台中年菜推薦、熟食外帶年菜-印月餐廳，台中知名美食-印月餐廳推出2024龍騰迎財年菜，黑蒜帝王蟹、霸王豬手、白鯧十道彭派菜色，熱騰騰帶回家，超適合闔家團圓圍爐享用!!



在台中說到印月餐廳，

真的應該沒有人不知道，

印月餐廳位於台中市南屯區，

以多種亞洲料理風格融合，

打造精緻又美味的菜餚，

龍年將近，

印月餐廳也推出非常氣派且超值的龍騰迎財年菜外帶組合，

以熟食的方式提供，

在年節期間在家就能享受印月餐廳的美味料理喔!!

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2024台中年菜推薦 印月餐廳 位置

印月餐廳位於台中市熱鬧的公益路上，

近梨新公園，

離74快速道路也頗近，

地理為位置佳，

真的很適合親友相聚用餐。



餐廳的室內空間寬敞明亮，

裝潢時尚典雅，

呈現出現代與傳統融合的風格。

備有包廂空間，

舉辦商務宴會、家庭聚會、閨密派對都很適合。



家中人多或長輩不喜歡出門用餐的話，

就可以來外帶新推出的2024龍騰迎財外帶年菜，

由太平走74過來，

也很方便快速。

2024台中年菜推薦 印月餐廳 龍騰迎財年菜菜色內容

印月餐廳推出的龍騰迎財外帶年菜，

一套份量建議6-10人共享，

非常適合過年家族聚餐。

有雞豬魚豪華三牲和帝王蟹，

一整個非常的氣派阿。

龍騰迎財年菜外帶包含了牡丹竹筍、金沙中卷、口水雞、烏魚子飛魚卵香腸、霸王豬手或紹興東坡肉、黑蒜帝王蟹、香煎白鯧、櫻花蝦油飯，

當然絕對不能少了湯品，

鱘龍魚明玉極品鮑魚燉雞和手作鍋物組。

除了有一整套的組合，

也能單品單點，

家族人數再多也不用擔心，

可以針對大家特別喜歡的菜色追加。

2023台中年菜推薦 印月餐廳 龍騰迎財年菜 外帶包裝

龍騰迎財年菜滿滿的三大袋，

真的非常的有份量。

取餐的時候也不用擔心拿不動，

有服務人員協助將菜餚送上車，

就可以趕快帶回家享用了。

打開的時候真的很驚艷，

精緻的盒裝

每一道菜餚都跟禮品一樣，

精緻菜色裝在質感極佳的禮盒，

帶去親戚家分享也超有面子的。

而且除了鍋物需要加熱外，

其他的菜色都是開盒就能直接享用，

還省了洗碗的時間。



醬料部分提供口水雞醬、搭配帝王蟹的黑蒜醬和胡椒鹽，

我真心認為黑蒜醬可以多給一點，

因為不僅搭帝王蟹好吃，

配霸王豬手和當鍋物沾醬都很美味阿!!

2023台中年菜推薦 印月餐廳 龍騰迎財年菜 餐點介紹

把鍋物加熱後，

整個年菜就能豐盛上桌啦~

金沙中卷和牡丹竹筍是裝在同一個禮盒中，

兩道菜色用不同的盒裝分開，

上層也有密封蓋，

開盒的狀態就是美美的。

【牡丹竹筍】

牡丹竹筍是一道兼具視覺與創意的前菜，

以新鮮的黃金綠竹筍為主角，

佐上龍蝦沙拉醬和飛魚卵，

再撒上生菜和食用級花瓣，

粉嫩嫩的色系加上清爽的口感，

真的深獲女性朋友的喜愛。

竹筍口感脆嫩、味道清甜，

清爽的沙拉醬中帶著龍蝦肉的鮮甜，

搭配飛魚卵的鹹香滋味，

這一道一上桌真的很受歡迎。

【金沙中卷】

金沙中卷在視覺上就很吸引人，

飽滿的金沙餡料包裹在肉質肥嫩的中卷裡，

喜歡金沙料理的我看到整個眼前一亮。

新鮮的中卷口感軟Q，

金沙蛋黃的鹹香與醬汁的鹹甜相得益彰，

搭配生菜一起食用，

口感更加清爽喔!

