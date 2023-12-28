醉地府鑄鐵鍋-台中公益店｜台南知名暗黑風地府酒吧前進台中!搖身一變為陰間地府風格火鍋店!東北特色鐵鍋燉大魚搭配玉米餅超特別/台中聚餐餐廳推薦
醉地府鐵鍋燉-台中公益店｜到陰間地府一遊~來吃火鍋!
醉地府新品牌-醉地府鐵鍋燉，在台中有兩個店面，
分別是：台中公益店、台中河南店！
餐點以特色鐵鍋燉（類似火鍋）為主！
這次吃到的 鐵鍋燉大魚，是東北特色料理!
超大鐵鍋，燉出一鍋豐富好料!
選用大尾鱸魚，先炸後燉，讓你一魚兩吃! 超推薦!!!
這次和朋友相約 醉地府鐵鍋燉-台中公益店，用餐氛圍真的很有趣！
餐點也很有特色，熱熱吃蠻好吃的呢！
這次還第一次體驗到自己挑選喜歡的酒精， DIY特色調酒，好玩好喝又好嗨！
（未成年請勿飲酒、開車不喝酒、喝酒不開車）
醉地府鐵鍋燉-台中公益店 必拍照打卡的，就是2樓的一整面的啤酒牆，
精選台灣和各國的特色啤酒300多款，
喜歡品酒的，值得來看看！保證讓你流連忘返～(≧▽≦)
醉地府鐵鍋燉-台中公益店 的用餐氛圍 也非常有特色!!!
暗黑地獄風格，讓你感受到陰間地府用餐到底是什麼感覺~
醉地府鐵鍋燉-台中公益店｜店家環境
附近停好車以後，走近 醉地府鐵鍋燉-台中公益店，就注意到店外的顯眼招牌！路口寫著：若要此門入，不是醉就是吐！（原來來到這裡，不是喝醉就是飽到吐，(≧▽≦)店家也太有梗了吧！）
店外有個小亭子
熱門時段，還會有專人在這邊提供孟婆湯！也太有趣了吧！
我們去的時候，是偏下午的時間，所以沒有遇到孟婆湯，超好奇孟婆湯是什麼味道？(◐‿◑)
門外有候位座區，旁邊的地府守門員實在有夠可怕！
好險我們是白天來吃，晚上來用餐的話，也太訓練膽量了吧！
輪到我們入內用餐，電動感應門也太有梗，
手去拍打感應開門的時候，還有燈光特效，
白天來不明顯，超可惜的！晚上來一定超好拍！
以為只有這樣嗎？
朋友走在我們前面，一進去就看到兩側分別矗立殭屍！
而且還會動！也太可怕了！真的是超寫實地府風格！
誒誒誒！我們是來吃飯的，不是來逛鬼屋～(￣◇￣;)
醉地府鐵鍋燉-台中公益店｜1樓用餐空間
店內也特別裝潢成暗黑地獄風格，
昏暗的燈光，掛著古風紅燈籠，牆上的繽紛霓虹燈畫彰顯熱鬧氛圍～
這是要走入地府的大家，吃飽飽、好上路？！
1樓的用餐空間，集中在左側，
沒想到下午茶時段來，還是大客滿，真的非常的熱鬧！
果然地獄風格的餐廳，一開幕就吸引很多人前往朝聖～
醉地府鐵鍋燉-台中公益店｜2樓用餐空間
往2樓走，過了奈何橋，又是另外一個用餐區域，
這邊的用餐空間比較寬敞，桌數也比較多！
同樣裝潢的很有氛圍！
醉地府鐵鍋燉-台中公益店｜網美打卡酒牆超吸睛
2樓最大的特色，就是這一整排的酒牆！
300多款的國內外啤酒，任君挑選，
從台灣在地的知名品牌：沃隼釀造、韓國的水果酒、日本的清酒、⋯，
超多種沒看過的酒款，這邊都能一次喝到！
而且酒瓶都蠻有特色的！
還看到很有名的總統大選候選人選舉酒，
卡通版人物的酒標，超特別！呼應時事！好可愛～
（未成年請勿飲酒、開車不喝酒、喝酒不開車）
醉地府鐵鍋燉-台中公益店｜全台首創! 創意調酒 自己配!
