醉地府鑄鐵鍋-台中公益店｜台南知名暗黑風地府酒吧前進台中!搖身一變為陰間地府風格火鍋店!東北特色鐵鍋燉大魚搭配玉米餅超特別/台中聚餐餐廳推薦

醉地府新品牌- 醉地府鐵鍋燉 ，在台中有兩個店面，

分別是：台中公益店、台中河南店！

餐點以特色鐵鍋燉（類似火鍋）為主！

這次吃到的 鐵鍋燉大魚 ，是東北特色料理!

超大鐵鍋，燉出一鍋豐富好料!

選用大尾鱸魚，先炸後燉，讓你一魚兩吃! 超推薦!!!

這次和朋友相約 醉地府鐵鍋燉-台中公益店 ，用餐氛圍真的很有趣！

餐點也很有特色，熱熱吃蠻好吃的呢！

這次還第一次體驗到自己挑選喜歡的酒精， DIY特色調酒，好玩好喝又好嗨！

（未成年請勿飲酒、開車不喝酒、喝酒不開車）

醉地府鐵鍋燉-台中公益店 必拍照打卡的，就是2樓的一整面的啤酒牆，

精選台灣和各國的特色啤酒300多款，

喜歡品酒的，值得來看看！保證讓你流連忘返～(≧▽≦)

醉地府鐵鍋燉-台中公益店 的用餐氛圍 也非常有特色!!!

暗黑地獄風格，讓你感受到陰間地府用餐到底是什麼感覺~

附近停好車以後，走近 醉地府鐵鍋燉-台中公益店，就注意到店外的顯眼招牌！路口寫著：若要此門入，不是醉就是吐！（原來來到這裡，不是喝醉就是飽到吐，(≧▽≦)店家也太有梗了吧！）

店外有個小亭子

熱門時段，還會有專人在這邊提供孟婆湯！也太有趣了吧！

我們去的時候，是偏下午的時間，所以沒有遇到孟婆湯，超好奇孟婆湯是什麼味道？(◐‿◑)

門外有候位座區，旁邊的地府守門員實在有夠可怕！

好險我們是白天來吃，晚上來用餐的話，也太訓練膽量了吧！

輪到我們入內用餐，電動感應門也太有梗，

手去拍打感應開門的時候，還有燈光特效，

白天來不明顯，超可惜的！晚上來一定超好拍！

以為只有這樣嗎？

朋友走在我們前面，一進去就看到兩側分別矗立殭屍！

而且還會動！也太可怕了！真的是超寫實地府風格！

誒誒誒！我們是來吃飯的，不是來逛鬼屋～(￣◇￣;)

店內也特別裝潢成暗黑地獄風格，

昏暗的燈光，掛著古風紅燈籠，牆上的繽紛霓虹燈畫彰顯熱鬧氛圍～

這是要走入地府的大家，吃飽飽、好上路？！

1樓的用餐空間，集中在左側，

沒想到下午茶時段來，還是大客滿，真的非常的熱鬧！

果然地獄風格的餐廳，一開幕就吸引很多人前往朝聖～

往2樓走，過了奈何橋，又是另外一個用餐區域，

這邊的用餐空間比較寬敞，桌數也比較多！

同樣裝潢的很有氛圍！

2樓最大的特色，就是這一整排的酒牆！

300多款的國內外啤酒，任君挑選，

從台灣在地的知名品牌：沃隼釀造、韓國的水果酒、日本的清酒、⋯，

超多種沒看過的酒款，這邊都能一次喝到！

而且酒瓶都蠻有特色的！

還看到很有名的總統大選候選人選舉酒，

卡通版人物的酒標，超特別！呼應時事！好可愛～

（未成年請勿飲酒、開車不喝酒、喝酒不開車）

（未成年請勿飲酒、開車不喝酒、喝酒不開車）

最後我和朋友挑選了六款有興趣的啤酒，

店家幫我們進行 調酒DIY 的服務！

第一次看到這個裝置覺得超新奇的～

店員先詢問我們想要用哪四隻酒來做搭配，

接著大酒桶裡面放滿了冰塊，四支酒就直接被開蓋倒放入大冰桶，

然後就可以直接轉開龍頭，真空的吸力 會將不同的酒吸出來進行混合，

不得不說

我們這四款搭配在一起 真的蠻好喝的！(≧▽≦)

醉地府鐵鍋燉-台中公益店 店員都會穿著 地府相關風格服飾，

道士服、陰間差使黑衣裝扮…，都可看見!!!

