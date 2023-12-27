終於來吃這間低調巷弄的湯玉港式料理，就在富國路正忠排骨飯彎進來就能看到

湯玉港式料理位置很低調，卻是老饕持續追隨的好店

香港主廚開的湯玉港式料理，高雄獨家 鮮蝦濃湯泡飯、香濃雞湯泡飯

全台灣應該只有在湯玉可以吃到，星級飯店才能吃到的滋味

香港主廚本身廚藝精湛，曾任香港一星級飯店的廚師

一般在香港飯店才能吃到的濃湯泡飯，高雄就可以吃到

正宗做法，很多人都第一次吃，跟我們一樣驚艷又喜歡，讓大家更加認識港式濃湯泡飯

香港煲湯本身就很強，濃湯泡飯的湯底也是類似這樣的方式

需要經過長時間的燉煮，使用新鮮食材熬煮，鎖住整個精華香氣與營養

帶有獨門特色的鮮蝦濃湯泡飯、香濃雞湯泡飯，各式有喜歡老饕喜歡

很有意思的還可以點綜合口味唷!!!高雄獨家湯玉濃湯泡飯，真的很威

香港人開的港式料理，別於一般的港點

讓人驚豔的暖心湯頭，跟家人一吃就愛上

湯玉 港式料理過年也有營業，除夕中午有營業，除夕夜休

過年期間每天都有開唷~~~可以帶家人一起吃

過年期間還有限定港式年糕唷!~

湯玉 港式料理

位置：高雄市左營區安吉街132號

電話： 0919 175 001

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:30(週一、週二公休)

僅提供現金付費

粉絲團：Facebook

之前路過就看過好幾次，讓我跟家人都很好奇的湯玉港式料理

販售的不是一般認識的港式蒸籠、港式點心，而是獨門特色的濃湯泡飯

厲害的不僅有泡飯，還有特製的炸物小點、港式小吃

開業四年多，擁有許多老饕客戶持續追隨唷!

店鋪都是店家收藏的香港文藝品，都是香港97之前殖民、香港政府部門的logo，還有部分外國的

很多香港的照片，充滿濃情港味

帶有溫馨感的湯玉 港式料理，香港人開的港式料理專賣店

賣的是正宗港味，居然還有人質疑店家賣的不是港式料理?!

老闆娘講話很快，還帶著廣東口音，讓我一度以為在香港用餐

可能是大家去香港都吃街邊小吃，濃湯泡飯基本上都是大餐廳、星級飯店美食才能享用到

用平價的消費，免出國我們就可以在高雄湯玉吃到

店鋪陳列都很簡單，帶有明亮舒適度

店家本身也有販售一些生活雜貨、餅乾零食，都能順便採買

老闆、老闆娘都是香港人，講話速度很快

對話都是廣東對話，講國語也帶有口音

內用都會覺得來到香港茶餐廳一樣，格外有氣氛

湯玉 菜單

還有一些新菜色或者隱藏限量美食都會在櫃台手寫單子上

招牌泡湯有兩種口味，亦可混搭

建議可以跟我們一樣點套餐，吃起來超飽也很滿足

推薦幾樣外面少見的港式小菜，像是蝦香雞翅膀、椒鹽雞軟骨、椒鹽牛肚

還有特色的鮮魷魚蒸肉餅，小菜基本上都可點，真的是外面吃不到的

第一次來也稍微看了一下外面看板有什麼招牌美食，有圖片更加好點餐

招牌濃湯泡飯都是每日新鮮限量供應，常常賣完就會提早關門

如果不想撲空也能打電話先預訂，湯頭都是每天新鮮熬煮，賣完就沒有囉!!!

蝦湯都是使用新鮮蝦子，完整的蝦子下去燉煮1小時以上，煨出的高湯底

不是一般人覺得的南洋、泰式蝦醬滋味，都是使用新鮮蝦子去燉煮

雞湯也是使用大量雞肉、雞架下去燉煮，熬煮5小時左右，好喝且不燥熱

餐點都是現點製作，店鋪只有老闆、老闆娘兩個人作業

人多的時候稍微耐心等候，美味值得等待

原本湯玉靠近巨蛋商圈，目前搬到巷弄，很多熟客都會持續回流

鮮蝦濃湯泡飯(冬粉)

有白飯或者冬粉、烏龍麵可以挑選，冬粉會吸附精華香氣與湯汁，也很推薦

蝦湯真的是精華，連蝦頭都下去熬煮，釋放出蝦油滋潤湯頭更加好喝

湯頭不是那種罐頭蝦醬的味道，是海洋蝦子鮮味

蝦湯釋放出蝦子的甜味、鮮度，好喝卻很爽口不油膩唷!

