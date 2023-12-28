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宜蘭市親子景點

宜蘭市親子景點必玩推薦：

橘之鄉蜜餞形象館

宜蘭免門票景點、宜蘭免門票觀光工廠、宜蘭室內景點還有免費停車場，這裡有童話故事巨型桌椅、生津金棗茶免費喝、體驗蜜餞DIY、了解蜜餞製作過程、唯美玻璃屋咖啡館可享用下午茶喔！現場各式果乾供遊客試吃，必買金棗蜜餞(水晶棗)當伴手禮喔！

超品起司烘焙工坊

宜蘭免門票景點、宜蘭免門票觀光工廠、宜蘭室內景點城堡外觀觀光工廠不但免門票、還有免費停車場，餐廳可品嚐美味起司料理，燈光美氣氛佳，DIY手作$250元起，好吃又好玩，做完餅干跟冰糕後再到餐廳吃飯，CP值很高，伴手禮中心販賣許多美味伴手禮。

➤超品起司烘焙工坊DIY搶先買：｜

景點資訊：

地址：宜蘭市大坡路二段255號

電話： 03 928 7098

營業時間：9:00~18:00

➤超品起司烘焙工坊 詳細圖文介紹

菌寶貝博物館

宜蘭免門票景點宜蘭室內景點宜蘭親子景點是全台第一家以微生物為主體的教育博物館。來觀光工廠試吃益生菌、DIY北蟲草接菌.洗手凝露.果皮清潔酵素.優格。其實這裡離宜蘭市比較近，順遊附近景點，莎貝莉娜精靈印畫學院、超品起司烘培工坊、橘之鄉蜜餞形象館、亞典菓子工場，有得看有得試吃

亞典菓子工場

宜蘭免門票景點宜蘭免門票觀光工廠、宜蘭室內景點，還有附設超大免費停車場。以年輪蛋糕和銅鑼燒為主軸、DIY手工餅乾蛋黃酥超好玩。可以看到製作銅鑼燒和年輪蛋糕的烘焙過程，還有濃郁的咖啡免費喝，近景點有窯烤山寨村、潭酵天地、橘子鄉、超品起司工坊一起玩真有趣！

景點資訊：

地址：宜蘭市梅洲二路 122 號

電話： 03-9286777

營業時間：早上 09:~ 下午 17:00 ( 假日延長至 18:00)

➤ 亞典菓子工場 詳細圖文介紹

員山鄉親子景點

員山親子景點必玩推薦：

勝洋水草休閒農場

宜蘭玩水景點、宜蘭室內景點可以體驗生態瓶+釣魚樂＋戲水池+水草博物館+生態導覽+彩虹傘有免費停車場，入園門票為100元，可折抵館內70元消費。利用好多水的遊戲，像是利用汲水器幫浦打水仗或是用竹筏來划船，不但免費非又好玩，有附設餐廳和咖啡館，一日遊沒問題。

望龍埤

因偶像劇「下一站，幸福」爆紅，也稱望龍埤花田村，不但免門票、免費停車場，沿著環湖步道散步欣賞湖光山色，秋天還能欣賞落羽松，還有飛龍步道與挑夫步道可以健行遙望美景。望龍埤美食推薦望龍埤鵝肉攤或花田村湖畔咖啡，好玩又好吃啦！

養蜂人家蜂采館

宜蘭免費工光工廠、有免費停車場、免費參加蜜蜂生態導覽，試吃蜂王乳和蜂蜜！還有自家蜂蜜融入精緻餐點，蜂巢冰淇淋超好吃，不但有戶外綠地空間，室內還有歡樂小火車，還有小小的遊戲空間，適合親子之旅喔！

景點資訊：

地址： 宜蘭縣員山鄉員山路二段 403 號

電話： 03-9233668

營業時間：08:30 – 17:00 週三公休

➤養蜂人家蜂采館 詳細圖文介紹

螃蟹冒泡

宜蘭免門票景點有免費停車場，這是一處天然湧泉水深約100公分，常年沁涼的18度湧泉，一共有三區玩水區，水中還有溜滑梯可以玩，一旁還有生態池，水質清透可以看見魚兒優游。這裡有設涼亭與廁所，池邊有種植落羽松，還有可愛水滴寶寶公仔超好拍！

勝洋水草休閒農場

宜蘭親子景點、宜蘭室內景點體驗生態瓶+釣魚樂＋戲水池+水草博物館+生態導覽+彩虹傘，生態瓶DIY需費用，利用好多水的遊戲，像是利用汲水器幫浦打水仗或是用竹筏來划船，不但免費非又好玩，有附設餐廳和咖啡館，一日遊沒問題

