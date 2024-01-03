一直很喜歡早午餐盤，一個大盤子裡有沙拉有好吃的蛋白質，可能搭配美味的麵包

其實不管是當早午餐還是當晚餐都很吸引人

可是很多吃早午餐的店家都只有開到五點鐘，真的很可惜

今天來跟大家分享一家開到晚上的早午餐店【咖樂聚】

【咖樂聚】國豐店

店址: 桃園市桃園區國豐三街159號

電話: 03-3606168

營業時間: 11:00-20:30 ( 周二公休 )

這家店就在清新泰式料理【泰美好】的旁邊

附近還有一個小公園

先來看一下店內環境，走的是清爽路線，白天感覺十分明亮

入座之後，桌上會擺好一壺水跟餐具

先來看看【用餐規則】吧!

接著來看【菜單】吧，

大致上有早午餐盤，有義大利麵，有燉飯，有沙拉，有炸物點心，算是蠻完整的

點了主餐後可以各種加價升級成套餐喔!

我有看到好幾桌都有加A套餐，有佛卡夏麵包和濃湯，看起來很不錯，份量也多

先來看我最喜歡的【早午餐】系列，價位約在350-380元不等

類別也蠻豐富的，有德腸，有雞腿，有楓糖炸雞，有煙燻鮭魚，有碳燻牛肉

有薄餅，有帕尼尼看你今天想吃哪一道

也有燉飯系列，價位差不多，也看起來好好吃

跟朋友家人聚餐想吃一些點心的，也有選擇喔!

我今天一人去用餐，鎖定早午餐盤，想想自己很常去吃早午餐都點雞腿( 你是不是也這樣? )

所以決定來個平常比較少吃的煙燻鮭魚，結果沒有讓我失望!

一送上來長這樣，用看的就覺得好豐盛喔!

整個心情都亮起來了啦!

旁邊生菜的部分有淋上藍莓優格醬

碟子裡附的是蜂蜜芥末醬

有一籃現炸的薯條，是我喜歡的脆薯，熱騰騰上桌真好吃

來看一下煙燻鮭魚的部分，我覺得份量蠻多的呢

有兩三片大片的煙燻鮭魚，有炙燒過的起司片，有水波蛋，

底下竟然還有培根，最後底下是兩片歐式麵包

水波蛋的部分是沒有熟的喔，點餐時也會先確認，這點貼心

我覺得這一盤在口感和滋味上都有很多層次的變化

煙燻鮭魚配生菜沙拉好吃，水波蛋配陪跟搭上歐式麵包也很好吃

這一盤我認真推

是二訪時跟自己說這次吃看看別的吧，

結果點餐時還是會情不自禁說出我要煙燻鮭魚的那一種

這個餐還會附上一杯飲料，有綠茶跟紅茶可以選，也可以選冰塊甜度

我選的是紅茶無糖少冰，非常順口不會澀，表現得很稱職

整體的用餐體驗蠻好

會想要二訪或是跟朋友去聚餐的那種

跟大家分享!