北投泡湯住哪裡？北投溫泉飯店、北投溫泉住宿推薦完成～北投溫泉位於台灣台北市北投區，這裡是台北開發最早的區域，附近圍繞著紗帽山、大屯火山群、七星山、金山等地分布的地熱谷溫泉，此處交通非常便利，位於捷運線上可以輕鬆到達，開車或搭乘觀光巴士也都很方便，著名的湯種、一泊二食服務和豐富的歷史人文吸引許多旅客前往，堪稱是台北市泡湯首選。

北投溫泉飯店

旅客搭乘捷運到新北投站後，出站後步行9分鐘就可以到達飯店，飯店還提供免費往返接駁車，自駕的旅客前來也有免費停車場可以利用。因為住宿就在北投的市區，想購物或是距離便利商店都很近，附近有北投公園可以散散步逛逛，也可以到親水公園的溫泉體驗最當地的露天泡湯。

飯店的大廳設計非常壯觀，是4層樓英式設計的藏書閣牆，很多網美來此必拍的地方。服務人員態度親切，大眾溫泉池造景幽美，飯店還有游泳池、健身房設備，想單純來此泡湯的話，還有獨立湯屋，及有著庭園景觀的大眾裸湯可以使用，整體都很乾淨舒適，維護的不錯，都能讓入住的旅客可以好好舒展一下身心。這間飯店的戶外泡湯風呂還設有造雪機，讓泡湯的人可以感受到雪見溫泉的樂趣。客房舒適整潔，房內的泡湯池很寬敞，適合親子家庭入住享受泡湯樂趣。房內還備有自助吧，備有免費的飲料零食和水果，備品是高檔品牌愛馬仕，住宿體驗非常棒。

大地酒店 → BOOKING訂房 |

這間北投飯店靠近山區，離捷運站雖然稍遠，但飯店有提供北投捷運站的往返接駁車，入住不是問題，如果是開車來的旅客，飯店也有免費停車場可以利用。離附近的景點北投文物館步行10分鐘就可以到達，可以散步到館內認識當地的歷史文化。

這一間是前幾年剛新開幕不久的飯店，硬體設施新穎，整體裝潢也非常典雅日系，房內的寢具和空間也很舒服，泡湯完入睡都能得到不錯的睡眠品質。

最受許多旅客推薦是這間飯店的和式湯屋，風格採日式禪風，不用出國都能享受到濃濃日本味，房間就有很寬敞的溫泉浴池，是木質色調，營造出非常舒服的泡湯空間。館內也非常多娛樂設施，除了有大眾泡湯風呂、室內游泳池及泡腳區，還有AR和VR體驗區，且也都有提供兒童或是嬰兒備品很適合親子家庭入住，在這邊待上一整天都不會無聊，飯店服務人員的親切態度也讓人覺得很有溫度。

飯店也有提供自助式早餐，雖然選擇性比較少，但餐點品質基本上都不錯，也很美味。

北投亞太飯店 → BOOKING訂房 |

這間住宿雖然距離新北投捷運站不近，靠近山區，但飯店提供兩個捷運站北投和新北投站的來回接駁車服務，建議搭乘接駁車比較方便，若有開車的話，則可以找看看附近的收費停車場。位在知名景點地熱谷旁邊，還有北投文物館走路5分鐘就可以到達。

飯店以選擇性多的大眾溫泉聞名，總共有9種SPA功能池，分別是親子戲水浴池、浮浴、冷水浴、石板浴、八角靜態池、氣泡浴、寢浴、衝擊浴和超音波池，多功能的浴池吸引許多大大小小旅客前來體驗，很適合親子家庭入住。客房以傳統日式風格裝潢，整體採溫暖色調，空間舒適乾淨，房內也有溫泉浴池，水溫很夠熱，很適合享受私人泡湯的樂趣。

沒有住宿的話，飯店也提供獨立湯屋或是大眾湯可以享受，設備都非常齊全。早餐選擇性雖然比較不多但具有特色，基本的餐點都能滿足旅客的早餐需求，也可以吃得很飽，對於吃素的旅客也很照顧。

北投春天酒店 → BOOKING訂房 |

這間飯店位在當地知名景點地熱谷旁邊，雖然距離捷運站較遠，但搭乘計程車在10分鐘內也可到達，建議可以開車前往，飯店有提供免費停車場可以使用。

雖然價位較高，但以高品質及星級服務聞名，許多知名藝人都曾入住，在房間邊泡湯就可以邊觀賞到地熱谷的風景，非常舒適宜人，是很多情侶到訪北投的住宿首選。飯店目前僅接受16歲以上貴賓入住，要特別留意。

房內設備完整，走進房內就聞到事先準備的香氛蠟燭，非常溫暖。浴室內設有溫泉浴池，整體寬敞舒適，基本的衛浴設施和沐浴北品都很齊全，完整的服務很受許多旅客喜歡。館內也有提供北投獨有三種不同湯種白磺、青磺、鐵磺的大眾浴池，高品質的設備和服務，還曾經獲得法國旅遊雜誌的世界最美SPA前三名的殊榮，讓許多人慕名而來體驗。館內還有SPA按摩服務，還有美麗的花園景緻可以觀賞放鬆身心。

早餐提供美式套餐，是麵包和蛋料理搭配組合，份量足夠，味道也很不錯。

三二行館 → BOOKING訂房 |

這間飯店位在北投公園旁邊，搭乘捷運的旅客可以到新北投捷運站出站後，走路大約8分鐘就可以到達。飯店也提供免費的停車場讓開車旅客方便使用。因為位在鬧區，周邊許多餐廳和咖啡廳，想吃東西或是採買東西都很方便。

整體設施和裝潢都很新，很有文青風格，沒有入住的話也可以來享受這裡品質不錯的大眾湯或是雙人湯屋。飯店整體採日式建築風格，頂樓的室外湯屋空間寬敞，不會擁擠，泡起來很舒服，景觀也很不錯，入住過的旅客也都很喜歡泡湯浴池的乾淨程度。

房內整齊乾淨，採光也很棒，因為位在北投公園旁邊，從窗戶就可以看到公園優美景色，客房以溫潤木質色調為主，房內也有泡湯池可以享受私密的泡湯時光。

入住的旅客也很建議品嚐這裡的現做早餐，採用當地新鮮食材製作，吃得出美味。

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