為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北中山-[榕美樹館] 雙連站5分鐘近中山地下街商圈，日式極簡禪味文青裝潢，台灣在地食材手工芋圓，高人氣質感老宅洋溢古早味豆花香

台北中山-[榕美樹館] 雙連站5分鐘近中山地下街商圈，日式極簡禪味文青裝潢，台灣在地食材手工芋圓，高人氣質感老宅洋溢古早味豆花香

2024-01-08 23:06:54 Elisa 人氣：106
share
窩客好文

Elisa

發表篇數：362篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：榕美樹館
place台北市中山區民生東路66巷21號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

PXL_20230812_040829035_结果

雙連站附近鄰接中山逛街商圈的榕美樹館幾乎每天都是人潮不斷

疫情結束開放旅遊後更是各國觀光客造訪

特別是很受到港日韓的旅客喜愛

門口非常有侘寂禪意低彩度的色調很舒服

名稱既然是美樹館店內也真的有一棵樹在戶外座位區

PXL_20230812_040843463_结果

戶外座位區很有簡約和風的感覺

簡樸感的木桌椅搭配精緻的燈飾

一旁巧妙挖空的玻璃窗則可瞥見室內一二

PXL_20230812_040850978_结果

 

對開木門則是有種歐風古典感

牆邊懸掛了幾本菜單跟立牌讓人不用進店就可以先端詳菜色

PXL_20230812_041023591_结果

開放式廚房的工作人員都有戴帽子跟口罩

衛生乾淨維護得相當優秀

可愛的自家品牌帆布托特包周邊也讓人很想購入

PXL_20230729_102807191_结果

乾淨明亮的配料區各種美味一字排開

可以讓客人仔細觀賞製作的步驟

PXL_20231130_112710539_结果

店內有數幅漂亮的畫作描繪了台灣特色與榕美樹館的好吃甜點

木桌與圓凳座位很有質感

不過間距很擁擠也沒有置物籃可以放包包

PXL_20231130_112721947_结果

豆花有許多搭配組合可以直接點

還可以依照自己喜好跟胃口選擇兩種以上的配料

比起一般古早味豆花店更精緻同時價格也是貴上一截

PXL_20231130_112734069_结果

夏日消暑的仙草凍也可以在榕美樹館吃到

除了甜湯之外也有幾樣台味小點

只是上次造訪時說肚臍圓已經停售

希望未來老闆會改變心意重新販售

PXL_20231130_112742345_结果

只想喝涼茶的話也有很特別的港口茶

港口茶來自屏東帶著特殊的海風味道

是種植在全台灣最南端海拔最低的茶種

打破以往大家認為高海拔才是好茶的印象

PXL_20230812_041933265_结果

愈看愈覺得竹編的燈飾唯美夢幻

天氣晴朗不冷的時候更喜歡坐在戶外座位

有遮蔭不怕日曬雨淋又可以享受微風跟清新空氣

PXL_20230812_041952067_结果

仙草仙草 TWD110

仙草仙草同時有仙草凍跟豆花一次滿足

更有我超喜歡的仙草粉粿軟Q清甜

自製的芋圓與地瓜圓口感真材實料沒什麼太白粉比重

PXL_20230812_041958155_结果

黃豆餅 TWD80

晚上幾乎都會售完的黃豆餅在中午一開門造訪終於吃到

切成一口大小的蕨餅裹上堅果香濃郁的黃豆粉

非常日式口味還搭配了甜蜜的紅豆泥

不過口感對我來說稍微硬了點沒那麼有彈性

PXL_20230729_103044006_结果

三品豆花 TWD90

第一次吃的時候只剩下豆花跟些許配料可以選擇

經典的粉圓、地瓜圓與芋圓三圓組合

粉圓是小顆尺寸一下子就直接喝下肚

古早味豆花有著香濃爽快的豆香

口感綿密柔軟入口即化

PXL_20230729_103225126_结果

二品豆花 TWD80

朋友的二品豆花跟三品比只差10元價格

對我來說如果胃口跟荷包夠建議直接選三品

配料的份量對我來說比一般家附近豆花店少了許多

不過口味跟品質也更細膩

 

榕美樹館將家常的古早味豆花又更昇華成精緻甜點

在附近逛街吃完正餐美食後很值得來一碗微甜不膩清爽好喝的豆花

讓吃豆花也成了一種優雅的活動

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/08/12

花費: NTD190(仙草仙草+黃豆餅各1)

榕美樹館

FB粉絲團/IG

12:00-21:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿60分鐘)

低消限制: Yes (每人1碗豆花或100元)

多元支付: 可(信用卡)

可否訂位: 否

地址: 〒 104 台北市中山區民生西路66巷21號一樓

電話: 02-2523-3459


檢視較大的地圖

延伸閱讀：

台北大同-[BEAN BARN 豆荒良倉] 近雙連站赤峰街商圈5分鐘即達，特色咖啡布丁與濃郁抹茶蛋糕捲，空間明亮舒適充滿咖啡香，日系清新質感自家烘焙咖啡店

台北中山-[一流二事 素椒麵 1624 Noodle Bar] 近雙連站中山赤峰商圈，橘系木頭溫潤吸睛設計，源自四川成都特色街頭小吃，不是素食的花椒香氣麵食餐館

台北中山-[金孫韓廚義大利麵Golden Son Korea Pasta] 近中山捷運站5分鐘，網美風格清新白色獨棟玻璃屋，香煎海鮮煎餅與多種道地小菜，韓式口味碰撞義大利麵的創意料理新組合

文章標籤

台北美食 台北豆花 中山區美食 中山區豆花 中山站美食 雙連站美食 雙連站豆花 榕美樹館 豆花
創作者介紹
創作者 Elisa 的頭像
Elisa

Addicted。戒不掉的癮




#台北美食
morechevron_right
文章關鍵字
台北美食 台北豆花 中山區美食 中山區豆花 more
檢舉
share
chevron_left

台北大同-[池音鶏白湯ラーメン]中山站4號出口3
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》
 Big Fish
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up