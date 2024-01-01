112. 12. 19 (二) 台中好甜 / LINE FRIENDS好友來樂

這天台北又濕又冷，來到台中看見陽光露臉

不冷不熱的天氣，非常適合城市漫遊

2023台中耶誕嘉年華--「台中好甜LINE FRIENDS好友來樂」

2023/12/15～2024/1/1在柳川、綠川、台中車站同步展出

『珍愛美滿』

大家熟悉的LINE家族化身可愛造景，歡迎大家同樂

『甜心漂浮』

夜晚搭配音樂和LED燈光變化，宛如一場精彩的煙火秀

『珠寶盒劇場』

主舞台的熊大與兔兔傍晚5:30點燈，搭配聲光水舞秀十分吸睛

(傍晚5:30～晚上22:00，每半小時表演一次)

『燭光雪球』

夜晚點燈絢爛奪目，為柳川水岸步道增添不少浪漫氛圍

白天的造景也很美，LINE主角既可愛又療癒

台中特產"太陽餅"漂浮水面，達到觀光行銷的效果

還有很多人喜愛的珍珠奶茶也融入其中，看著照片好想來一杯

這畫面巧妙與「台中好甜」主題相呼應

『耶誕來樂』

日夜都好拍，如願踩點的快樂永遠難忘

當天也順遊相距不遠的綠川水岸步道

『飛越麋鹿』

夜晚點燈的麋鹿和雪橇金光閃閃，貴氣十足

台中驛聖誕樹

台中好甜主聖誕樹在台中車站前方廣場

『甜蜜音樂盒』

高16公尺的聖誕樹，夜晚點燈隨著音樂慢慢旋轉，符合"音樂盒"意象

當晚巧遇年輕情侶帶三隻狗寶貝出來玩，非常聰明乖巧

萌翻天的模樣很討喜，感謝大方借拍喔！

車站內部商場有「KAKAO FRIENDS」聖誕造景

立體公仔排排站，吸引不少粉絲前往合影留念

當天拍了許多聖誕主題，不想再分篇寫文，一併簡單記錄

『BIG DOG』

位於勤美草悟道的紅色大狗狗，是日本插畫家Matsui的作品

大家可以走進狗碗裡拍照，象徵大方分享的愛

誠品綠園道戶外掛滿許多聖誕帽，非常應景

『好多好多紅帽子』

紅帽子有毛茸茸的腳丫，卡哇伊

『聖誕帽泡泡』

誠品室內挑空區高掛一頂紅色聖誕帽，搭配彩色泡泡好夢幻

下方休憩區有沙發軟骨頭，或坐或臥都很愜意

『海洋星願聖誕樹』

高10公尺的藍色聖誕樹在台中新光三越大門口，結合海洋元素美極了

海洋、珍珠、貝殼椅...人人都能幻想悠游大海變身美人魚

當天遇到三位年輕人帶著布袋戲偶去拍照，還用心做了聖誕裝扮

感恩讓我的KITTY小網美一起入鏡，成了全台獨家KITTY x 布袋戲偶聯名同框

『COACH HOLIDAYS』

經典品牌COACH推出聖誕限定造景與霓虹燈車車，打卡拍照可獲小禮物

『被壓扁的聖誕老公公』

台中大遠百門口的聖誕樹，創意造型充滿童趣

一旁還有小聖誕樹和小精靈的木屋，彷彿走進童話世界

『紫耀聖誕--魔幻聖誕樹』

廣三SOGO的聖誕樹由80顆大大小小的球體組合而成

造型可愛，有點像葡萄口味的聖誕樹

從早到晚都沉浸在過節的歡樂氣氛中，拍好拍滿開心極了

2023即將落幕，2024繼續玩樂，請朋友們多多指教

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