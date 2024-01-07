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潔西麻的美食日記─【新竹/芎林】STARBUCKS星巴克(芎林文德門市)

2024-01-07 05:26:09 潔西貝比的生活小事 人氣：102
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潔西貝比的生活小事

發表篇數：456篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：STARBUCKS 星巴克 (芎林文德門市)
phone03-5921237
place新竹縣芎林鄉文德路5號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

去年底星巴克的花蓮理想門市開幕

變成非常熱門的一個景點

很多人都手刀衝去拍照

那是一間有歐洲童話小屋外觀的門市

跟山姆先生是同一種格調的童話感

【花蓮/壽豐】Mr.Sam山姆先生咖啡館 

實在很吸引人

只是花蓮太遠了

有時間再安排三天二夜去玩

然後去拍照

去花蓮之前就先來芎林這間星巴克坐坐好了

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

芎林這個重劃區越來越多人口移居過來

所以很多知名商家也慢慢的在這裡尋找地點開店

這間星巴克就是2022年新開幕的

以山形的外觀與古銅色線條打造出富層次感的山林意象

它想要表達的是芎林這邊繁茂青蔥的桂竹林

因此芎林文德門市是以竹林之美 咖啡園林為主題而設立

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

來了二趟

是把拔自己來一趟

潔西麻自己來一趟

很有趣的是互相不知道對方有來過

是看照片才發現潔西麻跟把拔都各自來過的

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

這裡門口的停車位大約5個而已

停車也是要碰運氣

騎機車來就直接停門口

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

店裡的天花板打造成兩層古銅色造型線條及金屬網格重疊的山形感

不過這個角度好像有點看不太出來

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

正前方沙發區那邊的座位壁面也是繪製山形的圖案

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

店面蠻大間

空間感很夠

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

點餐櫃枱與蛋糕櫃

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

點好餐到座位等

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

靠臨路的窗邊座位是一長排的座位區

把拔可能早上來吃早餐

比較沒有人

潔西麻在不同天的下午來

這一排座位都是帶筆電來複習功課的同學們

平日的下午人也蠻多的

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

完全沒風景的座位

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

櫃枱轉角這裡是取餐區

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

把拔點的早餐

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

大杯的氮氣冷萃歐蕾150元

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

烤雞生土司三明治90元

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

看起來還不錯

知名品牌的餐點應該都不會太差

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

另外還單點了二片手工餅乾

左邊是夏威夷豆白巧餅乾32元/片

右邊是黑白巧克力餅乾33元/片

【新竹/芎林】星巴克(芎林文德門市)

潔西麻自己來的時候則是只點了這杯巧克力星冰樂

大杯的巧克力可可碎片星冰樂140元

因為潔西麻本來就不太喝咖啡或茶類

來星巴克就只喝巧克力星冰樂而已

【新竹/東區】星巴克(公道五門市)

這是去公道五路愛買量販店一樓的門市

也點巧克力星冰樂

真的很好喝唷

 

店家資訊：

星巴克官網 星巴克| Starbucks Taiwan

芎林文德門市電話：（03）5921237

芎林文德門市地址：新竹縣芎林鄉文德路5號

 

公道五門市電話：（03）5721341

公道五門市地址：新竹市東區公道五路二段469號1樓

 

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