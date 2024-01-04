吃心絕對 3 週 ago 在〈承億酒店 – 美食孵化基地 x 両鍋極上鍋物：美食與幸福的交會點〉中留言功能已關閉

關於承億酒店 – 美食孵化基地 的兩三事

承億酒店的「美食孵化基地」位於酒店的B1樓層。這裡匯聚了多間主題餐廳和特色酒吧，提供各式各樣的美食和飲品。

承億酒店 – 美食孵化基地 餐廳介紹



▲▼美食孵化基地位於承億酒店B1，可以直接高雄總圖的B1國際繪本中心哦！

両鍋極上鍋物

両鍋 極上鍋物的湯頭以昆布為主，清甜鮮美，非常適合搭配海鮮和肉品。店內提供多種海鮮食材，包括帝王蟹、龍蝦、干貝、生蠔等，以及日本 A5 和牛、美國安格斯牛等肉品。顧客可以根據自己的喜好選擇食材，打造專屬的鍋物饗宴。

雑炊是日式雜炊飯，將鍋底的湯汁、米飯、配料等混合烹煮而成。両鍋 極上鍋物的雜炊使用新鮮的食材和昆布湯底，口感濃郁，非常美味。

両鍋 極上鍋物是一家值得一試的火鍋店，不僅湯頭鮮美，食材新鮮，而且還有一鍋兩吃的特別體驗。

両鍋極上鍋物 – 店內外環境

座位數滿多的，不管是一人獨享或是多人聚餐，都有相對應數量的座位。

両鍋極上鍋物 – 菜單

生日活動

當月壽星優惠 – 招待當月特色菜品

需提前訂位，若網路訂位則需備註「當月壽星」 到店消費時需驗證「身分證件」，需壽星本人證件 使用當月壽星優惠，可與其他優惠同時使用

當日壽星優惠 – 生日幾歲送幾隻蝦(活動倒數中2023/12/31結束)

需提前三日訂位，若網路訂位則需備註「當日壽星」 到店消費時需驗證「身分證件」，需當日壽星本人證件 無法與其它優惠併用，惟誕辰獨享住房專案可享9折

両鍋極上鍋物 – 餐點介紹

今天來吃的是雙人套餐的「龍蝦海陸：海鮮盛合500克+A5和小牛排120克」

附餐四擇二：您可以從以下四種選項中選擇兩種：芋香米飯、日式烏龍麵、雜炊（需加價75元）、牛肉燥飯（需加價125元）。



▲附上醬料盤，有蔥、蒜泥與辣椒供客人自行調配口味。



▲▼搭配美食的享用的有韓式泡菜、日式胡麻醬與日式醬油。

龍蝦海鮮盛合500克

龍蝦海鮮盛合裡面有波士頓龍蝦、生食級干貝、小卷、日本生蠔、鮮魚片，非常的豐盛~



▲龍蝦上桌前還活跳跳的，可見其新鮮程度。



▲剛才活跳跳的龍蝦，經過師傅的處理後，分成不同的部位享用，吃的到蝦膏的鮮美的滋味、蝦肉的緊緻口感。



▲▼有海中牛奶之稱的生蠔，滑嫩口感讓人欲罷不能。



▲鱸魚片的肉質細嫩綿密，鮮嫩多汁，新鮮清甜。



▲北海道生食級干貝，稍微涮燙一下即可享用。



▲▼花枝有著脆口口感，不同部份有不同的美味。

A5和牛小排 125克

來自日本的頂級A5和牛小排，是日本和牛最高等級，有著極佳的肉質與豐富的油花分，使用昆布鍋涮湯一下，立即享用，能品嚐到那入口即化的滋味，與鮮香油脂。



▲▼銅鍋的受熱均勻導熱快，煮食材更能保留肉汁的原汁原味。

牛肉燥飯

炒製過的牛肉為主，搭配上熱騰騰的白飯，加上泡菜與胡麻醬調味，看似簡單，卻富含韻味，吃上一口，牛肉的鮮香甜味在口中迸發，加上胡麻醬的香甜與泡菜的酸，十分帶勁！

雜炊

吃完主食後，再把白倒入鍋中，再加入雞肉、蝦肉做成雜炊，是很受歡迎的吃法呀！

開胃雞湯

這是一道用來開胃的雞湯，用的杯子很美耶，小巧精緻的白色瓷碗盛裝，傳統中帶入時尚的風格，呈現出優雅而細膩的氛圍，雞湯的口感鮮美，營養豐富，又能激發食慾！

綜合菜盤

包含多種蔬菜的綜合菜盤，有玉米、豆皮、娃娃菜等，還有剝好殼的蝦子與xxx

飯後甜點

用餐結束後，會來上一碗飯後甜點，今天是紅豆湯，甜度適中，口感綿密。

冰品

使用春一枝的冰品，他們家的冰很好吃呀！心中的冰品第一名。

両鍋極上鍋物 營業資訊



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注意事項

※活龍蝦為每日限量供應售完為止，建議須提前預訂

※12歲以上低消NT$480元或套餐一份，12歲以下免低消

※當日消費NT$1,000可折抵停車費1小時

※禁帶外食，酒類按照種類酌收開瓶費用