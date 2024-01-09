想欣賞信義區五光十色城市美景？想品嚐五星級餐點？想在全台唯一雙層巴士享用餐點？想在紀念日來點不一樣慶祝？可以來參加台北雙層餐車，這裡一次滿足你所有的需求，提供環繞101移動式景觀座位區，讓你一邊欣賞台北夕陽、夜景，一邊享用五星級餐點，將全台最美的巿景盡收眼底，隨著城巿變幻莫測的光影，超美超夢幻的，成為台北最佳約會首選，找一天帶心愛的人來享受極至浪漫的美食饗宴。

可以坐在全台唯一的雙層巴士上，享用最頂級美食及最高級的服務，來一場極度奢華的饗宴，此生無憾～

台北雙層餐車本季與晶華酒店攜手合作打造獨家餐點，必須事前預約。

全景玻璃天窗，環視360度信義區高樓百萬城市風景。影片分享

乘坐頂級豪華巴士，享受五星級餐點同時欣賞台北地標101大樓，真是視覺與味覺雙重享受～

餐車路線從101、國父紀念館、臺北大巨蛋等沿途經過台北指標性建築，帶給我們前所未有的全新體驗！

臺北雙層餐車共有26個用餐座位區，四人餐桌有五桌、兩人餐桌只有三桌，數量有限，假日幾乎一位難求。

提供舒適沙發座椅還有餐點，感覺像搭機一樣，由服務人員上餐，提供水、咖啡、紅茶享用，尊貴奢華享受。

全台唯一打造頂級雙層餐車。影片分享

途經台北101、陶朱隱園、國父紀念館、臺北大巨蛋等著名地標，用不同的視角欣賞台北巿，帶給我們前所未有的全新體驗。

一天有三班14:00，17:00，19:30，行駛時間約1.5小時，週一公休，搭車處為捷運巿政府站3號出口，請於發車前10-15分鐘扺達。

餐車上也有提供酒，必須額外付費。

最新餐點如上，價位可參考，實際餐點以現場為主，我們享用17:00星饗晚宴提供西式餐點，有前菜、湯餐包、主餐和甜點四道。

第一道：白蝦沙拉佐柳橙油醋，非常清爽開胃，酸酸甜甜的有幸福的感覺～

第二道：火腿玉米湯搭配紅藜麥餐包，可以單吃或配著吃，不同的雙重口感～

主餐：有匈牙利牛肉、蒜香奶油雞可選擇，也是最好吃的一道，這匈牙利燉牛肉也太軟嫰了，咬下去入口即化，超好吃的，極為推薦。

重點是美景無價，看到四周的美景一切就值了，感覺食物都變美味了。影片分享

最後一道甜點：法式櫻桃塔開心果白乳酪，做的超精緻完美，就像一道藝術品，上面鋪滿紅色的新鮮草莓，甜到心坎裡。

真是完美的旅程，感覺像出國一樣，很有度假的Feeling，只是1.5小時很快就結束了，非常捨不得也很難忘，實際體驗，沒有想像中會暈車，它會停靠在適當的位置給我們用餐，服務人員很親切只是也很忙碌，感覺比機上人員還忙，建議沒有體驗過的可以來嚐鮮喔～

臺北市雙層餐車：台北市信義區忠孝東路五段68-2號

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