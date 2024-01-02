何謂湯種其中「湯」就是熱水跟「種」就是製法的意思，這種麵包製作出來比較濕潤柔軟的麵包，這家「欣愛吐司」就隱身在東區林森路的巷弄內，小高是在網絡搜尋才專程前來購買與分享，來到店面才發現吐司種類多備量也多，我猜這家「欣愛吐司」平時生意很好無誤才對，今天品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店面外頭有貼營業時間供顧客參考。

巷弄透天店面用透明玻璃落地窗隔開空間，現在購買僅能站在店外來選購。

透明玻璃有貼目前剩餘吐司種類供顧客選購，每一種吐司定價皆有標出供依據。

這玻璃有貼老舊吐司介紹海報供顧客參考。

鐵架有擺放各種吐司給客人選購參考。

店裡面環境看起來很整潔明亮很舒服，店面後頭廚房是製作吐司場所。

原本大門就直接改裝成銷售結帳櫃檯。

這檯面有設置點餐與結帳櫃檯，服務員會問吐司是要切厚片或是薄片，或是吐司選擇不切當成手撕麵包。

這張護貝菜單供顧客來點選依據，這菜單有湯種吐司跟全粒麥吐司兩類，菜單吐司種類很多可供選擇定價合理。

今天就外帶牛奶吐司90元與芝麻吐司95元。

這條是牛奶吐司90元份量足定價合理（切薄片）。

這牛奶吐司手感是很柔軟超級吸睛。

使用手來撕開吐司就感受柔軟的手勁，這吐司奶香濃郁濕潤軟Q真好吃 。

這條是芝麻吐司95元（切厚片）。

這吐司芝麻滋味很濃厚軟Q非常好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「欣愛烘焙屋」銷售空間整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：欣愛烘焙屋

地址：701台南市東區林森路一段153巷53號

營業時間：08:00～20:00（週六、日公休）

電話： 06-2090166

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com