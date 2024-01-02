還記得第一次吃到肉夾饃，就是在饃飯生創意飯餅專賣店，

那時候還是在三重文化北路上的一個小攤阿，現在已經在龍門路底有自己的店面，而且還有內用區了！

真的是很開心一間店慢慢的成長、擴大～

第一次吃肉夾饃就上癮！

是說蛋塔沒有吃過正統的大陸肉夾饃，但是這間真的是蛋塔在台灣吃過最好吃的肉夾饃 （真心不騙！

位於三重龍門路的美食集散地，饃飯生創意飯餅專賣店是在路底的位置，本來這一區沒有什麼店阿，

肚子餓只能吃全家，現在也可以吃肉夾饃或是炒飯了！

店面很顯眼，還有充滿肌肉的馬來饃，餐桌很家常，有種在家吃飯的感覺，

店裡的菜單、指引都做得很清楚，蛋塔覺得很適合長輩前往

一開始覺得資訊量很多，但後來和老闆深聊，才感受到想給客人的是滿滿的愛，

有青菜有小菜，還有多種不同的肉夾饃口味，以及研發的創意炒飯！

店內還可以享無糖綠無限暢飲，就連來取餐的外送司機，老闆也都熱情的招呼，請他們喝一杯～

點餐流程，可以先在線上點餐，以前蛋塔超愛這樣做的啊！

點完之後在悠閒的從家裡出發，到店取餐後回家就可以享用了！

但是現在饃飯生創意飯餅專賣店有了內用區，也可以優雅的在店內用餐，或是和老闆以及老闆媽媽聊天，

就像是回家吃飯般暖心

’

除了牆上的資訊以外，饃飯生創意飯餅專賣店也有紙本菜單，

還不知道什麼是肉夾饃的人兒，在菜單上也有說明～

當然除了這家店，蛋塔也吃過其他台灣也有販售肉夾饃的店家，

但還是饃飯生創意飯餅專賣店對我的味，就只有這家的肉夾饃口感酥脆又不卡牙，放久了也不會軟掉濕掉！

肉夾饃目前有四種口味，但再加價可以搭配泡菜、主料或是蛋、起司、魚卵等增添風味，

除了肉夾饃，饃飯生創意飯餅專賣店也有提供炒飯、炒泡麵，或是炒物，

另外更有便當、飲品，甚至連冷凍的肉夾饃餅胚都有賣，問了老闆才知道，原來就連肉夾饃的那餅，也是親手製作！

第一次到店不知道吃什麼，蛋塔大力推薦這優惠套餐，

可以兩～三人食用，有一份主食（炒飯或炒泡麵），兩份肉夾饃，還有兩份副餐！

饃飯生創意飯餅專賣店菜單真的設計的好古錐，越看越療癒～

重點是這套餐，內用、外帶或是外送都適用喔！

三公里內，只要購買$300，就可以外送啦～

雖然裝潢簡單，但這上餐也是很有餐廳感！

這樣擺也是蠻好看的呢～整個好吃成分有增加～

青椒控肉＋泡菜 $75+$15

這是蛋塔在饃飯生創意飯餅專賣店最喜歡的口味！

還記得第一次看到青椒控肉的組合，很懷疑那青椒不會搶過控肉的味道嗎？

老闆笑笑地說吃了就知道，真的是吃了就知道，

雖說蛋塔本身就對於青椒不喜歡，但這青椒和控肉的結合，青椒竟然化身為解膩和清爽的清脆蔬菜！

控肉是老闆媽媽自己烹煮的，入口即化的口感也讓人好喜歡，還記得第一次吃完之後，我幾乎一周要吃一次才可以～

另外我們在這份裡面加入了泡菜，泡菜的味道和口感不會搶味，反而是提升香氣，增加脆口度！

一口咬下，餅皮的酥脆、控肉的軟綿、青椒的清甜，再搭配泡菜的點綴口感，真心滿足～

壽喜燒牛+蛋 $80+$15

用料完全不手軟的牛肉加在裡面，真的好誇張！

饃飯生創意飯餅專賣店的肉夾饃餅皮，外皮酥脆，但是裡面的柔軟是很舒服的，

所以搭配所有餡料都很適合，壽喜燒牛口味不會過重，是甜味感較重的調味，撒了一點七味粉，另外我們加了蛋，

整體的蛋白質破表，讓人吃起來無敵滿意阿～～

很快的我們點的餐點全部上桌啦！

松露海鮮炒飯 $140

這松露海鮮炒飯，我在整理照片和此時在打文章的時候，又吞了好多次口水！

炒的粒粒分明就算了，裡面的蝦子給的超級霸氣！

還有上面的蝦卵以及松露阿～～～～真的是有一種餓叫做媽媽怕你餓，不計成本的在放阿！

抱歉下圖有點過曝了，但還是很想放上來，那蝦子真的有夠大隻，吃起來很飽嘴！

記得要將蝦卵和松露攪拌進炒飯裡面，吃起來的味道很均衡、很完美～

附湯

每天的湯都不一樣，我們當天遇到的是海帶肉絲湯，

是說！！！！！！！！！！！！！！這湯也太太太太好喝了吧！！！！

老闆應該要開賣才對啊，而且附湯給的料也是很誇張～～～～

還有那海帶，咬下就化開，蛋塔是不愛海帶的人，尤其吃麵店滷菜的時候，都會避開海帶，

但是，這海帶太誇張了，我真心驚艷到吃飽離開還在跟朋友說！

卡士達夾饃 $65

飯後再來個甜點，酥脆的肉夾饃餅皮，夾入了濃郁的卡士達醬，

吃起來就像是開放式的紅豆餅一樣，只是那餅皮更加的酥脆，

這也很適合下午嘴巴有點饞的時候，買來享用阿～

堅果牛奶 $80

白色的拍照拍不出來～～～～不過真的是濃郁的誇張！

饃飯生創意飯餅專賣店的所有飲品，都是不加糖不加冰，追求的就是食材的原汁原味～

這杯堅果牛奶，不加一滴水，使用的堅果份量也是人一天需要攝取的堅果量，

老闆真的是連客人的健康都有在顧捏～超窩心！

〖店家資訊〗

店 名：饃飯生創意飯餅專賣店

地 址：新北市三重區龍門路241號一樓

營業時間：周一~周日 11:00-21:00，每周四公休

營業電話：0900 429 642

官方臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100091760890630

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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