台中店還是有扮裝的服務，

如果想要Cosplay，只要跟店員說一下，

有衣服可以讓你進行換裝拍照喔！

看看這兩個可愛的妹妹，直接換裝拍起照來！很有趣！

趕快來看看！台中特色店面的料理～

有別於台南醉地府，台中新品牌-醉地府鐵鍋燉餐點以 東北特色菜餚-鐵鍋燉 為主！鐵鍋燉 可挑選豬肉、牛肉、魚肉，原味或麻辣口味！其他還有加點的配料，或熟食、特色調飲，餐點也蠻豐富的！

今天和朋友選擇了原味的地府鐵鍋燉，

挑選魚肉鍋：鐵鍋燉大魚$869！

鐵鍋燉裡面的配料蠻豐富的，

除了主餐的炸魚，還有綜合菜盤、豬肉、綜合餃類！

覺得套餐配料不夠的話都可以再加點，單點價格分別是：

手工魚餃$89、蛋餃$59、

$69系列-金針菇、冬瓜、黃豆芽、大陸妹、高麗菜、鴨肉丸、麻辣鴨血、麻辣豆腐、梅花豬肉

五花牛$89、手工紅薯粉$89

我們還單點了熟食的部分：

醋溜土豆絲$79、垂簾聽政$79、招牌花捲$59、桂花冰粉（甜點）$69、遛肉段$129、名古屋雞翅$129、地府特調$90、仙界奶茶$80

點好餐沒多久，餐點就送上了！

鐵鍋燉大魚 的部分，店家把所有的配料都裝進大鍋內，

直接一整個大鐵鍋拿來倒進桌上的鐵鍋裡！

（不得不說，千萬別小看這個份量，

因為一開始盛裝過來的大鍋子，是那種家庭號煮湯、煮火鍋的大份量！）

桌上的鐵鍋更大，

所以倒進去的時候 ，視覺上會覺得好像沒有很多，

吃到後來~我們六個人吃到快翻過去了～

結果還是沒吃完！(≧▽≦)

接著店家會蓋上木製的大蓋子

讓所有食材在裡面燉煮一下

原來這個就是， 東北的特色料理！鐵鍋燉！

桌上有計時器，時間到了，店員就會來開蓋！

我們選擇原味的湯頭，就不錯吃！

如果有敢吃辣的，推薦可以試試看他們的麻辣口味～

（這次因為同行的友人不敢吃辣，所以我就沒有嘗試麻辣口味的囉！）

以為鐵鍋燉 只有這樣嗎？

接著，還有最重要的 玉米餅 ！

店家會幫你把 玉米餅 貼在燉鍋的表面，

然後蓋上鍋蓋去蒸煮，

時間到以後，開蓋就是香噴噴的 玉米餅 啦！

直接用桌上的鍋鏟，就能把 玉米餅 取下來囉！

一份有四顆，大家可以分享品嚐～

個人推薦一定要跟店員說，你比較喜歡吃香酥一點的口感，

這樣悶鍋的時間會比較久， 玉米餅 的底部會呈現香酥、類似鍋巴的感覺，

趁熱吃，可以吃到底部的香酥、

又能吃到 玉米餅 內部的軟中帶彈勁的麵糰筋度，好好吃喔！

也可以沾著醬汁一起品嚐～又是另一番風味呈現！

接著就是我們的大魚送到！

一大尾 酥炸到金黃色澤的鱸魚

直接吃就超級好吃

外皮香酥，魚肉非常的鮮嫩

我們一致覺得超讚！

吃了一陣子以後，

店員就問我們要不要放進去鍋子裡面燉煮一下，

吸附湯汁以後又會是呈現不同的味道喔！

果然魚放進去以後，又是不同味道的呈現，

多了火鍋湯汁，味道更加濕潤鮮美！

（不過我個人還是最愛 剛剛酥炸出來的乾爽滋味～）

整個鐵鍋燉裡，

還有各種蔬菜、手工餃類、綠豆寬粉、⋯等配料，

吃起來就像吃火鍋一樣～





個人特別推薦 寬粉 ，

煮熟以後，會變成透明的，吃起來非常的Q彈，我們大家都很愛！

想多吃點肉的~

也能加價單點 豬肉/牛肉片喔!

