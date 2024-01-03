很多上班族都在台北大安區上班
每到中午用餐時間一到
出來用餐的上班族就會問
台北大安區哪裡有好吃的日式海鮮丼飯呢？
有的~而且這一家就是2023年11月才剛剛開幕
是很有特別的餐廳
其中最主打的餐點
就是海鮮丼飯所使用的熟成生魚片
跟一般外面訪間的價格一樣，卻有不一樣的品質
這麼特別的店家就位於延吉街上的
【大安區美食】超甲組海鮮丼飯
新鮮漁貨直送，超平價熟成生魚片一點都不貴
店家的室內空間有分一樓和地下一樓
兩樓層，各有不同的氣氛感
1樓是以網美風格的吧檯以及外帶區
可以在這裡看到師傅現場製作壽司等料理
外帶的部份除了現場現點的方式以外
還有速食區，速食區就是可以不用等候
直接到冷藏櫃拿了就可以外帶
適合趕時間的人哦~
地下一樓則有分成立吞區以及座位區二種方式
立吞區類似酒吧沒有椅子站立吃飯的區域
座位區則有四人桌、六人桌、八人桌
空間感則是打造成日式風格
木頭色的桌椅與天花板以及燈籠相互搭配
這裡的主要餐點都是以海鮮類為主
搭配著壽司或是海鮮丼飯、手捲等方式呈現
另外也有賣一些炒飯、湯類等商品
可以提供多樣化的選擇~
在地下一樓
還有賣一些酒類商品
像是啤酒、日本的清酒等等
全部都在冰櫃之中
如果想喝哪一款，也都可以跟服務人員說一聲哦
(((未成年請勿飲酒)))
我們先來品嚐一下小菜的部份
這裡的小菜都是店家師傅親手製作
不是買外面工廠做好的現成商品
裡面最推薦的就是醃漬番茄以及蜜漬黑豆
醃漬番茄裡面加了一樣特殊的食材
讓番茄吃起來酸酸甜甜味道一點都不單調
比起一般吃到的醃漬番茄更加的好吃
黑豆也是非常的不錯，軟綿又帶著微甜感~
這道手捲
採用的是鮪魚的骨邊肉
也就是靠近鮪魚骨頭上的肉
因為太靠近骨頭，因此都是使用人工的方式處理
才能把肉刮下來~
這部位的肉吃起來特別香哦~
接著再來介紹一下這裡的海鮮丼飯
看起來非常的豐盛~
裡面至少有五種不同食材的海鮮
把碗裡面的飯蓋到看不到了~
首先我們先來試一下天使紅蝦
新鮮的天使紅蝦
一口吃下~
非常的滑溜，不需要太多的咬動
就可以吃下肚了~
而且帶有豐富滿滿的鮮味
新鮮沒有話說~
這裡的生魚片
採用的是熟成生魚片
從魚釣起來後，開始長時間放血冰藏保鮮
最後再到超低溫進行殺菌，手續都完成後
才會進行所謂的熟成
熟成的目前可以讓生魚片吃起來
魚的味道更加的鮮明、更加的濃郁
不會讓你覺得就只是吃魚肉而已
海鮮丼飯的飯採用的是醋飯
飯吃起來粒粒分明
不會有黏在一起的現象
微酸微甜的口感
超適合搭配生魚片~
除了菜單上的餐點以外
這裡也可以針對預算做客製化料理
像是眼前的這道料理
就是菜單上點不到的
想吃的話，可以直接詢問店員或是請店家直接客製
採用半隻的波士頓龍蝦
肉質吃起來非常的Q彈又飽滿
一口咬下滿滿的鮮味~
爽度真的沒有話說
壽司上面的食材
一點都不馬虎
也都是採用熟成過後的生魚片
或是精心挑選的日本食材
就連鮭魚卵也有小巧思
是經熟成之後的製作的哦
味道更加的鮮美~
鮑魚也是師傅醃製醬汁超過一天的時間製作而成
每一個小細節可以感受到不一樣的細心之處
就連星鰻也是使用整尾下去製作
看看這條星鰻，都可以把飯整個包起來了~
吃完之後
別忘記來一碗美味可口的湯
湯裡滿滿都是鮮味在其中
吃完生魚片後
來搭配一碗熱湯，更能突顯熱湯所帶來的美味
有非常多的方式可以選擇
內用可以選擇有座位的或是無座位的立吞區
如果要外帶的話，可以現場跟服務人員點
或是趕時間的話也有完全不用等待的速食區
內用的話，除了常見的菜單以外
也可以做客製化或是無菜單料理的模式
可說是一間非常多變化選擇的海鮮丼飯店
訂位電話：02 2701 7878
營業時間：早上11~21 週日公休
地址：台北市大安區延吉街228巷1號1樓
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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