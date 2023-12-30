做料理影音介紹:https://www.youtube.com/watch?v=8SdJ_8y3eT0

饃飯生創意飯餅專賣店簡介

肉夾饃原來是中國陝西的特色食物之一,饃飯生改良了餅坯的口感並加上台灣口味的內餡,研發出最適合台灣人口味的肉夾饃

饃飯生原本在三和夜市就是人氣店家,現已搬遷至三重龍門路241號營業,除了店面供餐還陸續研發各種炒飯.炒麵.飲品,繼續以街邊價格提供餐廳的服務給服務大家!!

用餐環境

店面裝修簡約明亮又乾淨,餐具及綠茶都是自取,內用外帶都可以唷!(現場還有兒童椅及準備給等餐的座位區)

還有貼心的外送服務唷!!滿$300三公里內,滿$500五公里內還可以免費外送唷!

線上點餐:https://lin.ee/Ap6y0u9

豺狼小幫手推薦的特色美食

真心推薦可以點現在推出的,線上點餐享優惠的套餐唷~原價$375現時優惠價$300就可以有主餐1+肉夾饃2+副餐2~~超級划算!!

今天我們點的餐點口味特色價格推薦!

松露海鮮炒飯:140元(還可以加各種料+10飯.+40主料.+15蛋.起司.魚卵.泡菜)

端上桌先看到一大勺的黑松露醬,我們有額外再加魚卵，魚卵我也很推薦大家一定要加，整個料理超級殺記憶體，重點是他不只好看而且也非常好吃，大口吃下可以吃得到炒飯自帶的鍋氣，以及黑松露的蕈菇香味，重點是飯量非常多，料也豐富，除了黑松露以外還有蝦仁魚蛋跟鹹蛋黃，大家可能會怕鹹蛋黃半帶飯裡面會不會過鹹，其實完全不會鹹蛋黃吃起來帶一點Q的口感

泡菜豬炒泡麵：100元(還可以加各種料+10麵.+40主料.+15蛋.起司.魚卵.泡菜)

泡菜豬炒泡麵的麵量非常多可以滿足大胃口的人,泡菜的香味充滿了整個料理吃起來超滿足,裡面還有肉片跟可愛的小企鵝搭著蔥香味很好吃

壽喜燒牛肉夾饃：80元(還可以加各種料+10泡菜.+40主料.+15蛋.起司.魚卵.泡菜)

牛肉帶一點微甜的風味，搭上半熟荷包蛋絲滑的蛋液，我個人大推

蝦鬆生菜肉夾饃：75元(還可以加各種料+10泡菜.+40主料.+15蛋.起司.魚卵.泡菜)

一口咬下可以感受到肉夾饃餅皮的酥脆以及多層次的麵香，超級推薦大家一定要額外加魚卵整個口感的層次以及豐富度又會再更上一層樓

現在線上點餐還加送每日湯品唷~這湯很豐富白蘿蔔玉米都很甜還有貢丸耶!



內用還提供免費綠茶,另外我們加點了老闆推薦的

堅果牛奶:80元,這飲料非常濃香是不加一滴水純牛奶及各種堅果,不加糖是原形食物非常的健康好喝!!

饃飯生菜單及價位(品項及價位以官網公告為準)

豺狼小幫手食後分享

饃飯生創意飯餅專賣店的各種料理真的很真材實料,不論是飯量或內含的海鮮食材份量都不小,算是走健康路線不油膩盡量使用原形食物,並改良適合台灣人的口味,而且價格也非常親民,除了內用還配合了外送服務,正餐以外想吃點小點心也是很好的選擇喔!~內夾饃我覺得很適合公司行號下午點心聚餐唷!很推薦大家來吃看看唷!



餐廳資訊及路線圖

饃飯生創意飯餅專賣店

地址:新北市三重區龍門路241號一樓

電話:0900429642

FB粉專:https://www.facebook.com/profile.php?id=100091760890630

線上點餐:https://lin.ee/Ap6y0u9



豺狼做料理 https://www.youtube.com/@wolf10300/videos







三隻小熊吃喝玩樂 https://beshal.pixnet.net/blog

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