（未成年請勿飲酒、開車不喝酒、喝酒不開車）
最後我和朋友挑選了六款有興趣的啤酒，
店家幫我們進行調酒DIY的服務！
第一次看到這個裝置覺得超新奇的～
店員先詢問我們想要用哪四隻酒來做搭配，
接著大酒桶裡面放滿了冰塊，四支酒就直接被開蓋倒放入大冰桶，
然後就可以直接轉開龍頭，真空的吸力 會將不同的酒吸出來進行混合，
不得不說
我們這四款搭配在一起 真的蠻好喝的！(≧▽≦)
醉地府鐵鍋燉-台中公益店｜免費扮裝趣
醉地府鐵鍋燉-台中公益店 店員都會穿著 地府相關風格服飾，
道士服、陰間差使黑衣裝扮…，都可看見!!!
台中店還是有扮裝的服務，
如果想要Cosplay，只要跟店員說一下，
有衣服可以讓你進行換裝拍照喔！
看看這兩個可愛的妹妹，直接換裝拍起照來！很有趣！
醉地府鐵鍋燉-台中公益店｜店家菜單
趕快來看看！台中特色店面的料理～
有別於台南醉地府，台中新品牌-醉地府鐵鍋燉餐點以 東北特色菜餚-鐵鍋燉 為主！鐵鍋燉 可挑選豬肉、牛肉、魚肉，原味或麻辣口味！其他還有加點的配料，或熟食、特色調飲，餐點也蠻豐富的！
醉地府鐵鍋燉-台中公益店｜店家餐點
今天和朋友選擇了原味的地府鐵鍋燉，
挑選魚肉鍋：鐵鍋燉大魚$869！
鐵鍋燉裡面的配料蠻豐富的，
除了主餐的炸魚，還有綜合菜盤、豬肉、綜合餃類！
覺得套餐配料不夠的話都可以再加點，單點價格分別是：
手工魚餃$89、蛋餃$59、
$69系列-金針菇、冬瓜、黃豆芽、大陸妹、高麗菜、鴨肉丸、麻辣鴨血、麻辣豆腐、梅花豬肉
五花牛$89、手工紅薯粉$89
我們還單點了熟食的部分：
醋溜土豆絲$79、垂簾聽政$79、招牌花捲$59、桂花冰粉（甜點）$69、遛肉段$129、名古屋雞翅$129、地府特調$90、仙界奶茶$80
點好餐沒多久，餐點就送上了！
鐵鍋燉大魚 的部分，店家把所有的配料都裝進大鍋內，
直接一整個大鐵鍋拿來倒進桌上的鐵鍋裡！
（不得不說，千萬別小看這個份量，
因為一開始盛裝過來的大鍋子，是那種家庭號煮湯、煮火鍋的大份量！）
桌上的鐵鍋更大，
所以倒進去的時候 ，視覺上會覺得好像沒有很多，
吃到後來~我們六個人吃到快翻過去了～
結果還是沒吃完！(≧▽≦)
接著店家會蓋上木製的大蓋子
讓所有食材在裡面燉煮一下
原來這個就是，東北的特色料理！鐵鍋燉！
桌上有計時器，時間到了，店員就會來開蓋！
我們選擇原味的湯頭，就不錯吃！
如果有敢吃辣的，推薦可以試試看他們的麻辣口味～
（這次因為同行的友人不敢吃辣，所以我就沒有嘗試麻辣口味的囉！）
以為鐵鍋燉 只有這樣嗎？
接著，還有最重要的玉米餅！
店家會幫你把玉米餅貼在燉鍋的表面，
然後蓋上鍋蓋去蒸煮，
時間到以後，開蓋就是香噴噴的玉米餅啦！
直接用桌上的鍋鏟，就能把玉米餅取下來囉！
一份有四顆，大家可以分享品嚐～
個人推薦一定要跟店員說，你比較喜歡吃香酥一點的口感，
這樣悶鍋的時間會比較久，玉米餅的底部會呈現香酥、類似鍋巴的感覺，
趁熱吃，可以吃到底部的香酥、
又能吃到玉米餅內部的軟中帶彈勁的麵糰筋度，好好吃喔！
也可以沾著醬汁一起品嚐～又是另一番風味呈現！
接著就是我們的大魚送到！
一大尾 酥炸到金黃色澤的鱸魚
直接吃就超級好吃
外皮香酥，魚肉非常的鮮嫩
我們一致覺得超讚！
吃了一陣子以後，
店員就問我們要不要放進去鍋子裡面燉煮一下，
吸附湯汁以後又會是呈現不同的味道喔！
果然魚放進去以後，又是不同味道的呈現，
多了火鍋湯汁，味道更加濕潤鮮美！
（不過我個人還是最愛 剛剛酥炸出來的乾爽滋味～）
整個鐵鍋燉裡，
還有各種蔬菜、手工餃類、綠豆寬粉、⋯等配料，
吃起來就像吃火鍋一樣～
個人特別推薦寬粉，
煮熟以後，會變成透明的，吃起來非常的Q彈，我們大家都很愛！
想多吃點肉的~
也能加價單點 豬肉/牛肉片喔!
