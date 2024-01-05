此趟澳門的摘星之旅從「永利軒Wing Lei」開始，

因中午跟朋友相約摘星星，所以早餐也就只能簡單吃了；

啊！飯店的早餐看起來也挺棒的，

但為了把肚子空出來給這間從2010年起至今為米其林一、二星餐廳，

所以早餐就只能「視」吃囉

永利軒Wing Lei從2010年到2019年是米其林一星餐廳，

後來在2020年到2023年都是米其林二星餐廳；

我記得幾年前再訪澳門時，永利軒Wing Lei就是我口袋中的遺珠之憾，

那次，沒吃到還真是太...可惜了；

很開心，在疫情之後，可以補上，

想起來就覺得好幸福呀！

疫情讓世界停擺了近三年，而再次來到澳門的米其林星級餐廳，

似乎也覺得好陌生呀！

那日在這裡用完餐打卡時，朋友說：「陳德光師傅的手藝很好.....」

嗯，果然吃貨朋友們都挺識貨的，

早在開業不久時，就嚐過“德師傅”的手藝，

從2006年開業至今，他已連續十四年取得米其林星級評鑑的殊榮；

堅持選用來自世界各地最上乘、最時令的食材入饌，

配以精緻創新的擺盤， 致力以現代手法演繹傳統粵菜。

永利軒Wing Lei

地址：澳門仙德麗街永利澳門（永利澳門）

官網：https://www.wynnresortsmacau.com/zh-hk/wynn-macau/dining

電話：+85389863663

營業時間：星期一～六11:30–15:00、18:00–23:00；

星期日、10:30–15:30、18:00–23:00

人均消費：午膳$200 – 350 ，晚膳 $600 – 1,000 晚膳(配酒)$1,000 – 1,500

*所有價格均以澳門幣計算，另加百分之十服務費及稅項

服裝要求：輕鬆優雅；男士請穿著長褲、閉口鞋，有袖上裝，賓客不可穿戴運動帽 入內。

歡迎兒童進入餐廳用膳

來到永利軒Wing Lei的朋友們很難不被這條閃亮的巨龍給吸引，

我喜歡這樣的華麗，有點優雅，很有氣質的模樣；

這條飛龍可是用了有90,000顆施華洛世奇水晶鑲造出來的，

在數百盞細小 的燈映照下，巨龍更顯得栩栩如生，

「龍」也象徵快樂、幸運及動力。

餐廳設計靈感結合西方與東方的元素，

原來店內明亮的黃色調，

妙借鑒著名畫家梵高(Vincent Van Gogh)於著作《向日葵》(Sunflowers)，

整體來說，餐廳算是相當氣派與優雅；

那日中午生意算是不錯，我擔心拍到其他用餐的客人，

所以也就沒多拍室內的空間設計，

且上桌的食物我也沒打燈拍照，

食物拍得不是太好，

入口的美味可是比照片好的多呦（笑）

今日午餐的菜單是特別訂製的，

一般來說永利軒Wing Lei是單點的呦；

如果想吃點心的話，那必須得挑午餐來吃，晚餐就沒有囉

我好奇的問今日一起吃飯的新朋友，

為什麼晚餐沒有點心呢？

她說，這是澳門、香港的習慣，點心就是中午吃的.....