口水雞和烏魚子飛魚卵香腸放一起的，

口水雞的醬料有另外的醬料盒，

所以不用擔心湯湯水水會灑出來。

【口水雞】

選用新鮮的雞肉，

肉質嫩滑口感佳，

一旁還搭配著爽脆開胃的醃黃瓜。

醬料的部分我個人覺得香、開胃，

但沒有辛辣感，

不過有些小朋友對醬料味沒那麼喜歡也不要緊，

雞肉直接品嘗味道就很不錯。



醬汁的比例調配得恰到好處，

不會過於油膩或辛辣，

可以選擇直接淋醬食用，

或是以沾醬的方式來搭配喔~

小小聲地說一下，

黑蒜醬配雞肉也很好吃 XD

【烏魚子飛魚卵香腸】

烏魚子飛魚卵香腸一份十塊，

片好的烏魚子和飛魚卵香腸，

還搭配好蒜苗，

一口咬下就是非常美妙的滋味。



烏魚卵口感Q彈、鹹香夠味，

與蒜苗、鮮甜的飛魚卵香腸一起食用，

風味極佳、層次感豐富。

【霸王豬手】

這一道霸王豬手拿起來真的很有份量，

一開盒真的有驚豔感。

外皮帶著點焦香誘人色澤，

飄出的香氣讓人食指大動。



毫不費力就能切開外酥內嫩的豬手。



這肥瘦比也很重要，

保留豬手的油脂香氣，

肥而不膩，

而且還軟嫩多汁。

霸王豬手本身味道就很好，

搭配一下帝王蟹的黑蒜醬更加分喔!!

真心覺得這醬料很百搭。

【黑蒜帝王蟹】

開盒一整隻帝王蟹真的很驚人，

蟹身、蟹腳都幫忙處理好了，

撥開就可以吃到蟹肉，

真的是滿滿幸福感。

擺盤上桌之後也很氣派。

蟹肉本體就自帶的鮮甜滋味，

還很多汁，

單吃就讓人很喜歡~

搭配上印月餐廳特製的黑蒜醬，

讓大家能品嘗到不同風味的帝王蟹喔!!

【香煎白鯧】

被視為高檔食材的白鯧身價水漲船高，

在過年期間更是供不應求，

印月餐廳的香煎白鯧大尾份量十足，

年年有魚也為即將來臨的龍年先來個好兆頭。

白鯧魚的肉質結實而富有彈性，

酥香的外皮加上厚實但鮮嫩的魚肉，

絕對能滿足一家人的味蕾。



佐上胡椒鹽，

或來點檸檬汁，

更顯風味喔!!

【鱘龍魚明玉極品鮑魚燉雞】

鱘龍魚明玉極品鮑魚燉雞是採料與湯底分離包裝，

所以可以看到湯料中有一隻全機，

鮑魚、干貝、扁尖筍、凍豆腐等食材，

其中最特別的就是鱘龍魚明玉了。



鱘龍魚全身都是寶，

而鱘龍魚明玉更是難得，

鱘龍魚的龍筋也就是脊骨骨髓，

這在古代是獻給帝王的珍品，

這難得的美味，

在年節時跟家人們分享最合適。

鮑魚的口感肥美，

吸附著雞湯精華，

入口更鮮更有滋味。

干貝的份量給的也不少，

湯頭真的多層次的鮮。



脆口的箭筍。

雞肉的質地滑嫩，

真的是大小朋友都喜歡。

【手作鍋物組】

搭配的手作鍋物組菜量更是驚人，

很多年菜組合在鍋物上的份量比例會比較少，

但印月不僅湯頭的部分非常的大袋，

在鍋物組的部分搭配了魚翅丸、蛋餃、芋頭鴨肉丸、竹輪、粉絲、凍豆腐，

還有玉米、番茄、南瓜、菇類等蔬菜。

葉菜類也很豐富，

青江菜、白菜、娃娃菜、生菜等，

我婆婆非常的愛吃菜，

這樣的菜量真的讓長輩超滿意。

湯底是膠質感醇厚的海鮮雞湯底，

口味比較重，

或喜歡吃辣的朋友也不用擔心，

手作鍋物組中還有特製的麻辣湯底，

印月餐廳的麻辣菜色也是一絕，

絕對能讓吃辣的親友們大呼過癮。

手作鍋物的配料真的蠻特別的，

芋頭鴨肉丸真的是好吃又獨特。

【櫻花蝦油飯】

一開盒就能聞到香氣十足的櫻花蝦味，

料多到看不到油飯阿!



特選冷凍的新鮮櫻花蝦，

香氣十足的香菇和入味的肉絲，

搭配粒粒分明的油飯，

口感豐富，

真的不小心會多吃一碗阿!



匯集香、鹹、脆三種口感，

細細咀嚼中散發的好滋味，

讓人回味無窮。



印月餐廳的年菜菜色融合餐廳的經典菜色，

真的是樣樣都美味。

其中我跟Sean就很喜歡霸王豬手、黑蒜帝王蟹跟鱘龍魚明玉極品鮑魚燉雞，

這味道真的讓人著迷。

整體包裝精緻氣派、送禮大方

餐點菜色豐富、口味多元，

是新春佳節送禮或自用的好選擇喔!!

2023台中年菜推薦 印月餐廳 店家資訊

營業時間:11:30-14:30 、17:30-21:30

電話:0422511155

地址:台中市南屯區公益路二段818號,

粉絲團:印月餐廳

【印月餐廳官網】

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