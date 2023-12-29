竹北2023年新開幕的扣子商行，一直都收藏在新竹跑咖的清單之中，趁著休假跨向2024年前，像是把2023最後的TO DO LIST完成一樣，終於喝到扣子商行的草莓沙漏，也吃到美味的甜點，更多關於竹北咖啡廳扣子商行的用餐環境、菜單甜點選項、價位、交通資訊等等分享，繼續往下滑看看吧！(Instagram影片點我)

新竹咖啡廳扣子商行-店家資訊

扣子商行位於竹北市區的博愛街，週邊有非常多的店家，離竹北火車站也不算太遠，附近有汽車收費停車場，交通位置或地點都不會太偏遠，關於扣子商行店名的由來，參考了日本校園愛情傳說第二顆鈕扣的文化，店家傳遞著「日常缺衣不可，而扣子接近心臟，扣子的樣式繁多，好比每個人的不同，努力活出自己就是最美模樣」的想法，希望來到扣子商行的顧客，喝著飲品、吃份甜點，能夠借用這個地方，放空歇息。

地址：新竹縣竹北市博愛街319號

營業時間：11:00-19:00(店休日可參考店家 Instagram)

電話：03-555-0857

扣子商行Instagram 點我

新竹咖啡館扣子商行-用餐環境

很喜歡扣子商行的色調和空間，門面是帶點英美歐系元素的玻璃櫥窗，從木質桌椅擺設到垂降的吊燈，都能感受到店家的各種巧思，有許多小鈕扣的點綴，不同於工業風較冰冷的氛圍，扣子商行給人一種更溫暖的氛圍。

新竹咖啡廳扣子商行-菜單

菜單以飲料單為主，未來可能有機會吃到其他品項，甜點可以直接看櫃台櫥窗或是先查店家當天Instagram限時動態，價位約100-160元之間，低消為每個人100元，但沒有限制一定要點飲料，十分貼心，不自覺就會替扣子商行加分。

新竹咖啡廳扣子商行-甜點飲料

當天點了草莓沙漏NT:160元、可可伯爵茶布丁NT:140元以及宇治抹茶奶凍捲NT:170元。

布丁味道濃郁，加上奶油可可一起入口，增添了不同的滋味，宇治抹茶奶凍捲雖然是裡面價格最高的，但也看得出是需要更多工序的甜點，基底的抹茶蛋糕，搭配微Q抹茶凍，還有抹茶奶霜內餡，如果喜歡抹茶的人，應該會想吃看看。

草莓沙漏是飲料，也像冰品甜點，沙漏上層裝著用大湖草莓片妝點的香草冰淇淋，下方是錫蘭紅茶，還另外附上一杯奶茶，你可以先直接拿小湯匙享用，就像挖草莓冰淇淋，也可以慢慢將奶茶加進去，最後變成像喝草莓冰淇淋紅茶，蠻適合作為草莓季節的推薦。

新竹咖啡館扣子商行-令人想推薦收藏的理由！

喜歡喝好咖啡，但對於咖啡沒有特別的偏執欲，多半喜歡去的咖啡廳，可能都有美味甜點蛋糕，扣子商行低消100元，算是很佛心的門檻，也不限時間，除了咖啡之外，也有提供多種茶飲和甜點可以選擇，大家不妨把扣子商行先收藏起來，下回跟朋友想找新竹咖啡廳或竹北咖啡館坐坐的時候，才不會忘了這麼棒的一個地方。

圖影來源：自行消費拍攝，僅供文章分享使用

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