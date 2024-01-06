妹妹婚後是跟公婆同住，相處融洽但在生活上還是有挺多不方便的地方，所以決定在不遠的仁武區買個房，能有照應也不用同屋簷。目前尚未生小孩，有養狗，未來預計再養隻貓。

陸續看了很多房子，不是價格太高，就是屋況很舊需要花很多錢整修，妹妹夫妻倆也有耐心，畢竟買房是一輩子的事情，不能倉促決定，最後很幸運等到這間屋況不錯的房子！

▼中古屋大樓3房2廳約24坪。

原本我爸媽建議我妹找統包，裝潢費比較便宜。

但聊過他們想要的設計，我則是建議交給設計公司比較保險，讓設計師來統籌風格、配色等等，總之比較省心。

找了兩間感覺不錯的設計公司來評估，最後決定交給明日喆居室內裝修設計公司，第一當然是價格在預算內也比較便宜，第二是設計師小蔡雖然年輕但專業度讓人信服，在我妹他們想要的設計基礎上，做更完整的規劃和建議，有疑問也能清楚解答。

▼設計師小蔡提供的平面圖&3D圖，有和小蔡一起討論配色和材質，無法決定的地方就聽從小蔡的建議。

▼施工紀錄

每個工程進度小蔡都會按時回報，讓我妹夫妻倆也能安心上班。

實際完工照片

交屋當天我也有來，說實在有設計過的房子，就是樣樣順心！

看我妹反應就知道，走到哪驚呼到哪，每個設計都喜歡，果然實體的衝擊感更加強烈！

▼整體調性沉穩舒適，充滿平和氛圍。

以輕工業風格為主，色調上使用了許多清水模元素，例如仿清水模塗料，系統櫃板也局部搭配清水模。

照明使用軌道燈或是吸頂燈，呼應工業風元素。

▼玄關鞋櫃做懸空減少櫃體厚重感，放入兩人數量鞋子，空間也綽綽有餘。

▼懸浮電視櫃，底部是掃地機器人的家，也可能是未來貓咪的窩。

▼我妹養的馬爾濟斯，率先佔領吧台！

▼櫥櫃面板貼膜改色，紅棕色改為木紋淺色，住家色調更一致。

▼以前就聽我妹說很想要一個高昇抽拉櫃，今天終於實現了！已預見放滿調料的場景（我妹是調味料控，逛超市逛賣場看到新口味，絕對都會買回家試試）

▼主臥也貫徹清水模工業風調性，床頭牆面漆上仿清水模塗料。

▼造型層板，目前是展示用途，未來有養貓也可以當貓跳台。

▼簡約灰清水模搭配木紋，頗有質感。

▼床頭櫃可收納，品味兼具實用👍

▼一整牆面衣櫃。

▼衣櫃隱形把手設計，空間感更顯俐落。

▼主臥設計重點之一：香水展示櫃，鋁框灰玻璃

佔據空間與衣櫃不遑多讓，可見我妹夫妻倆人多愛香水（身為無香人不太懂，但擺起來挺漂亮的，每支香水瓶身很有特色）

▼次臥先當客房，未來有小孩可轉為小孩房，收納、書桌一應俱全。

▼另一間次臥則改成儲藏室，開放式矮櫃可放置寵物用品。

這次裝潢總共花了95萬左右，包含裝潢工程&部分電器，會在最後附上細項表格給大家參考。

我妹夫妻倆入住新家，我也很為他們高興，感覺又是一個新的里程碑！

灰色清水模真的很漂亮，有質感也耐看，雖然我爸媽還是不太懂為什麼牆面要弄成灰撲撲的樣子，不過房子是自己住的，符合自己心意最重要，在此祝福我妹他們住得開心！

設計公司：明日喆居室內裝修有限公司

設計師：Hamber小蔡・蔡明翰

手機：0988 913 232

地址：高雄市三民區遼寧二街6巷41號1樓

LINE線上諮詢&預約：https://line.me/ti/p/sP4HXBtefz

更多裝修設計案例：https://www.facebook.com/hamber1996

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