我想了一下，多年前去8餐廳時似乎也是這樣，

晚餐也是沒有點心可點，想吃點心得挑中午去吃。

永利軒有自己專業的侍茶師，

那日跟茶師聊天，多學了很多，

且才知道原來在台灣的港式飲茶或是粵菜餐廳的茶都太不講究了，

在這裡喝茶是與節氣搭配，且也與食物相互輝映，

可以調節上一道食物的味道與打開下一道食物的味蕾；

就跟吃西餐時所搭配的酒一樣，

原來可是相當講究的呦

今日訂製的菜單據說都是永利軒的招牌，

我真是太有口福了，內容如下：

頭抽焗京都本菇、澳門脆豬腩、豆漿千層魚蓉腐皮夾、雪影燒餐包

永利特色茶

雪蓮響螺石斛燉夏威夷木瓜盅

古法煎封龍脷

京典茶皇雞

武夷大红袍

馬介休帶子脆米鴛鴦炒飯

燕窩金網彩虹卷配花旗參蜂蜜杞子凍

前菜有豆漿千層魚蓉腐皮夾、澳門脆豬腩、雪影燒餐包、頭抽焗京都本菇，

我根據服務人員介紹的順序開始吃起，

第一道：豆漿千層魚蓉腐皮夾

這道精緻的點心讓人驚艷，

據說是用了36層的腐皮和新鮮的魚肉堆疊起來，

然後用有機的豆漿浸泡著，加上枸杞裝點與提味，

這是一道很講究手工的點心，

入口的豆香與鮮甜滋味，讓人眼睛為之一亮，

這好好吃哦！

嗯，真是太美味了，讓我還來不及數數看是否真的有36層，

就已經入了我的五臟廟嚕

第二道：澳門脆豬腩

是澳門的經典菜色，

用的是皮下是三肥、七瘦的五花肉，

豬皮咬起來很脆，

入口前的香氣也是相當誘人。

第三道：雪影叉燒焗餐包

這....也太好吃了吧？！

一口咬下去之後，外層薄薄的奶黃會輕輕的掉在你碟子上，

就像雪一樣，由此得名「雪影」；

入口時除了酥鬆外，還有微甜的滋味，

這皮真是做得太好了，裡頭用的是西班牙的黑毛豬做餡，

據說這黑毛豬是吃橡果長大的，因此豬肉有清清甜甜的橡果香；

燒、鹹、香、甜 多樣滋味依序在舌尖上化開，

天呀！這...也太好吃了吧！！好想再來一個哦！！

這應該是我此生目前為止吃過最好吃叉燒包（酥）

我突然想起了，

曾聽朋友說過：來永利軒Wing Lei一定要吃「雪影燒餐包」....

我想，應該就是這個嚕

第四道：頭抽焗京都本菇

這是季節時令的菌菇，也不錯吃，

但我仍沈浸在「雪影叉燒焗餐包」的回味中，

不好意思，我....就直接忽略掉它嚕

杏汁雪梨木瓜燉雞

這是傳統廣東式的老火燉湯，

選用了夏威夷木瓜（樹上自然熟）與走地雞燉出來的湯，

味道濃郁，但並不油膩，裡頭有雪梨、枸杞、木瓜...等清潤材料，

還有36個月醃製的西班牙火腿（這讓我想起了台灣燉湯時用的金華火腿），

師傅用六個小時慢火候燉湯，湯的精華都融入在湯裡面，

上桌時，遠遠就能聞到香味，入口時的湯清甜潤喉，讓人好享受。





古法煎封龍脷

據說這是一道功夫菜，用的是附近海域的龍脷魚，

魚肉中間煎，邊緣用炸，鋪在魚肉上的魚骨已炸至酥脆，

配合上的薑蔥香菜一起入口，豐富的口感呈現，

搭配上特製的醬汁，相當美味，

這樣的口感，讓我回想起了在倫敦傑米奧利佛（Jamie Oliver）的Fifteen Restaurant

曾吃過類似的方式處理魚，

也許大廚也曾來過亞洲吃過吧？！

當上古法煎封龍脷時，侍茶師已在一旁幫我們準備「武夷大红袍」，

是為了串接起另一道主菜「京典茶皇雞」，

這也是永利軒Wing Lei的招牌菜；

對於食材的挑選相當嚴謹，一定要選用挑兩斤六兩的的三黃雞，

因為這樣重量的肌肉比較肥美一點，非常適合做脆皮雞的，

師傅選用鐵觀音茶葉煙薰過，吃起來有淡淡茶葉香味。

入口時有著煙燻滋味，微脆的雞皮與相當軟嫩的雞肉，

雞肉中還帶著雞汁，入口滋味美味極了！

就連炸過的茶葉也都好吃，

這....看起來很普通的模樣，沒想到竟然如此美味，

也如此講究。

馬介休帶子脆米鴛鴦炒飯

裡頭採用了三種米，有：紅米、白米跟脆米，口感相當豐富

裏面加了澳門的鹹魚「馬介休」，這應該算是葡國菜？

入口軟、酥、脆，看似簡單的炒飯，

可是花費了不少心思在裡頭，

本想說吃不完的，也就這樣不經意的一口接著一口吃光光嚕

準備上甜點時，跟茶師聊天，茶師介紹了適合這個季節的茶，

將花茶與中藥融合再一起，補氣的好味道，

讓我竟然能喝得下用參鬚泡得茶

今日甜點是燕窩金網彩虹卷配花旗參蜂蜜杞子凍，

這是有搭配節氣的甜點，

在季節轉換乾燥的季節適合來點花旗參蜂蜜凍；

另外則是燕窩的捲餅

這捲餅的皮搭配上燕窩的口感挺不錯的，也相當好吃

對身體好的花旗參蜂蜜凍微甜，微苦的滋味，

吃得到花旗參的味道，

對於不愛人參味的自己就淺嚐一下就好嚕

不過，這入口也相當清爽，我想應該不少朋友們會喜歡

很滿足的一餐，餐桌上的節氣美味與相互輝映的茶水，

讓人吃得精巧，吃得很滿足。

...............................吃喝玩樂，沒有終點

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