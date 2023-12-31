2023-12-31

在這個聖誕節時女王在高雄駁二藝術特區發現了，一場穿越時空的超可愛奇幻展覽。「Miffy 玩玩兔米飛創意展」由世界知名的插畫大師 Dick Bruna (迪克．布魯納)創作的「米飛兔」為主題，將這超可愛經典的畫作延伸設計成了創意無限的展覽區，為期兩個月的快閃活動將帶領遊客進入一個充滿夢幻和創意的米飛世界。這是2024元旦和新年不可錯過的高雄秘境，大家快來跟女王一起走訪這，彷彿走進夢幻童話中的奇妙特展活動吧~

⏏文章摘要

Miffy玩玩兔米飛創意展在哪裡?

地址：高雄駁二藝術特區P2倉庫(高雄市鹽埕區大勇路1號)

展期：2023/12/25(一)-2024/03/12(二)

營業時間：平日10:00-18:00 (除夕休館一天)※以駁二藝術特區營業時間為準

這場創意展覽集結了來自全球的上百隻可愛米飛兔藏品，不管是台灣風情、現代風、或是各種的聯名商品。超多可愛模樣的Miffy都會讓人想把它帶回家，收藏一番！展區中不僅有來自藝術家的設計，更有許多知名台灣創作者親手打造出獨具風情的米飛兔，每一隻都散發著無窮的魅力。如果你是米飛的愛好者，絕對要來逛逛這場視覺和心靈的盛宴特展喔!

插畫大師Dick Bruna迪克．布魯納的Miffy米飛奇幻世界

這次的「Miffy 玩玩兔米飛創意展」以荷蘭插畫大師Dick Bruna迪克．布魯納，所創作的Miffy 米飛兔為主題，設計出了這次的特展，現場除了能看到大師的畫作，更會看到匯集世界各地喜愛米飛的特別典藏，接下就讓女王帶大家欣賞這些來自世界的可愛的米飛們的獨特魅力吧!

100位世界新秀創作的時尚米飛兔

集結了台灣、韓國、泰國世界的100位服裝新秀藝術家，將 Miffy 米飛兔設計成了時尚藝術品，在這些也注入了他們對於藝術的獨特見解。穿越各種風格、跨越時空，這些米飛兔彷彿成為了藝術家創作的畫布，每一幅作品都是一幅時尚與藝術的完美交匯。

在這還有匯聚了台灣各大專院校所創作的米飛兔。這些作品結合了台灣獨特的文化和藝術風格，展現了年輕世代對於 Miffy 玩玩兔的創意詮釋。從北到南，每一位藝術家都帶著對故鄉的熱愛，將米飛兔融入台灣的美麗風光之中。



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台灣風情的米飛兔

由30位台灣專業台灣創作者精心製作的台灣風情米飛，展現了傳統文化與現代元素的完美融合。這些獨特的作品不僅代表了台灣的美麗，也讓Miffy 玩玩兔穿梭在台灣的山川湖海之間，成為一種獨特的藝術風景。

這個Miffy 玩玩兔米飛創意展最多的就是富有著超多創意的米飛公仔，每個小小的米飛都擁有屬於自己的段故事，不過因為今天文章篇幅有限，女王就只能跟大家分享到這，如果有到訪的旅人再自己好好的欣賞了解吧~



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Miffy米飛3D投影互動區的繪畫奇蹟

展區中的Miffy米飛3D投影互動區是這次活動的一大特色。遊客可以親自參與，將自己的創意化為現實，為 Miffy 米飛兔繪製一套獨特的禮服。這不僅是一次創意的實現，更是一場視覺和感官的盛宴。透過專業的 3D 投影技術，畫作將在牆面上呈現出立體感，成為整個展區中最引人注目的一環。

多元米飛互動裝置與聯名商品

這個Miffy 玩玩兔米飛創意展現場，還放入了超多有趣的互動裝置例如超大扭蛋機、Miffy 玩玩兔拍貼機等多種互動裝置，讓遊客們能更深入地參與這場奇幻之旅。此外，各種聯名商品也為這次活動錦上添花，從食品到生活用品，都能找到獨具風格的 Miffy 元素，成為珍貴的紀念品。

2024高雄走春景點推薦

這次的創意展除了能看也成為了高雄人買節慶、紀念品、年節伴手禮的絕佳去處。禮品區的豐富種類讓遊客在挑選禮物時有更多的選擇，超多正版授的Miffy米飛商品，絕對能滿足你的收藏需求喔~

這場 Miffy 玩玩兔米飛創意展 不僅是一場藝術展，更是一場穿越時空的奇妙冒險。讓我們一同走進這個夢幻童話，感受迪克．布魯納的繪畫奇蹟，和世界各地創作者一同展示的創意之美。高雄人快趁著這個元旦、年節，帶著家人、朋友，一同探索這片繽紛的 Miffy 世界，創造共同的美好時光吧!

「Miffy玩玩兔米飛創意展」展覽時間

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

地址：高雄駁二藝術特區P2倉庫(高雄市鹽埕區大勇路1號)

展期：2023/12/25(一)-2024/03/12(二)

營業時間：平日10:00-18:00 (除夕休館一天)

※以駁二藝術特區營業時間為準