去年底星巴克的花蓮理想門市開幕

變成非常熱門的一個景點

很多人都手刀衝去拍照

那是一間有歐洲童話小屋外觀的門市

跟山姆先生是同一種格調的童話感

【花蓮/壽豐】Mr.Sam山姆先生咖啡館

實在很吸引人

只是花蓮太遠了

有時間再安排三天二夜去玩

然後去拍照

去花蓮之前就先來芎林這間星巴克坐坐好了

芎林這個重劃區越來越多人口移居過來

所以很多知名商家也慢慢的在這裡尋找地點開店

這間星巴克就是2022年新開幕的

以山形的外觀與古銅色線條打造出富層次感的山林意象

它想要表達的是芎林這邊繁茂青蔥的桂竹林

因此芎林文德門市是以竹林之美 咖啡園林為主題而設立

來了二趟

是把拔自己來一趟

潔西麻自己來一趟

很有趣的是互相不知道對方有來過

是看照片才發現潔西麻跟把拔都各自來過的

這裡門口的停車位大約5個而已

停車也是要碰運氣

騎機車來就直接停門口

店裡的天花板打造成兩層古銅色造型線條及金屬網格重疊的山形感

不過這個角度好像有點看不太出來

正前方沙發區那邊的座位壁面也是繪製山形的圖案

店面蠻大間

空間感很夠

點餐櫃枱與蛋糕櫃

點好餐到座位等

靠臨路的窗邊座位是一長排的座位區

把拔可能早上來吃早餐

比較沒有人

潔西麻在不同天的下午來

這一排座位都是帶筆電來複習功課的同學們

平日的下午人也蠻多的

完全沒風景的座位

櫃枱轉角這裡是取餐區

把拔點的早餐

大杯的氮氣冷萃歐蕾150元

烤雞生土司三明治90元

看起來還不錯

知名品牌的餐點應該都不會太差

另外還單點了二片手工餅乾

左邊是夏威夷豆白巧餅乾32元/片

右邊是黑白巧克力餅乾33元/片

潔西麻自己來的時候則是只點了這杯巧克力星冰樂

大杯的巧克力可可碎片星冰樂140元

因為潔西麻本來就不太喝咖啡或茶類

來星巴克就只喝巧克力星冰樂而已

這是去公道五路愛買量販店一樓的門市

也點巧克力星冰樂

真的很好喝唷

店家資訊：

星巴克官網 星巴克| Starbucks Taiwan

芎林文德門市電話：（03）5921237

芎林文德門市地址：新竹縣芎林鄉文德路5號

公道五門市電話：（03）5721341

公道五門市地址：新竹市東區公道五路二段469號1樓

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