笑門天ぷら新竹天婦羅專門店回來了，疫情真的衝擊好多餐飲店，原本在竹科Costco好市多附近，私心最愛的天婦羅笑門-新竹天ぷら專門店，也在那一波短暫熄燈，還好2023年逐漸復甦，笑門天ぷら新竹天婦羅專門店也在2024今年初重新選址在北門街開業，鄰近新竹城隍廟週邊，蠻熱鬧的區域，停放汽機車也不會太難，更多關於搬家後的笑門天ぷら新竹天婦羅專門店 用餐環境、菜單甜點選項、價位、交通資訊等等分享，繼續往下滑看看吧！(Instagram影片點我)

笑門天ぷら新竹天婦羅-店家資訊

笑門天婦羅從竹科Costco好市多週邊搬到了新竹城隍廟的北門街上，與燃手串、吉十咖啡肉桂捲同一排，差不多在成家肉粽與許二姊鴨肉麵的斜對面，隱身在仿早期紅磚風格的整排房屋之內，如果不仔細看還蠻容易錯過的，北門街笑門天婦羅的外觀風格與搬遷之前略有不同，呈現若有似無的日系簡約清雅，只留了一個令人玩味的圓形玻璃窗，增添不少隱密性。

地址：新竹市北門街46號

營業時間：11:00-21:00(週二休)

笑門天ぷら新竹天婦羅-用餐環境

拉開木質感滑門，座位是倒L型的餐檯桌椅設計，正好圍繞著主廚的料理空間，不知道是否礙於線路，點餐機擺設位置有點微妙，是要穿過用餐區到最裡面，不過比起搬家前，北門街新開幕的笑門天ぷら，無論是燈光、環境氛圍、用餐檯桌...等等，似乎提升了質感。

笑門天ぷら新竹天婦羅-菜單價位

依舊是先透過點餐機購買餐券，目前有9種定食，而不同天婦羅定食的差異，取決於食材，如果光看文字難以決定的話，大家也可以參考點餐機左手邊的照片，除了定食套餐之外，也能夠單點某些炸物品項。

笑門天ぷら新竹天婦羅-餐點味道

每次來到江戶時期被譽為天下廚房的大阪，總是覺得不能錯過的就是炸天婦羅，所以2023去年到關西，也吃了好幾家炸天婦羅，畢竟江戶美食四大代表就是「鰻魚、壽司、天麩羅與蕎麥麵」，笑門天ぷら新竹天婦羅專門店的主廚擁有豐富餐飲資歷，也曾在日本福岡工作，吃過不少新竹的日式炸物天婦羅，還是最愛笑門天ぷら。

久違的第一頓笑門天ぷら，真的讓人猶豫很久，最後選了經典天婦羅定食(NT:380元)、單點草蝦(NT:80元)、單點雞蛋(NT:50元)，天婦羅定食基本包括了星鰻、白肉魚、雞柳、花枝和野菜三品，另外附上一碗白飯、一碗味噌湯以及一碟醃漬小菜，不同於疫情之前的用餐方式，考量每個人用餐安全及衛生，雖然同樣現點現炸，但不再一個一個放，改採取炸完以整套定食上菜。 時間與油溫控制剛剛好之下炸出的星鰻和白肉魚，外酥內軟，雞柳肉質也很嫩，自評為好吃或喜歡吃的天婦羅定食有幾個關鍵，除了主角炸物本身麵衣薄脆，不會特別油膩，還要飽滿又分明的白飯、轉換口感的清爽小菜、沾醬風味和搭配一碗好喝的味噌湯。

除了海鮮與肉類好吃，地瓜片、蓮藕片、南瓜片也炸得不錯，老闆沒有刻意調味，讓每樣食材進入口中慢慢咀嚼之後，各自完美散發應有的絕妙風味。

即使謙虛一點不號稱新竹最好吃炸天婦羅專賣，也覺得笑門天ぷら新竹天婦羅專門店也能排進TOP3，「笑門開，幸福來！」是老闆取名的靈感與開店理想，體現吃美食也是一種幸福的傳遞方式，整體來說剛開幕或許還有些流程或物品在微調，但瑕不掩瑜，至少天婦羅的滋味，還是像記憶中的美味！推薦喜歡炸天婦羅的人可以去吃吃看。

圖影來源：自行消費拍攝，僅供文章分享使用

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