛。

愛電王 秋葉原AKIBA店

連結：官網｜FB

地址：〒101-0021 東京都千代田区外神田1‐2‐9(Google地圖)

電話：+81 3-3257-1100

營業時間：10:00~19:00

延伸閱讀