整個嘴巴都是新鮮風味，蝦子的自然甜味

老闆娘說紅紅的是蝦油，都是新鮮蝦頭熬煮出的精華

冬粉很滑溜，帶出蝦湯鮮味提味

湯頭很鮮美，真的會有一口接一口吃，是爽口不燥熱的

還有新鮮的蝦子很幾尾，軟中帶有Q度

滿嘴鮮味帶出青江菜清甜，每一口都是豐富多層次口感

香濃雞湯泡飯 (套餐 加黃金脆脆米、湯玉餛飩)

像我們三個人用餐，就點兩碗不同口味，可以自行混搭變成綜合口味

加上點了很多港式小菜、港式飲品，絕對可以吃很飽

對我來說還蠻大一碗的，每一口都是暖心滋味，長輩、孩子都會愛的香濃雞湯泡飯

湯底熬煮出精華香氣，港式煲湯、湯品就是厲害，每一口都香濃滋味

很香醇不燥口，堅持新鮮食材用料，製作出的自然湯頭

每一口都是熱呼呼，現場吃真的很美味，極力推薦

絕對沒吃過的鮮蝦濃湯泡飯、香濃雞湯泡飯

餛飩也是很多朋友極力推薦，主廚獨門特製、純手工包

很多熟客都會買冷凍餛飩回家煮唷!!吃喜歡真的很推薦~

很大顆飽滿，滑溜外皮帶出滿滿的鮮肉

吃了很開心又滿足的鮮肉餛飩，帶出蝦子、鮮肉、木耳的層次口感，保有蝦子鮮味

最精華的黃金脆脆米來了，加下去完全滿分!是我愛的口感~猶如鍋巴脆脆焦香提味，很挑逗味蕾

黃金脆脆米也都是主廚每週都要製作，銷售用量很大，加上要新鮮

每週都要製作3次左右才夠用，一定要加點!!超愛~

可以先招牌泡湯，再加入黃金脆脆米

米香油炸過後，帶出酥脆口感

加上新鮮製作、新鮮用量，整個咬下酥脆度與散發的香氣，真的很加分

讓口感跟香氣又提升，很唰嘴，一整個讓孩子也不挑食了!!!

如果你也喜歡脆脆口感、帶有焦香滋味，絕對必點，非常加分

不賣隔夜湯底頭，所以泡飯都是新鮮賣完就沒有~

堅持每天新鮮燉煮，才能吃到最天然又新鮮的滋味

真心推薦可以吃看看，湯頭不燥口

吃完不會口乾舌燥，很溫暖香醇滋味

鮮蝦濃湯泡飯於香港米其林的餐廳，大概要台幣1200元才吃到

高雄用百元在湯玉就能吃到正宗滋味

椒鹽牛肚

獨家椒鹽牛肚，使用新鮮牛肚炆過三小時，再蒸過

利用油炸的方式，加上主廚特製的配方避風塘椒鹽，有夠鹹香夠味帶椒麻尾韻

這款很厲害，尤其是獨門特製的避風塘椒鹽

老闆娘看我們吃喜歡，說有再賣~~~一包20元，可以當沾醬、拌飯拌麵，很百搭!有夠唰嘴好吃!

咬下酥脆，牛肚很新鮮又軟嫩好咀嚼

整個鹹香帶有顆粒層次與椒麻香氣，尾韻的辣度很挑逗味蕾，好吃不油膩

蝦香雞翅膀

來湯玉一定要吃的招牌蝦香雞翅膀，使用香港蝦醬製作

蝦醬不是泰式蝦醬，味道跟台灣豆乳雞香氣有點雷同，帶有蝦鮮味

港式醬料蝦醬，很多港式大菜都是使用蝦醬製作

整個很入味，趁熱吃咬下酥脆湧出鹹香滋味

帶出雞翅肉質細嫩，有夠好吃~~點一份不夠分!

蝦香排骨

好吃推薦必點蝦香排骨

是很大塊帶有長條狀的排骨，好咀嚼不用吐骨頭，吃起好方便

也是使用港式蝦醬下去醃製處理，油炸處理很細膩

酥脆好吃帶軟骨口感，越吃越香甜

炸大餛飩(1顆30元)

餛飩實在太好吃了，加碼點了炸大餛飩

這應該是我在高雄吃過最大顆的餛飩，而且是扎扎實實的肉

不是那種魚漿、肉末，是很很飽滿的鮮肉鮮蝦餛飩

用炸得更香更好吃，小心燙口阿

滿滿的新鮮用料，而且還有一整尾新鮮蝦子，外皮薄脆咬下豐富鮮味爆出來

鮮魷蒸肉餅

很多熟客指名要吃的鮮魷蒸肉餅，純手工

使用新鮮豬肉製作，每一口都能吃到真正的豬肉

裡面QQ彈牙口感的是魷魚肉，帶出鮮味

淋上主廚特製的醬油提味，帶出本身食材的鮮度

很厚實帶扎實QQ口感，飽滿鮮味

滿滿的肉肉口感

飲料也完全正宗港味

絲襪奶茶一喝就很道地滋味，跟香港喝到的一樣

都是茶味比較重，會帶出乳香，不甜膩很濃厚好喝

如果怕晚上睡不著，建議可以中午喝~

引進香港黑加侖，製作的果汁

香港人熟悉的滋味，從小喝到大的檸檬利賓納

可以先喝原味，感受一下果汁的酸甜滋味

老闆娘極力推薦，一定要把黃檸檬擠出檸檬汁加入

整個香氣提味，果然讓利賓納更好喝，大推，好喝還很解膩!

黑加侖也就是黑醋栗，豐富的維他命C、礦物質，可以多喝，香甜順口唷~

椰汁紫米布甸

純手工製作的椰汁紫米布丁，滿滿的紫米

顏色是熬煮紫米釋放出的粉嫩，不添加色素唷!

帶有稠度的紫米顆粒與香甜滋味，引出椰奶滋潤

很濃郁，飯後來上一份還不錯唷!

店鋪很多軍徽都是老闆收藏品，很多客人很有興趣都會跟店家討論互動

湯玉過年期間都有營業，只有休除夕晚上

湯玉 港式料理

位置：高雄市左營區安吉街132號

電話： 0919 175 001

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:30(週一、週二公休)

僅提供現金付費

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