可達休閒羊場

宜蘭親子景點門票50元可抵消費，身高100公分以下免費入園，有停車場。門口兩隻羊公仔可以騎著拍照，是必拍場景，來這裏可以餵羊喝奶瓶、餵養可愛動物，還可以預約了擠羊奶的活動，太有趣了！

景點資訊：

地址：宜蘭縣員山鄉惠深二路二段125號

營業時間：09:00–17:00

電話： 03 922 5650

➤可達羊場 詳細圖文介紹

羌仔埤

宜蘭玩水景點、宜蘭落羽松秘境 、宜蘭親子景點、宜蘭免門票景點溪水水質清澈，且終年湧泉不斷!這是我們參加鐵牛車力阿卡時介紹的其中一景點。開車來的道路剛好只夠一台車經過，必須繞行到民宅一旁才看的到哦!

羅東鎮親子景點

羅東親子景點必玩推薦：

羅東運動公園

宜蘭玩水景點、宜蘭免門票景點環境優美且綠地廣闊，湖中也有些漂流木以做裝飾。可以餵魚、野餐、放風箏、騎單車。動同時還可以欣賞湖光山色。運動場種類多元，有棒球場、操場、游泳池、籃球場、網球場、木球場。在此運動是一大享受！還有宜蘭落羽松秘境，湖中倒影夢幻無比，親子出遊好去處喔！

羅東林場

宜蘭室內景點、宜蘭親子景點附有停車場，還有許多場館免費玩，kids扣屋、木育森林、竹林車站、森林鐵路、貯木池、百年舊書攤、森林物語館、自然教育中心等，有時還有羅東假日市集很有趣。附近美食林場肉羹、廣興做粿林場店、北門綠豆沙牛乳大王羅東店等

頭城鎮親子景點

頭城親子景點必玩推薦：

頭城運動公園

頭城擁有全宜蘭的第一、第二親子共融遊樂場，是宜蘭免門票景點兩個親子公園一起玩，占地4公頃親子遊樂場，帆船上當孩子王「蜘蛛人」爬網超刺激，蜂巢溜滑梯好有趣。還有落羽松步道及綠色大草坪，野餐、跑跳、週末帶小孩放電去，小孩嗨翻天！附近景點有石牌縣界公園、外澳服務區、頭城老街、八角瞭望台、龜山島賞鯨，搭配頭城美食，頭城一日遊好好玩!

礁溪鄉親子景點

礁溪親子景點必玩推薦：

水鹿咖啡親子館

最值得來玩宜蘭親子餐廳，兒童110公分以下免費入園。這裏同時結合了豐富多元的可愛動物區&遊戲區。可以近距離餵食水鹿、浣熊、迷你馬、山羊~~~說它是一座小型動物園，一點都不誇張，真的超有趣的。園區還有溜滑梯、鞦韆跟沙坑~~遊戲區

礁溪溫泉公園

宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點、宜蘭免門票景點礁溪幾米兔子超萌，礁溪轉運站下車一路都有幾米兔兔，非常可愛非常好拍！還有免費溫泉泡腳池、免費手湯，日本象集團設計號稱全台CP值最高的日式庭園裸湯。森林風呂有男女裸湯每人200元，也有和服浴衣體驗，戶外的環境宛如森林公園

景點資訊：

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷60號

電話：03 987 6739

➤礁溪溫泉公園 詳細圖文介紹

壯圍鄉親子景點

壯圍親子景點必玩推薦：

壯圍沙丘旅遊服務園區

宜蘭免門票景點、宜蘭室內景點有展館可以逛，也有沙丘smile咖啡廳。近幾年壯圍沙丘都推出【壯圍沙丘地景藝術節】地景藝術來豐富整個園區，周邊還有壯圍海濱、自行車道、後埤及廍後特色社區、蘭陽溪口賞鳥保護區等特色美景，漫步園區、聆聽浪潮的聲音、賞景休憩都是絕佳享受，恬靜自然及人文風情!

