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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園市桃園區 南平鵝肉專賣店｜人氣排隊名店

桃園市桃園區 南平鵝肉專賣店｜人氣排隊名店

2023-12-29 17:20:17 mika 人氣：112
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窩客好文

mika

發表篇數：464篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：南平鵝肉專賣店
phone03-3461-818
place桃園市桃園區南平路206號之4(南平路和同安街口)
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園厲害鵝肉店蠻多的，其中又以這家更是在地老字號人氣排隊名店，旁邊就是黃昏市場，逛完市場順便吃鵝肉熱炒回家，完美行程。這家從早上十點一直賣到凌晨2點，中間沒有休息時間，不想排隊的話，建議挑離峰期間前往用餐，這裡不管何時都生意很好，但用餐時間更好，經常一位難求。

南平鵝肉專賣店｜交通位置

位於藝文特區南平路與同安街的轉角處三角窗店面
這裡是超級戰區，附近收費停車場多，可以找一下。

 

我們還蠻常吃這家的，
主要是不知道吃什麼時，這裡選擇多又不會採雷。

半開放式空間，挺通風的。

南平鵝肉專賣店｜MENU

除了必點鵝肉以外，
其餘熱炒也都幾乎無雷，上菜又快速。

光鵝肉就有鵝腸、鵝肝、鵝胗、鵝心、鵝油、鵝血糕、鵝頭、鵝腳、鵝翅等各種鵝料理，加上其他熱炒共多達82道的特色佳餚，價位落在$15~$180之間，鵝肉是秤重的方式計算。

燻胸鵝肉

招牌必點煙燻鵝肉，鵝肉都是秤重計價，只要告知店員用餐人數，直接讓店員配好告知金額再決定即可，鵝肉分白切與煙燻兩種，推薦煙燻最好吃，還可以選擇部位。

就算是選擇鴨胸部位也一樣肉質柔軟水嫩，煙燻香氣十足。

沙拉蘆筍

夏天時我喜歡點這道，清涼爽口又開胃。

蒜泥白肉

切的很薄透的五花肉，搭配爽口的特製醬汁超好吃。

鵝油燙青菜

簡單川燙淋上點鵝油，那香氣就很無敵了。

韭芽拌鵝腸

脆口的鵝腸搭配韭菜、豆芽菜一起拌炒，香辣帶脆很下飯。

紅油抄手

招牌人氣必點之一
薄透餛飩皮搭配豐富內餡，店家自製的紅油微辣香麻醬汁很厲害。

其實已經來吃很多次了
這家可以選擇的料理超多，吃不膩
每次必點煙燻鵝肉，軟嫩多汁還有煙燻香氣，喜歡。

南平鵝肉專賣店

地址：桃園市桃園區南平路206號
電話：03 3461818
時間：10:00–02:00
粉絲團：南平鵝肉專賣店 (facebook.com)

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