嶼木islandwood是一家外表白色簡約的早午餐/咖啡廳，位在台北市中心的轉運站與京站百貨附近的華陰街裡，除了供應咖啡、甜點之外還有店家自製手揉印度餅與特色漢堡麵包都很美味，即使是平日的用餐時間也幾近客滿的熱絡，是一家餐點有特色的很適合約會聚餐的早午餐/咖啡廳。

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嶼木islandwood外觀與室內環境

嶼木islandwood門口外栽種了不少綠色植栽點綴，華陰街雖然在台北市中心京站轉運站附近，但因為是單行的小巷道反而感覺意外的寧靜，有人說這裡的空間感有點像韓式風格，是很舒服簡約的佈置與裝潢。

嶼木islandwood菜單與價格

嶼木islandwood菜單內容很豐富，餐點種類與口味選擇不少，第一次造訪時候真的讓人難以抉擇（笑），除了有沙拉、漢堡還有印度烤餅、咖哩等，咖啡茶飲和甜食也都有，另外覺得很不錯的是也有蔬食可以選擇的口味。

嶼木推薦美食-現桿手揉印度烤餅 煙燻紅醬板腱牛肉捲

沒吃過不知道這麼好吃！嶼木islandwood的現桿手揉印度烤餅真的美味！是有厚度與彈性而且吃得到烘烤後麵香氣的那種，包進滿滿的生菜、牛肉佐以醬料、起司和香菜，吃起來整口都是滿滿香氣，醬料煙燻風味與起司很搭、有特色，裡頭的牛肉煎製的熟度也剛剛好，整體來說是我給高分的一道，很推薦來嶼木islandwood要點來吃。

嶼木推薦美食-香料咖哩雞腿肉佐烤餅套餐

要吃嶼木islandwood的現桿手揉印度烤餅也可以選擇搭咖哩的套餐，這道可以好好品嚐烤餅純粹的口感與風味，QQ軟軟又香香的印度烤餅沾著香濃咖哩吃十分好吃。

嶼木推薦美食-焦糖洋蔥加倍肉排漢堡

嶼木islandwood的漢堡特色在於麵包，是吃起來香香甜甜的手工奶油麵包，口感介於一般漢堡麵包和布里歐麵包之間，煎過後奶油香氣更明顯，這款焦糖洋蔥加倍肉排漢堡有兩塊豬牛肉混合的漢堡排，帶著滿滿肉汁的漢堡排搭著生菜、番茄、起司和半熟荷包蛋，食材搭配融合的美味度高，不過他們家漢堡尺寸比較小巧可愛些，如果男生可能會覺得吃不飽。

嶼木推薦美食-自製豆排漢堡（蔬食）

同樣是嶼木islandwood有特色的手工奶油麵包，夾著生菜、起司和自製豆排，豆排應該是用鷹嘴豆和蔬菜製作然後炸過，吃起來酥酥香香的很不錯。

嶼木推薦美食-雙醬咖哩飯(菜單已更換掉)

嶼木islandwood的雙醬咖哩飯是舊菜單上才有（上面貼的是新的菜單，但還有其他口味咖哩），但基本上他們家咖哩很不錯，咖哩配菜給了水煮蛋和馬鈴薯等，份量很足可以吃飽飽。

嶼木推薦美食-原味炒蛋(放牧雞蛋)

嶼木islandwood雞蛋使用的是牧場動福蛋，漢堡餐點裡的半熟蛋吃起來就知道好在哪，跟我一樣喜歡吃蛋的也可以單點簡單的炒蛋，沒有過多調味吃起來也很美味。

嶼木islandwood｜地址、電話、營業時間

嶼木FB、嶼木IG

地址：台北市中山區華陰街26號

電話：02-25115787

營業時間：星期一至四 09:00～16:30、星期五至日 09:00～17:00