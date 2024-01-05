這次住在ART日暮里郎伍德酒店離車站和巴士站都很近，根據google map的路線分析，我們當下搭電車和公車差不多時間，公車可以直接到不用轉車，加上公車也快進站，就選擇搭公車前往晴空塔。日暮里的公車站，就在車站前方，很好找。有兩個站牌，坐車時注意一下不要搭錯囉!
旁邊就的路線圖，這台公車會經過淺草寺
如果要晴空塔應該是要下業平橋這個站，但後來我們改變策略
搭公車雖然很想睡覺，不過突然出現的晴空塔又讓我興奮起來，所以整路都保持很亢奮狀態
抵達日本第一天，大人小孩都很開心
後來我們為了要多看幾眼不同角度的晴空塔，最後衝動的提早下一站"本所吾妻橋"下車。一下車有LAWSON，又有這個看起來很好買的店。但要趕著進晴空塔，就只好忍痛說掰掰
被房子遮住依然擋不住他的美
日本到處都有販賣機，仔細看就會看到特別的
感覺是很厲害的湯?!
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繼續走到業平橋，晴空塔真的好美
ㄟㄟㄟ~這個遊樂設施不就是我預計要帶孩子來玩得公園，大横川親水公園的"橫川橋兒童遊樂園" (Google map: https://maps.app.goo.gl/zhRPi8jkjLutw8ej8 ) 是大船造型的遊樂場，夏天可以玩水喔! 不過看起來晚上是沒有營業，Google map顯示是到下午5點。
來個大船和晴空塔的合照
紅通通的晴空塔，因為我們這次到訪時間，剛好就是2023年晴空塔的第一天聖誕點燈，是聖誕節的晴空塔
晴空塔下方、河川都有點燈，實在讓人很想多拍幾張
不過天氣有點冷，大人小孩都很餓，媽媽我一直被呼喊：快一點!!
看到日本的第一顆聖誕樹，就在星巴克旁邊
這間百元店的"Natural Kitchen"，雖然在台灣也有分店，但因為現在日幣很便宜，而且日本很多款式是台灣沒有賣，進去這間店一定會不小心失心瘋。11月就是滿滿得聖誕商品，小物好看又不貴! 喜歡小物，看到這間店千萬不要錯過，一定要逛
本來要去看一下晴空塔展望台( )，但實在有點餓，還是先去餐廳飽餐一噸比較實際!
晴空塔三樓，就看到PUNYUS的渡邊直美策劃品牌。不過弟噗媽進去一逛，感覺拉感覺~店內有分左右邊，左邊的櫃，感覺不像品牌商品，但價格便宜。右邊就比較像是PUNYUS的商品，想要買渡邊直美的商品，要買右邊的喔!!
好啦，實在大家都餓了。三樓餐廳就這一些櫃，這邊就能先決定想吃什麼。
不過我的眼裡只有這個，默默的不敢說
認得這個牛牛，美味甜點
餐廳店家位置，用餐位置滿多的
餐點都是老爺去點，所以不確定是哪一間，不過吃起來都不錯吃。這炸物ok
這個蓋飯好吃，加上溫泉蛋，實在美味。建議攪拌均勻後吃~ 孩子們很愛這道!
這道蝦仁滑蛋包飯，看起來還好還好
不過這起司整個大加分，整體吃起來我自己也滿喜歡的。
原來老爺點餐點這麼久，就是默默得去點了看起來很好吃的牛牛可麗餅，提醒大家，日本的可麗餅都是軟皮喔! 冰淇淋搭上可麗餅就是滿足，不過內餡有加鮮奶油，這個我就pass
拿完可麗餅人又消失的老爺，又默默端了三杯草莓飲品回來，看到是超級興奮得，但是我和小孩已經飽到快吃不下 因為看不懂日文老爺是亂點的，左邊草莓冰淇淋搭蛋糕、中間是草莓奶油優酪乳、右邊是拿鐵冰淇淋
餐廳旁邊就有拉拉熊專賣店，外面有可愛的拉拉熊和晴空塔造型，真的超級超級可愛!
還有可愛的角落生物紀念章
真的六角恐龍就在晴空塔服務台旁邊
旁邊還有每次來晴空塔都會來摸一下的夾娃娃
六角恐龍旁的服裝店，有賣六角恐龍的衣服
超可愛的聖誕水豚君
迪士尼專賣店
東京限定袋子
聖誕系列商品推推
一樓也有餐廳
不過弟噗媽想推薦的是這間，動漫周邊小物
看到富士山娃娃時我整個大尖叫!!!!
實在太喜歡這一系列商品了
竟然還有超級大的富士山娃娃!!!!
麵包超人這裡也有
寶可夢娃娃，對了，晴空塔有寶可夢專賣店，但我當下整個忘記去逛了
七月份才在專賣店買原價手錶，這邊直接半價給你!!
這個是裝一貫滿滿滿，很多款式
安妮亞也有
還有麵包小偷袋子，實在有夠可愛
好啦~離開前還要再跟晴空塔說掰掰!
車站這裡在整修，完全找不到公車牌就改搭電車。在電車站也迷路，幸好遇到熱情台灣人幫忙指引。
看到牆壁上海報才發現，原來11/9我們到達晴空塔的這天，是聖誕點燈的第一天!
回到JR日暮里車站
飯店附近的全家超商買早餐和宵夜
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2023年的聖誕點燈，很多主要的聖誕點燈場所、聖誕活動在11月就開始，所以不想要12月人擠人，建議可以11月就到東京感受聖誕氣氛喔!
(每年的點燈時間，請以各地點的官網為主喔! )
本次行程：
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