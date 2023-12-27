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新開幕半年不到的日系風「桂芳手作吐司麵包專賣店/桂芳手作りパン屋さん/Hsinchu gueifang bakery」，之前無意間買新竹北大路鬍鬚張魯肉飯的時候經過幾次，但原本以為「桂芳手作吐司麵包專賣店/桂芳手作りパン屋さん/Hsinchu gueifang bakery」是吐司工廠，後來網路查了一下，才發現「桂芳手作吐司麵包專賣店/桂芳手作りパン屋さん/Hsinchu gueifang bakery」其實是創立了三年以上的品牌，但在2023年才開實體店鋪，這麼可愛的小店，當然要推薦分享給大家！

パンも建物も可愛い！種類豊富なパンを取り揃えています。私の一番好きなパンは烏龍クリームパンです。烏龍ティーとミルクとヨーグルトが絶妙に合っていて、本当に美味しいのでおすすめです！

桂芳手作吐司麵包專賣店-店家資訊

桂芳手作吐司麵包專賣店 /桂芳手作りパン屋さん

地址：新竹市北區和福街18號

電話：0963-722-810

營業時間：12:00-19:30

定休日：週日週一/日・月曜日

Line：gueifang(提供外送可詢問店家)

桂芳手作吐司麵包專賣店-門市環境

「桂芳手作吐司麵包專賣店/桂芳手作りパン屋さん/Hsinchu gueifang bakery」藏身在和福街這條單行道上，如果不靠口碑要靠人潮吸客，基本上挺不容易，但只要是經過的人，都會忍不住多望兩眼，店面雖然不大，卻很有日式溫馨的氛圍，簡約木質風格，大片透明玻璃窗，還有隨風搖曳的小暖簾，再搭配各種童趣圖案與裝飾，都成了最佳的打卡背景，長型的麵包陳列空間，大概不到5個人就擠得滿滿，令人意外的是麵包種類其實還蠻多的。

桂芳手作吐司麵包專賣店-餐點味道

這次買了炭焙烏龍北海道奶霜包NT:60元、林檎法芙娜NT:70元、火腿乳酪吐司NT:105元和桂芳經典吐司NT:80元，四款吐司麵包甜點。

「桂芳手作吐司麵包專賣店/桂芳手作りパン屋さん/Hsinchu gueifang bakery」的吐司系列還有芋頭、奶酥、紅豆胡麻、香橙巧克力，無論是火腿乳酪吐司或桂芳經典吐司都屬於軟綿蓬鬆的口感，桂芳經典吐司帶有微微鹽味，火腿乳酪吐司很適合回烤之後，配杯牛奶，當作早餐。

用富士蘋果、蜂蜜乳酪、調溫巧克力製作而成的林檎法芙娜，咬下去最先嚐到的是巧克力，慢慢咀嚼之後，會融入蘋果與蜂蜜乳酪的甜味與香味，很適合當成甜食和下午茶的茶點。

最後分享的まるまる北海道奶霜包，應該是這次裡面最喜歡的一款麵包，主要在於炭焙烏龍的風味還挺少見的，用烏龍、牛奶、優格調配出來內餡奶油醬比例也剛好，甜甜的又帶有茶香，如果也喜歡特殊口味麵包的人可以吃看看，下次再來買應該會想試看看歐式麵包，可愛溫馨的小店「桂芳手作吐司麵包專賣店/桂芳手作りパン屋さん/Hsinchu gueifang bakery」分享給你！

圖影來源：自行拍攝，僅供文章分享使用

#桂芳手作吐司麵包專賣店 #gueifangbakery #桂芳手作りパン屋さん #新竹吐司店 #新竹麵包店

🍀 暖樂Loftwarm / 撰文編輯

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