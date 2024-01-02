先前好一陣子胖達曾經在三和夜市品嘗到一款對岸的特色小吃「肉夾饃」，

源自於大陸的陝西，吃過各種小吃~對於這個還留有不錯的印象，

沒想到後來再度要拜訪的時候，店家已經搬遷拉~~~!!

跟附近的攤商打聽一番後才曉得~是搬到三重國小捷運站附近，有了自己的門市囉!!

饃飯生創意飯餅專賣店

迫不及待的挑了一個休假日的中午~就趕緊來探一探新門市囉!!

從三重國小捷運站2號出來後，走到仁愛街與龍門路的交叉路口後，

右轉往龍門路的方向一直直行到幾乎路的底部，

就可以看到門市外有著醒目以馬來貘為主視覺的LOGO~

比起在三重夜市的簡雅，目前的三重門市則是由居家改裝而成的門市，

特別有一種回家用餐的感覺。

饃飯生創意飯餅專賣店 環境介紹

進到門市內也可以看到一個大大的LOGO立招，

牆面上也有幾道招牌餐點的無框畫呈現在上面，

座位區目前不多~以一張大桌與貼著牆面L型的個人座位為主。

牆面上也有張貼點餐的方式~很貼心~!

現場可以用QR CODE點餐或者在出餐口直接跟服務人員點餐，

點餐區旁邊還有放置飲料可以免費提供飲用以及餐具可以自取使用喔!

*門市支援多種付款方式喔!

*桌面除了有菜單參考，還有評論活動可以拿優惠券喔！(下次消費使用)

饃飯生創意飯餅專賣店 餐點

饃飯生除了有陝西特色小吃「肉夾饃」之外，

還有一個非常大的招牌就是他們的炒飯系列!

另外還有炒泡麵、盒飯、炒物以及飲品可以挑選。

胖達這次主要來除了吃招牌肉夾饃之外~

還有一道「九層塔鹹豬肉紹興酒炒飯」，來門市之前就在網路上看超久的~~

感覺是超香、超開胃的一道餐!

而飲品點了目前冬季限定的「紅豆鮮奶茶」，接著就等上桌囉!

饃飯生創意飯餅專賣店 壽喜燒牛 肉夾饃

首先端上來的是「壽喜燒牛 肉夾饃」~~!

饃飯生的肉夾饃外皮是一種叫「潼關饃」包覆内餡所組成，

概念上很像刈包的方式。

潼關饃 外皮

外皮有經過有碳烤，吃起來口感超酥脆、

不油膩!外層酥脆而內部卻帶有柔軟的口感。

壽喜燒牛

牛肉片上帶有壽喜燒醬與洋蔥相伴，吃起來味甜、

肉質軟嫩並帶有七味粉的香氣來做提味，讓入口層次多了幾分。

*胖達有額外加一顆蛋～吃起來口感更加分！

饃飯生創意飯餅專賣店 九層塔鹹豬肉紹興酒炒飯

端上來馬上就是一陣鹹豬肉跟九層塔的的香味撲鼻，直接令胖達胃口大開！

入口鹹香且加入了不少高麗菜作拌炒～

讓在吃鹹豬肉柔嫩的口感中還有了高麗菜的脆口感。

另外一個讓人想一口接一口吃下的～還有藏在炒飯中另外一個厚實的風味～

那就是紹興酒帶來的香氣！！

把可能帶有腥味的豬肉～有了去腥且提升風味。整道餐點的美味度有了大大的提升。

*店內的飯類餐點，都可以更換成低卡、低澱粉的「花椰菜飯」喔！

饃飯生創意飯餅專賣店 紅豆鮮奶茶

紅豆鮮奶茶目前是冬季限定喔！要透過QR CODE點餐才可以點到喔！

整體呈現鮮奶茶的味道相當濃郁，而紅豆交融在鮮奶茶中～喝起來順口、甜度夠！

饃飯生創意飯餅專賣店 相關資訊

饃飯生創意飯餅專賣店離開了人潮熱鬧三和夜市，

重啟在三重的龍門路上，地方相對人潮較少，

不過在有特色的肉夾饃跟炒飯的餐點中很推薦大家可以走一遭來品嚐看看，

甚至可以使用line官方平台選擇訂餐與取餐時間～

或者可以用外送平台點一波來吃吃看喔！

店家懶人包～～

店名：饃飯生創意飯餅專賣店

地址：新北市三重區龍門路241號1樓

電話：0900429642

FB : 饃飯生創意飯餅專賣店 FB粉絲團

IG : 饃飯生創意飯餅專賣店 IG粉絲團

Line官方 : 點我加入