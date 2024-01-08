雙連站附近鄰接中山逛街商圈的榕美樹館幾乎每天都是人潮不斷

疫情結束開放旅遊後更是各國觀光客造訪

特別是很受到港日韓的旅客喜愛

門口非常有侘寂禪意低彩度的色調很舒服

名稱既然是美樹館店內也真的有一棵樹在戶外座位區

戶外座位區很有簡約和風的感覺

簡樸感的木桌椅搭配精緻的燈飾

一旁巧妙挖空的玻璃窗則可瞥見室內一二

對開木門則是有種歐風古典感

牆邊懸掛了幾本菜單跟立牌讓人不用進店就可以先端詳菜色

開放式廚房的工作人員都有戴帽子跟口罩

衛生乾淨維護得相當優秀

可愛的自家品牌帆布托特包周邊也讓人很想購入

乾淨明亮的配料區各種美味一字排開

可以讓客人仔細觀賞製作的步驟

店內有數幅漂亮的畫作描繪了台灣特色與榕美樹館的好吃甜點

木桌與圓凳座位很有質感

不過間距很擁擠也沒有置物籃可以放包包

豆花有許多搭配組合可以直接點

還可以依照自己喜好跟胃口選擇兩種以上的配料

比起一般古早味豆花店更精緻同時價格也是貴上一截

夏日消暑的仙草凍也可以在榕美樹館吃到

除了甜湯之外也有幾樣台味小點

只是上次造訪時說肚臍圓已經停售

希望未來老闆會改變心意重新販售

只想喝涼茶的話也有很特別的港口茶

港口茶來自屏東帶著特殊的海風味道

是種植在全台灣最南端海拔最低的茶種

打破以往大家認為高海拔才是好茶的印象

愈看愈覺得竹編的燈飾唯美夢幻

天氣晴朗不冷的時候更喜歡坐在戶外座位

有遮蔭不怕日曬雨淋又可以享受微風跟清新空氣

仙草仙草 TWD110

仙草仙草同時有仙草凍跟豆花一次滿足

更有我超喜歡的仙草粉粿軟Q清甜

自製的芋圓與地瓜圓口感真材實料沒什麼太白粉比重

黃豆餅 TWD80

晚上幾乎都會售完的黃豆餅在中午一開門造訪終於吃到

切成一口大小的蕨餅裹上堅果香濃郁的黃豆粉

非常日式口味還搭配了甜蜜的紅豆泥

不過口感對我來說稍微硬了點沒那麼有彈性

三品豆花 TWD90

第一次吃的時候只剩下豆花跟些許配料可以選擇

經典的粉圓、地瓜圓與芋圓三圓組合

粉圓是小顆尺寸一下子就直接喝下肚

古早味豆花有著香濃爽快的豆香

口感綿密柔軟入口即化

二品豆花 TWD80

朋友的二品豆花跟三品比只差10元價格

對我來說如果胃口跟荷包夠建議直接選三品

配料的份量對我來說比一般家附近豆花店少了許多

不過口味跟品質也更細膩

榕美樹館將家常的古早味豆花又更昇華成精緻甜點

在附近逛街吃完正餐美食後很值得來一碗微甜不膩清爽好喝的豆花

讓吃豆花也成了一種優雅的活動

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/08/12

花費: NTD190(仙草仙草+黃豆餅各1)

榕美樹館

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12:00-21:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿60分鐘)

低消限制: Yes (每人1碗豆花或100元)

多元支付: 可(信用卡)

可否訂位: 否

地址: 〒 104 台北市中山區民生西路66巷21號一樓

電話: 02-2523-3459



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