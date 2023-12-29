桃園厲害鵝肉店蠻多的，其中又以這家更是在地老字號人氣排隊名店，旁邊就是黃昏市場，逛完市場順便吃鵝肉熱炒回家，完美行程。這家從早上十點一直賣到凌晨2點，中間沒有休息時間，不想排隊的話，建議挑離峰期間前往用餐，這裡不管何時都生意很好，但用餐時間更好，經常一位難求。

南平鵝肉專賣店｜交通位置

位於藝文特區南平路與同安街的轉角處三角窗店面

這裡是超級戰區，附近收費停車場多，可以找一下。

我們還蠻常吃這家的，

主要是不知道吃什麼時，這裡選擇多又不會採雷。

半開放式空間，挺通風的。

南平鵝肉專賣店｜MENU

除了必點鵝肉以外，

其餘熱炒也都幾乎無雷，上菜又快速。

光鵝肉就有鵝腸、鵝肝、鵝胗、鵝心、鵝油、鵝血糕、鵝頭、鵝腳、鵝翅等各種鵝料理，加上其他熱炒共多達82道的特色佳餚，價位落在$15~$180之間，鵝肉是秤重的方式計算。

燻胸鵝肉

招牌必點煙燻鵝肉，鵝肉都是秤重計價，只要告知店員用餐人數，直接讓店員配好告知金額再決定即可，鵝肉分白切與煙燻兩種，推薦煙燻最好吃，還可以選擇部位。

就算是選擇鴨胸部位也一樣肉質柔軟水嫩，煙燻香氣十足。

沙拉蘆筍

夏天時我喜歡點這道，清涼爽口又開胃。

蒜泥白肉

切的很薄透的五花肉，搭配爽口的特製醬汁超好吃。

鵝油燙青菜

簡單川燙淋上點鵝油，那香氣就很無敵了。

韭芽拌鵝腸

脆口的鵝腸搭配韭菜、豆芽菜一起拌炒，香辣帶脆很下飯。

紅油抄手

招牌人氣必點之一

薄透餛飩皮搭配豐富內餡，店家自製的紅油微辣香麻醬汁很厲害。

其實已經來吃很多次了

這家可以選擇的料理超多，吃不膩

每次必點煙燻鵝肉，軟嫩多汁還有煙燻香氣，喜歡。

南平鵝肉專賣店

地址：桃園市桃園區南平路206號

電話：03 3461818

時間：10:00–02:00

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