吃到後來~

發現底部 有好幾塊 大豬肋排

燉煮入味~

紮實的豬肉~ 搭配軟骨

吃起來好過癮!!!

我們還有點了一些熟食 一起來品嚐！

醋溜土豆絲 $79

酸度帶勁的 馬鈴薯絲，

馬鈴薯絲帶有微微的脆感，

吃起來爽脆開胃，我個人很喜歡！

垂簾聽政 $79

餐點名稱取的很有趣，

吃起來發現原來是口感帶脆的皇帝菜（印象又名為：貢菜），

這道蔬菜比較少見，沒吃過的推薦點來試試~

吃起來的口感非常的脆甜，

我個人超喜歡那種清脆的口感！

咀嚼控的人，必吃！

招牌花捲 $59

這道花捲是看到網路上的人都很推，所以點來吃吃看！

發現他們家的花捲形狀很美，吃起來也蠻好吃的，

除了蔥花，好像還有一些胡椒肉末的感覺！

所以吃起來一瞬間有種在吃胡椒餅的胡椒香氣和風味～

我喜歡！(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

遛肉段 $129

吃起來就是糖醋排骨的酸甜味道，

但是使用的是無骨的小肉塊，

吃起來更加的方便、也更涮嘴！

名古屋雞翅 $129

一份有四塊雞翅，這道我覺得他們做得不錯，

表皮炸的微酥，肉質細嫩，

調味也剛剛好、些微的胡椒粉增添香氣！

麻辣鴨血/麻辣豆腐 $69

他們家的 麻辣鴨血/麻辣豆腐

意外的好吃~~~

單吃 就很讚!!!

麻辣鴨血 吃起來很嫩~

麻辣豆腐 是那種裡面有吸附湯汁、滷得很入味的豆腐

麻辣的辣度還好~ 有香氣、沒辣度



我們先單吃，後來跟著網友的推薦 加進鍋內一起煮

燒燙燙吃，更好吃了~~

桂花冰粉（甜點）$69

這道也是陸劇常看見的中國甜點！

我是第一次吃，感覺超特別的！

吃起來很像檸檬愛玉，

但是醬汁有著迷人桂花香，微微的水甜滋味

上方放了很多種綜合堅果，

所以在吃的時候，又會品嚐到堅果的味道！

（這款我個人比較不愛，因為覺得堅果的味道有點太多了，

口味上顯得複雜了些，如果只是單純的桂花檸檬愛玉，我個人是很可以的！）

地府特調 $90 / 仙界奶茶$80

地府特調 $90

不喝酒精的人，這邊也有無酒精調飲！

這杯 地府特調 ，送上的時候超美的！原來是檸檬蝶豆花飲，

美美的紫色，喝起來酸香清雅、也很解膩！

底部還能喝到愛玉～

多了愛玉，增添口感，

而且蠻大一杯的，我覺得可以點！

仙界奶茶 $80

店家的特調奶茶，

個人覺得算是不錯喝的鮮奶茶！

甜度也剛好，不會太甜！

醉地府 新品牌 – 醉地府鐵鍋燉

微冷的冬天，來吃熱熱的火鍋

真的有種幸福感！

雖然身處的環境氛圍 讓人有點害怕

但是也蠻有反差感的！(≧▽≦)

而且來這邊吃飯打卡

朋友看到都會覺得很酷

值得嚐鮮～٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

喜歡品酒的

務必來試試看

記得指定2樓的座位

一大排的酒牆，300多款國內外啤酒任你挑，也蠻有樂趣的！

（未成年請勿飲酒、開車不喝酒、喝酒不開車）

無論是家庭聚餐，或是三五好友相約吃飯，

個人覺得 醉地府鐵鍋燉 是不錯的選擇！

簡單分享囉～

醉地府鐵鍋燉-台中公益店

地址：台中市西區公益路168號

預訂專線：04-2321 3569

營業時間：上午11:00 ~ 凌晨02:00 （最後收客&最後加點時間： 00:30）

醉地府鐵鍋燉-河南店

地址：台中市西屯區河南路二段443號

營業時間：上午11:00 ~ 凌晨02:00 （最後收客&最後加點時間： 00:30）

預訂專線：04-2452 8173

>>>注意事項：

暫無接受訂位，採現場候位，建議提早來排隊

評分者：進食的巨鼠 Giant Mouse 吃喝玩樂小天地















評論分數 4.5