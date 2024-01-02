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台南市東區吃。台南｜東區。「 欣愛烘焙屋」隱身在巷弄裡吐司專賣店，採用老麵糰跟湯種方式製作各種口味吐司「 欣愛烘

2024-01-02 20:15:05 樂天小高&樂天人生 人氣：110
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2315篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：欣愛烘焙屋
place台南市東區林森路一段153巷53號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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何謂湯種其中「湯」就是熱水跟「種」就是製法的意思，這種麵包製作出來比較濕潤柔軟的麵包，這家「欣愛吐司」就隱身在東區林森路的巷弄內，小高是在網絡搜尋才專程前來購買與分享，來到店面才發現吐司種類多備量也多，我猜這家「欣愛吐司」平時生意很好無誤才對，今天品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店面外頭有貼營業時間供顧客參考。 

巷弄透天店面用透明玻璃落地窗隔開空間，現在購買僅能站在店外來選購。 

透明玻璃有貼目前剩餘吐司種類供顧客選購，每一種吐司定價皆有標出供依據。

這玻璃有貼老舊吐司介紹海報供顧客參考。 

鐵架有擺放各種吐司給客人選購參考。

店裡面環境看起來很整潔明亮很舒服，店面後頭廚房是製作吐司場所。 

 原本大門就直接改裝成銷售結帳櫃檯。

這檯面有設置點餐與結帳櫃檯，服務員會問吐司是要切厚片或是薄片，或是吐司選擇不切當成手撕麵包。

這張護貝菜單供顧客來點選依據，這菜單有湯種吐司跟全粒麥吐司兩類，菜單吐司種類很多可供選擇定價合理。 

今天就外帶牛奶吐司90元與芝麻吐司95元。 

這條是牛奶吐司90元份量足定價合理（切薄片）。

這牛奶吐司手感是很柔軟超級吸睛。 

使用手來撕開吐司就感受柔軟的手勁，這吐司奶香濃郁濕潤軟Q真好吃

這條是芝麻吐司95元（切厚片）。  

這吐司芝麻滋味很濃厚軟Q非常好吃。 

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「欣愛烘焙屋」銷售空間整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：欣愛烘焙屋

地址：701台南市東區林森路一段153巷53號

營業時間：08:00～20:00（週六、日公休）

電話： 06-2090166  

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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