吃到後來~
發現底部 有好幾塊 大豬肋排
燉煮入味~
紮實的豬肉~ 搭配軟骨
吃起來好過癮!!!
醉地府鐵鍋燉-台中公益店｜店家餐點-單點熟食開箱
我們還有點了一些熟食 一起來品嚐！
醋溜土豆絲 $79
酸度帶勁的 馬鈴薯絲，
馬鈴薯絲帶有微微的脆感，
吃起來爽脆開胃，我個人很喜歡！
垂簾聽政 $79
餐點名稱取的很有趣，
吃起來發現原來是口感帶脆的皇帝菜（印象又名為：貢菜），
這道蔬菜比較少見，沒吃過的推薦點來試試~
吃起來的口感非常的脆甜，
我個人超喜歡那種清脆的口感！
咀嚼控的人，必吃！
招牌花捲 $59
這道花捲是看到網路上的人都很推，所以點來吃吃看！
發現他們家的花捲形狀很美，吃起來也蠻好吃的，
除了蔥花，好像還有一些胡椒肉末的感覺！
所以吃起來一瞬間有種在吃胡椒餅的胡椒香氣和風味～
我喜歡！(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
遛肉段 $129
吃起來就是糖醋排骨的酸甜味道，
但是使用的是無骨的小肉塊，
吃起來更加的方便、也更涮嘴！
名古屋雞翅 $129
一份有四塊雞翅，這道我覺得他們做得不錯，
表皮炸的微酥，肉質細嫩，
調味也剛剛好、些微的胡椒粉增添香氣！
麻辣鴨血/麻辣豆腐 $69
他們家的 麻辣鴨血/麻辣豆腐
意外的好吃~~~
單吃 就很讚!!!
麻辣鴨血 吃起來很嫩~
麻辣豆腐 是那種裡面有吸附湯汁、滷得很入味的豆腐
麻辣的辣度還好~ 有香氣、沒辣度
我們先單吃，後來跟著網友的推薦 加進鍋內一起煮
燒燙燙吃，更好吃了~~
桂花冰粉（甜點）$69
這道也是陸劇常看見的中國甜點！
我是第一次吃，感覺超特別的！
吃起來很像檸檬愛玉，
但是醬汁有著迷人桂花香，微微的水甜滋味
上方放了很多種綜合堅果，
所以在吃的時候，又會品嚐到堅果的味道！
（這款我個人比較不愛，因為覺得堅果的味道有點太多了，
口味上顯得複雜了些，如果只是單純的桂花檸檬愛玉，我個人是很可以的！）
地府特調 $90 / 仙界奶茶$80
地府特調 $90
不喝酒精的人，這邊也有無酒精調飲！
這杯地府特調，送上的時候超美的！原來是檸檬蝶豆花飲，
美美的紫色，喝起來酸香清雅、也很解膩！
底部還能喝到愛玉～
多了愛玉，增添口感，
而且蠻大一杯的，我覺得可以點！
仙界奶茶 $80
店家的特調奶茶，
個人覺得算是不錯喝的鮮奶茶！
甜度也剛好，不會太甜！
醉地府鐵鍋燉-台中公益店｜食後感
醉地府 新品牌 –醉地府鐵鍋燉
微冷的冬天，來吃熱熱的火鍋
真的有種幸福感！
雖然身處的環境氛圍 讓人有點害怕
但是也蠻有反差感的！(≧▽≦)
而且來這邊吃飯打卡
朋友看到都會覺得很酷
值得嚐鮮～٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
喜歡品酒的
務必來試試看
記得指定2樓的座位
一大排的酒牆，300多款國內外啤酒任你挑，也蠻有樂趣的！
（未成年請勿飲酒、開車不喝酒、喝酒不開車）
無論是家庭聚餐，或是三五好友相約吃飯，
個人覺得 醉地府鐵鍋燉 是不錯的選擇！
簡單分享囉～
店家資訊｜醉地府鐵鍋燉-台中公益店
醉地府鐵鍋燉-台中公益店
地址：台中市西區公益路168號
預訂專線：04-2321 3569
營業時間：上午11:00 ~ 凌晨02:00 （最後收客&最後加點時間： 00:30）
醉地府鐵鍋燉-河南店
地址：台中市西屯區河南路二段443號
營業時間：上午11:00 ~ 凌晨02:00 （最後收客&最後加點時間： 00:30）
預訂專線：04-2452 8173
>>>注意事項：
暫無接受訂位，採現場候位，建議提早來排隊