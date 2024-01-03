很多上班族都在台北大安區上班

每到中午用餐時間一到

出來用餐的上班族就會問

台北大安區哪裡有好吃的日式海鮮丼飯呢？

有的~而且這一家就是2023年11月才剛剛開幕

是很有特別的餐廳

其中最主打的餐點

就是海鮮丼飯所使用的熟成生魚片

跟一般外面訪間的價格一樣，卻有不一樣的品質

這麼特別的店家就位於延吉街上的

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯

新鮮漁貨直送，超平價熟成生魚片一點都不貴

超甲組海鮮丼飯 影片介紹

超甲組海鮮丼飯 店內環境

超甲組海鮮丼飯 菜單

超甲組海鮮丼飯 推薦餐點

超甲組海鮮丼飯 評價

超甲組海鮮丼飯 影片介紹

超甲組海鮮丼飯 店家資訊

超甲組海鮮丼飯店內環境

店家的室內空間有分一樓和地下一樓

兩樓層，各有不同的氣氛感

1樓是以網美風格的吧檯以及外帶區

可以在這裡看到師傅現場製作壽司等料理

外帶的部份除了現場現點的方式以外

還有速食區，速食區就是可以不用等候

直接到冷藏櫃拿了就可以外帶

適合趕時間的人哦~

地下一樓則有分成立吞區以及座位區二種方式

立吞區類似酒吧沒有椅子站立吃飯的區域

座位區則有四人桌、六人桌、八人桌

空間感則是打造成日式風格

木頭色的桌椅與天花板以及燈籠相互搭配

超甲組海鮮丼飯菜單

這裡的主要餐點都是以海鮮類為主

搭配著壽司或是海鮮丼飯、手捲等方式呈現

另外也有賣一些炒飯、湯類等商品

可以提供多樣化的選擇~

在地下一樓

還有賣一些酒類商品

像是啤酒、日本的清酒等等

全部都在冰櫃之中

如果想喝哪一款，也都可以跟服務人員說一聲哦

(((未成年請勿飲酒)))

在開飯之前

我們先來品嚐一下小菜的部份

這裡的小菜都是店家師傅親手製作

不是買外面工廠做好的現成商品

裡面最推薦的就是醃漬番茄以及蜜漬黑豆

醃漬番茄裡面加了一樣特殊的食材

讓番茄吃起來酸酸甜甜味道一點都不單調

比起一般吃到的醃漬番茄更加的好吃

黑豆也是非常的不錯，軟綿又帶著微甜感~

這道手捲

採用的是鮪魚的骨邊肉

也就是靠近鮪魚骨頭上的肉

因為太靠近骨頭，因此都是使用人工的方式處理

才能把肉刮下來~

這部位的肉吃起來特別香哦~

接著再來介紹一下這裡的海鮮丼飯

看起來非常的豐盛~

裡面至少有五種不同食材的海鮮

把碗裡面的飯蓋到看不到了~

首先我們先來試一下天使紅蝦

新鮮的天使紅蝦

一口吃下~

非常的滑溜，不需要太多的咬動

就可以吃下肚了~

而且帶有豐富滿滿的鮮味

新鮮沒有話說~

這裡的生魚片

採用的是熟成生魚片

從魚釣起來後，開始長時間放血冰藏保鮮

最後再到超低溫進行殺菌，手續都完成後

才會進行所謂的熟成

熟成的目前可以讓生魚片吃起來

魚的味道更加的鮮明、更加的濃郁

不會讓你覺得就只是吃魚肉而已

海鮮丼飯的飯採用的是醋飯

飯吃起來粒粒分明

不會有黏在一起的現象

微酸微甜的口感

超適合搭配生魚片~

除了菜單上的餐點以外

這裡也可以針對預算做客製化料理

像是眼前的這道料理

就是菜單上點不到的

想吃的話，可以直接詢問店員或是請店家直接客製

採用半隻的波士頓龍蝦

肉質吃起來非常的Q彈又飽滿

一口咬下滿滿的鮮味~

爽度真的沒有話說

壽司上面的食材

一點都不馬虎

也都是採用熟成過後的生魚片

或是精心挑選的日本食材

就連鮭魚卵也有小巧思

是經熟成之後的製作的哦

味道更加的鮮美~

鮑魚也是師傅醃製醬汁超過一天的時間製作而成

每一個小細節可以感受到不一樣的細心之處

就連星鰻也是使用整尾下去製作

看看這條星鰻，都可以把飯整個包起來了~

吃完之後

別忘記來一碗美味可口的湯

湯裡滿滿都是鮮味在其中

吃完生魚片後

來搭配一碗熱湯，更能突顯熱湯所帶來的美味

來到這裡

有非常多的方式可以選擇

內用可以選擇有座位的或是無座位的立吞區

如果要外帶的話，可以現場跟服務人員點

或是趕時間的話也有完全不用等待的速食區

內用的話，除了常見的菜單以外

也可以做客製化或是無菜單料理的模式

可說是一間非常多變化選擇的海鮮丼飯店

超甲組海鮮丼飯 影片介紹

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店名：超甲組海鮮丼飯

訂位電話：02 2701 7878

營業時間：早上11~21 週日公休

地址：台北市大安區延吉街228巷1號1樓

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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