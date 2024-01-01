冷颼颼的天氣，不免俗來個溫泉小旅行

泡湯的季節又來了，暖呼呼的湯泉，讓身體好放鬆~

金山萬里 沐舍溫泉渡假酒店 提供純淨天然海底溫泉

提供住宿、湯屋泡湯、 露天風呂大眾湯、餐飲選擇多樣化

記得悠閒泡湯之餘，也可以至附近的金包里老街走走逛逛喔~

天氣逐漸轉涼，似乎真的有冬天的感覺了~

冬天到了，同時也到了泡湯的季節!!!

尤其最近這幾天氣溫直直落，只差市區沒有下雪了XD~

忙碌的工作，泡個湯讓身心靈放鬆一下，也是挺不錯的~

台灣各地溫泉的泉質不盡相同，但在金山萬里卻擁有

中性碳酸泉、酸性硫磺泉、鹼性硫磺泉、白磺四種泉質

滿足大家不同的喜好~

位於金山萬里 沐舍溫泉渡假酒店 提供純淨天然海底溫泉

除了提供住宿外，還有提供湯屋泡湯、露天風呂大眾湯、餐飲等選擇~

住客除了擁有客房內的獨享湯池外，還有露天風呂大眾湯可免費使用(需穿泳衣)

飯店周邊景點相當豐富，金包里老街、白沙灣、野柳風景區、

石門洞、朱銘美術館、富貴角燈塔等等..

如想來金山附近遊玩的朋友，選擇來此住宿停留一晚

隔天再出發前往附近周邊景點，也是不錯的選擇呢~

露天風呂大眾湯(需穿泳衣)

來此住宿的朋友可千萬別錯過，房客享住房期間免費使用

開放時間 : 上午 10:00 ~ 下午 22:00

簡約設計融入濃濃峇里風情，多種湯池讓你有進入異國泡湯的錯覺

提供純淨天然的海底溫泉，湧出處的礦物離子與泉水混合，故形成特殊的硫礦鹽泉

沒有太多硫磺味，泡起來格外舒適~

夜晚泡湯在燈光投射下，氣息格外獨特喔~

另外提供個人湯屋，須付費使用

房客可至客房泡湯就享有獨立的泡湯空間喔~

個人湯屋價格:

今天入住的房型為烏布溫泉套房

現在來為大家開箱!!!

以南洋氣息為設計風格的烏布溫泉套房

提供專於你個人的泡湯空間及戶外小景觀~

一邊泡湯也能一邊欣賞戶外山景~

床旁的大片落地窗，可欣賞到美麗山景~

偷偷跟你說，清晨太陽升起，照射至山頭上~景色格外動人喔!!

房內配備相當充足，冰箱、快煮壺、保險櫃、茶包咖啡包等等..

滿足住宿上的需求~

隔日一早，也別錯過飯店提供客房專屬的早餐

自助式精緻餐點，補充滿滿的元氣

現煮粄條QQ彈牙相當好吃，淋上肉燥香氣十足~

坐在窗戶旁欣賞街景吃早餐，也是挺不錯的體驗喔~!!

沐舍溫泉渡假酒店 提供住客免費停車服務

不論是機車或是汽車，都有提供住客免費停車喔!!

住宿的整體品質算是可接受範圍，美中不足的是插座提供些許不足

像是床頭兩旁無插座提供，有充電需求可至茶桌下方插座使用~

飯店周邊景點相當豐富，可規劃一個小旅行

讓忙碌的工作之餘，也能放鬆身心~

溫泉小旅行~GO~!!!

沐舍溫泉渡假酒店

新北市萬里區大鵬里萬里加投166-1號

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



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