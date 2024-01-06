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高雄室內設計推薦【明日喆居室內裝修】暖系輕工業風│仿清水模簡約灰質感│不用百萬裝潢│開箱24坪3房2廳

2024-01-06 18:51:44 樂福人生 人氣：102
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窩客好文

樂福人生

發表篇數：161篇

文章類別：生活-居家雜貨

高雄室內設計推薦【明日喆居室內裝修】暖系輕工業風│仿清水模簡

妹妹婚後是跟公婆同住，相處融洽但在生活上還是有挺多不方便的地方，所以決定在不遠的仁武區買個房，能有照應也不用同屋簷。目前尚未生小孩，有養狗，未來預計再養隻貓。

陸續看了很多房子，不是價格太高，就是屋況很舊需要花很多錢整修，妹妹夫妻倆也有耐心，畢竟買房是一輩子的事情，不能倉促決定，最後很幸運等到這間屋況不錯的房子！

 

▼中古屋大樓3房2廳約24坪。

高雄室內設計推薦【明日喆居室內裝修】暖系輕工業風│仿清水模簡

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高雄室內設計推薦【明日喆居室內裝修】暖系輕工業風│仿清水模簡

 

原本我爸媽建議我妹找統包，裝潢費比較便宜。

但聊過他們想要的設計，我則是建議交給設計公司比較保險，讓設計師來統籌風格、配色等等，總之比較省心。

 

找了兩間感覺不錯的設計公司來評估，最後決定交給明日喆居室內裝修設計公司第一當然是價格在預算內也比較便宜，第二是設計師小蔡雖然年輕但專業度讓人信服，在我妹他們想要的設計基礎上，做更完整的規劃和建議，有疑問也能清楚解答。

 

▼設計師小蔡提供的平面圖&3D圖，有和小蔡一起討論配色和材質，無法決定的地方就聽從小蔡的建議。

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▼施工紀錄

每個工程進度小蔡都會按時回報，讓我妹夫妻倆也能安心上班。

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實際完工照片

交屋當天我也有來，說實在有設計過的房子，就是樣樣順心！

看我妹反應就知道，走到哪驚呼到哪，每個設計都喜歡，果然實體的衝擊感更加強烈！

 

▼整體調性沉穩舒適，充滿平和氛圍。

以輕工業風格為主，色調上使用了許多清水模元素，例如仿清水模塗料，系統櫃板也局部搭配清水模。

照明使用軌道燈或是吸頂燈，呼應工業風元素。

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玄關鞋櫃做懸空減少櫃體厚重感，放入兩人數量鞋子，空間也綽綽有餘。

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▼懸浮電視櫃，底部是掃地機器人的家，也可能是未來貓咪的窩。

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▼我妹養的馬爾濟斯，率先佔領吧台！

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▼櫥櫃面板貼膜改色，紅棕色改為木紋淺色，住家色調更一致。

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▼以前就聽我妹說很想要一個高昇抽拉櫃，今天終於實現了！已預見放滿調料的場景（我妹是調味料控，逛超市逛賣場看到新口味，絕對都會買回家試試）

高雄室內設計推薦【明日喆居室內裝修】暖系輕工業風│仿清水模簡

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主臥也貫徹清水模工業風調性，床頭牆面漆上仿清水模塗料。

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▼造型層板，目前是展示用途，未來有養貓也可以當貓跳台。

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▼簡約灰清水模搭配木紋，頗有質感。

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▼床頭櫃可收納，品味兼具實用👍

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▼一整牆面衣櫃。

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衣櫃隱形把手設計，空間感更顯俐落。

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▼主臥設計重點之一：香水展示櫃，鋁框灰玻璃

佔據空間與衣櫃不遑多讓，可見我妹夫妻倆人多愛香水（身為無香人不太懂，但擺起來挺漂亮的，每支香水瓶身很有特色）

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▼次臥先當客房，未來有小孩可轉為小孩房，收納、書桌一應俱全。

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▼另一間次臥則改成儲藏室開放式矮櫃可放置寵物用品。

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這次裝潢總共花了95萬左右，包含裝潢工程&部分電器，會在最後附上細項表格給大家參考。

我妹夫妻倆入住新家，我也很為他們高興，感覺又是一個新的里程碑！

灰色清水模真的很漂亮，有質感也耐看，雖然我爸媽還是不太懂為什麼牆面要弄成灰撲撲的樣子，不過房子是自己住的，符合自己心意最重要，在此祝福我妹他們住得開心！

 

高雄室內設計推薦【明日喆居室內裝修】暖系輕工業風│仿清水模簡

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設計公司：明日喆居室內裝修有限公司

設計師：Hamber小蔡・蔡明翰

手機：0988 913 232

地址：高雄市三民區遼寧二街6巷41號1樓

LINE線上諮詢&預約：https://line.me/ti/p/sP4HXBtefz

更多裝修設計案例：https://www.facebook.com/hamber1996

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