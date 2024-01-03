台中必吃麻油雞全安堂是30年老字號中藥行轉型， 將自家中藥材加入湯頭熬煮， 推出多種暖心又暖胃的湯品。除了招牌藥燉麻油湯外，藥燉燒酒湯使用米酒不摻一滴水，湯頭酒香濃郁香醇。剝皮辣椒雞湯清甜帶點微辣。湯頭喝完整個元氣滿滿。還有古早味麵線煎結合創意做成蛋餅和大阪燒，香酥恰恰的充滿麻油香。

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環境介紹

▼位在台中大里區永興路上，附近就是中興大學。全安堂是台中30多年的老字號中藥行轉型，推出了多款湯品以及創新料理，在當地已經是小有名氣的小吃店。即便是非用餐時間也很多人來購買耶

▼店內空間小請溫馨、簡單樸實。使用木質調裝潢，空間溫暖舒適

▼用餐時間真的客人很多耶！果然簡單樸實的家常味就是天天吃都可以

餐點介紹

藥燉燒酒雞 $180+高麗菜 +$20

▼全酒的湯頭不摻任何一滴水！大火揮發酒精後留下香醇濃郁的湯頭，酒香濃郁但沒有酒氣。裡頭的枸杞更讓湯頭多了甜味

▼使用的是放山雞，肉質緊實有口感不會軟趴趴的～而且每一塊都很大、肉也很多耶。每一碗湯裡都有含米血，每塊吸飽湯汁後軟嫩入味

藥燉燒酒雞佛 $220

▼另外他們的雞佛也是每顆都超級飽滿，咬下去還會噴汁耶>< 吃完都覺得所有精氣神一次補足了～

▼把雞佛加入藥燉燒酒雞內一起吃，這個吃法太奢華、太過癮啦！就問這個冬天要多補啦～～

藥燉麻油蝦 $160+高麗菜 +$20

▼蝦子每隻都很新鮮、肉質Ｑ彈～湯頭裡加入了老薑以及多種自家的中藥材還有麻有一起燉煮，湯頭香氣十足。溫和溫潤的湯頭讓人喝的好滿足！我超喜歡！雖然是麻油湯，但是喝起來也沒有油膩感，喝完也不會覺得很燥熱

剝皮辣椒松阪豬 $160+高麗菜 +$20

▼清香甘甜的剝皮辣椒湯底，加入枸杞增加了湯頭的甜味～味道清甜中又帶點微辣。相較前兩款這個就是屬於小清新的湯頭

▼松阪豬給的算滿多的～口感彈牙Ｑ脆

▼推薦大家加20元就有滿滿的高麗菜～真的超級算的啦！湯頭融合高麗菜的香甜更多了份美味

古早味豬油拌飯$35 +生蛋黃

▼簡單樸實的味道，豬油加上油蔥以及醬油膏真的香氣十足

▼記得一定要再加顆生蛋黃～拌入飯內後濕潤濃稠，美味更加倍了啦！

麵線蛋餅 $65

▼沒想到在這裡竟然可以吃得到麵線煎！看到差點哭出來><就是我阿嬤會做的那種傳統家常味，吃的就是一個回憶啊啊啊啊（突然想起奶奶惹）傳統菜餚融合了創新的料理，將麵線做成蛋餅的形狀很有創意耶！

▼表面煎到香酥恰恰的撒上一點胡椒粉，咬下去整口滿滿的麻油香～不用沾醬也很好吃

▼搭配店家附的特製沾醬又是另一種風味了～

大阪燒麵線煎 $80

▼將台式古早味的傳統菜色融合日式大阪燒，竟然迸出新滋味啦！麵線煎搭配高麗菜麵糊，淋上鹹甜的大阪燒醬汁和美乃滋以及柴魚片，看起來就很可口耶

▼側面看起來也很厚實～麵線脆脆的口感搭配柔軟的麵糊以及香甜的高麗菜，其實挺好吃的耶！

青草茶$35 、洛神烏梅汁$35

▼使用全安堂的中藥獨家秘方製作。青草茶清爽甘醇、洛神烏梅汁酸甜解膩，兩款喝起來都很天然沒有負擔感～相當有古早味

菜單

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資訊＆其他

【全安堂麻油雞】

IG：@catsp168

地址：台中市大里區永興路277號

電話：(04) 2481-9298

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:30/ 週日公休

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