五結鄉親子景點

五結親子景點必玩推薦：

宜蘭金特務007

宜蘭室內景點刮風下雨出太陽，通通都不怕採用一票玩到底，門票還能折抵100元館內商品消費，一起跟伙伴cosplay，裝扮一下007和龐德女郎吧! 熟練一下開鎖、狙擊、搏擊防身訓練~~~等技能，就有機會當上007啦！

虎牌米粉產業文化館

宜蘭親子景點》【虎牌米粉產業文化館】新增宜蘭免門票景點PaMi曾拌麵宜蘭館，不但共用附設免費超大停車場，門前多了造型可愛的老虎巴士，免費參觀及拍照。宜蘭室內景點虎牌米粉內須購票，有彩繪碗米粉、電鍋炒米粉DIY體驗，回到1970那個年代時空街景讓人印象深刻，最受歡迎的古早味米粉免費吃到飽啊！吃完順遊五結美食，好吃又好玩啊。附近宜蘭住宿則推薦綠舞國際觀光飯店、，都是不錯的選擇！

三星鄉親子景點

三星親子景點必玩推薦：

清水地熱公園

宜蘭免門票景點能煮蛋、煮玉米，現在可以泡湯加溫泉美食，「清水泉湯屋」溫泉呈現如冰島藍湖般顏色，大受歡迎。例假日有清水地熱園區接駁車，大眾交通工具搭【綠17】羅東轉運站-長埤湖可到．

天送埤森鐵文創園區

宜蘭免門票景點【天送埤車站】是目前全台碩果僅存的木造車站之一，園區消費200元可搭小火車或乘坐旋轉木馬，體驗刺激的伐木星空和雲霄高柱滿別錯過喔，窯烤pizza材燒麵包好吃，還有美味小吃，還有停車場。附近景點有洛克馬公園、張美阿嬤農場、星寶鄉間小路、安農溪畔落羽松、幸福候車亭，還有三星景點一日遊也安排好了，快來玩吧!

冬山鄉親子景點

冬山親子景點必玩推薦：

宜蘭冬山波波草

宜蘭親子景點宜蘭冬山波波草回來囉!一顆顆像極了抹茶小丸子的波波草，可愛又療鬱!! 還可以順道在冬山火車站有彩色屋、裝置藝術、中秋節還會有大月球，橋下有大碗公溜滑梯，搭船順遊冬山舊河道很像荷蘭羊角村的美麗風光。順遊冬山火車站附近景點美食，來趟冬山一日遊真好玩！

邱比準射擊博物館

宜蘭室內景點設計了有趣好玩的關卡：立體憤怒鳥，多到爆瘋狂籃框，Boomco連發衝鋒槍，羅賓漢射蘋果，電子射擊PK戰，飛盤過山洞，足球九宮格，沙包擲準，還有會冒煙的空氣砲，再加上全世界最大的戶外金屬巨靶，最後還有DIY忍者飛鏢。從古早童玩到現代科技，各項射擊類遊戲大集合

景點資訊：

地址 : 宜蘭縣冬山鄉八仙二路93號

電話 : 03-950-7110

開放時間 :09:00-17:00 (周四公休)

門票：250元，3人同行折50，4人同行折100

➤邱比準 詳細圖文介紹

蘇澳鄉親子景點

蘇澳親子景點必玩推薦：

宜蘭餅發明館

宜蘭免門票景點、宜蘭免門票觀光工廠、宜蘭室內景點占地4000坪不但免門票還提供大型免費停車場，新3D主題館好多精美的立體圖，唯妙唯肖超逼真，有好拍廣場、主題觀光工廠、牛舌餅DIY及下午茶，這裏好逛好拍又好吃，三個願望一次擁有。

大同鄉親子景點

大同親子景點必玩推薦：

鳩之澤溫泉

宜蘭玩水景點來這裏可以單純的「鳩之澤溫泉」來個溫泉煮蛋、煮玉米，或是走個「鳩之澤自然步道」，也可以去溫泉浴池! 鳩之澤溫泉的溫泉湯屋分為露天SPA 池、男女裸湯區及家庭野湯區。其中露天SPA裏還有將大顆石頭成成創意十足的石頭湯。而男女裸湯區及家庭野湯區的設置，則是有種在森林山享受溫泉的享受哦 這裏也設有販賣部，可以租用竹籠來煮蛋，享受獨有的森林浴與溫泉浴

南澳鄉親子景點

南澳親子景點必玩推薦：

東岳湧泉

宜蘭玩水景點、宜蘭免門票景點是宜蘭縣非常熱門的夏日戲水景點了，因為溪水清涼又不用錢，重點是有停車場和廁所，一到夏天吸引非常多人去玩水，附近粉鳥林、金岳瀑布，也是戲水的好地點加上南澳附近美食，快跟我們一起來玩吧！





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