思犇牛排板橋店是近期新開幕的牛排館，標榜使用100%原肉，

思犇牛排是走平價路線，排餐只要220元起而且免服務，

就可享週邊濃湯、飲料、霜淇淋、沙拉、蒜味吐司吃到飽，真的很可以吔～

現在google地圖打卡還送酥皮濃湯唷～

會發現這一家是因為看了大胃王豪豪的挑戰賽，

影片 :arrow: 【大胃王挑戰】吃完3份牛排 獎金$1000元！

發現在板橋也有一家分店，而且才剛開幕2個月，所以就立馬來嘗鮮～

店名同音"私奔"，很有意思，如果和異性朋友相約說：我今天要帶你思犇（私奔），旁邊的八卦朵耳會不會靠過來，笑！！

思犇牛排板橋店從捷運新埔站1號出口步行8分鐘即可抵達，

開車或騎車都有路邊停車格，交通算是方便！

思犇牛排標榜是使用100%原肉，這絕對是肉肉族最愛呀！

店內自助吧的霜淇淋是使韓國/台灣原料，有多種口味輪番上陣，所以可能每次來都不一樣唷！

思犇牛排用餐空間明亮，走道算寬敞，但桌距就不是很大，

左右桌聊天會聽得很清楚的那種，所以要聊八掛就要降低音量 :lol:

思犇牛排板橋店菜單，發現餐點名稱都很有趣，很用心的巧思！

有肉品排餐、海鮮排餐，想吃肉或海鮮，都有單獨的選擇，

想要雙拚肉排或海鮮只要加99元起，大胃王很划算吔！

醬料有黑胡椒醬、蘑菇、雙醬，可以加價起司，

很棒的是不吃麵的朋友可以換蛋唷！

想要更豐富的話還有單人獨享套餐，價格390～490元，很親民吔，

另外也有單點的品項，還有今日特餐，會張貼在櫃枱前，可以參考看看唷！

凡點主餐均可免費享用自助吧，兒童80-110公分未點餐需酌收50元，

用餐時間為90分鐘～

目前除了今日特餐，還有聖誕套餐及雙人套餐，這都沒有在菜單上的唷！

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