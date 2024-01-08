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蟹老闆活海鮮餐廳特色

宜蘭烏石港知名的蟹老闆是活撈海鮮餐廳,蟹老闆堅持使用在地新鮮食材,服務人員帶位後就會詳細介紹食材跟烹調方式

所有菜品價格透明公道清楚,餐點現點現煮,上菜速度很快,餐廳還附有停車位所以不用擔心用餐找不到車位唷!

餐廳環境介紹

剛進餐廳看到門口的水箱各種活海鮮小孩直接卡在門口看水箱的各種海鮮~~哈哈

超貼心的櫃檯旁邊就有宜蘭特產各種蜜餞可以買唷!店面座位是圓桌1樓2樓很多座位且桌與桌間隔很寬敞進出很方便

店面後方有飲料冰箱各種飲料都可以自取,旁邊還有擺放餐具.調味料.小碗都自己拿唷!

蟹老闆活海鮮菜單介紹

菜品種非常多~除了活海鮮還有熱炒類.酥炸類.冷盤類.蔬菜類.三杯宮保類.飯麵...還有老闆精選跟超值合菜喔!(詳細品項及價格以現場及官網公告為主)

豺狼小幫手推薦特色餐點介紹

海石斑一魚兩吃$880:魚頭煮味噌湯裡面有好多豆腐很特別的是裡面還有油條,搭配薑絲蔥花味道非常鮮美,那油條吃起來口感不會太油吸滿滿的湯汁很好吃味道很搭!

魚身清蒸搭配薑絲蔥花,這石斑魚很肥魚皮滿滿的膠原蛋白,石斑肉非常厚實口感粉Q彈~~沒有太多的刺所以小孩老人吃也可以很安心!!好好吃!

蒜泥螃蟹$680(秤重):底下舖了滿滿的板條,這粄條屬於有厚度帶Q感的好好吃很有飽足感,這花蟹超新鮮肉非常飽滿,殼很薄烹煮的時候已經有處理過,所以吃起來很方便,蟹看起來覺得不大可是實際上連腳的肉都是飽滿感覺肉跟殼沒有縫隙喔!

三杯中卷$380:中卷很大隻又厚實,加上米血三杯過後口感Q有咬勁,裡面有老薑.洋蔥辣椒蔥香口味不會太鹹搭配得恰到好處米血有微焦香,小幫手超愛的大概吃掉半份喔!

塔香海瓜子$250:海瓜子雖然不是超級大顆但是肉很飽滿,主廚這道以薑絲蒜苗爆炒調味加上九層塔整個搭配很讚!口味不會太鹹很好吃!

班節瀨尿蝦$600:這道豺狼小幫手之前好像沒有吃過,瀨尿蝦肉質帶Q度,酥炸過口味很酥香,小幫手很愛那搭配的蒜頭酥還有懷舊的蝦餅

蒜炒菠菜$250:剛上桌小幫手覺得價格好像有點高,吃了以後覺得這菠菜是特別挑過,非常青翠鮮嫩搭配辣椒蒜頭,很清爽好讚!

泰式卡達蟹$750:這道是蟹老闆的招牌推薦菜,沙母主要吃蟹膏搭著法棍及特製的泰式口味好好吃,我超想來一碗白飯這醬拌飯一定很讚!看看這蟹腳輕輕一拉就整個蟹肉跑出來了~~超飽滿,真心覺得特別好吃

炒麵$60:蟹老闆除了海鮮現場還有白飯.炒飯.炒麵.鯧魚米粉.小卷米粉..不過豺狼小幫手都愛炒麵所以我們點了炒麵,這炒麵看似油麵但他其實不是油麵喔!他比較像白麵的口感帶Q炒過也不會軟爛,,,還有重點是這麼一大盤才$60裡面還有高麗菜.紅蘿蔔.肉絲也太佛了吧!口味上是好吃的但小幫手口味清淡覺得有點偏鹹

另外老闆還送了一盤花生小菜~~很香!讚!

(港式)手工奶皇包$250(一份10個):這個是蟹老闆海鮮主廚自己做的,包子皮非常軟Q很好吃,最特別的是內餡除了奶皇竟然有鹹蛋黃,這樣搭配香甜帶鹹還有鹹蛋黃的Q口感很讚耶!

手工芋香球$250(一份10個):這道是老闆特別推薦贈送的,雖然豺狼小幫手沒有特別愛芋頭,但是這個手工做的芋香球蠻特別的,他的外皮口感像麻糬帶芋頭香氣,裡面的內餡竟然是豆沙,旁邊搭配的先餅也超好吃

食後心得分享

今天我們原本是中午要來用餐,因為沒訂位到現場看到門口滿滿的客人,現場候位還有好多組客人,於是我們換一個選擇先去吃下午茶再回來吃晚餐!!是不是很聰明~~

蟹老闆附有停車位,超方便而且路邊停車位也很多,從停車到門口服務員招呼.帶位.點餐.到上菜我覺得都很讚!每個服務人員都很親切

以前我們去過北海岸吃海鮮真的每一次都怕怕的,因為不知道價格也不太會點菜所以怕超預算,今天帶我們點餐的剛好是店長NN,她超專業的很詳細介紹食材,還建議我們怎麼搭配..讓喜歡吃海鮮的朋友可以吃到新鮮而且沒壓力跟負擔

要選出今天哪一道我們最喜歡...確實粉困難!!因為我覺得蟹老闆活海鮮餐廳的海鮮新鮮度就不用說了,口味上我覺得跟我很合所以我超推薦!!大家來宜蘭或烏石港一定要選擇蟹老闆活海鮮餐廳

不過假日建議還是先訂位或者可以跟我們一樣選擇離峰時間唷!



餐廳詳細資訊

蟹老闆活海鮮餐廳

地址： 261宜蘭縣頭城鎮烏石港路67號

電話： 03 978 0009

FB粉絲頁:https://www.facebook.com/seafoodyu2022

IG:https://www.instagram.com/seafoodyu2022/

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~



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