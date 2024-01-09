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小祿ㄟ小食記 / 山東麵館 / 三信家商對街 / 饕客注意!! 一週只營業2天..

2024-01-09 17:36:11 小 祿 人氣：125
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窩客好文

小 祿

發表篇數：608篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：山東麵館
phone07-7169002
place高雄市苓雅區福海街1號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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◎人氣超旺的大滷麵，豐富的蛋花蔬菜肉絲加上鵝白菜的脆香…

山東麵館 (7).jpg

 

 

 

 

  尋找記憶中的好麵味道～  福海街山東麵館。

  哇！大滷麵與炸醬麵在小祿的外食範圍好少遇見一定要點來嚐嚐。

山東麵館 (1).JPG

  進門來點餐發現菜單品項有幾項暫時停售。

山東麵館 (2).jpg

  外帶的客人也不少！

山東麵館 (3).jpg

  廚房現點現做要稍等一會。

山東麵館 (4).JPG

  美味的麵食、白滷滷味等讓人驚豔可口。

山東麵館 (5).jpg

  大滷麵(大)人氣超旺第一名!! 很多上門的饕客都點它。

山東麵館 (6).jpg

  清爽有味的高湯沒有太多的勾芡油汁，不怕會燙，中式家常麵條也很道地。

  豐富的蛋花蔬菜肉絲加上鵝白菜的脆香，是記憶中喜愛的大滷麵。

山東麵館 (7).jpg

  炸醬麵，好讚好好吃！

山東麵館 (8).JPG

  清脆的小黃瓜絲、紅蘿蔔絲、油花生豆干炸醬拌一拌，麵Q香味十足。

山東麵館 (9).jpg

  酸辣湯。乍看外觀跟大滷麵很像，但風味不同。

山東麵館 (10).jpg

  豐富的紅蘿蔔、黑木、蛋花、多了筍絲、豆腐丁，微酸風味拌著胡椒辣，好喝。

山東麵館 (11).jpg

  滷味好豐富有肝連肉、粉腸、牛肉等。

山東麵館 (12).JPG

  點了腱子肉、豬皮、海帶、豆干。

山東麵館 (13).JPG

  腱子肉：老鼠肉嫩口粉紅色好吃；豬皮：晶瑩毫無肥白肉、皮Q嫩很可口。

山東麵館 (14).JPG

  意猶未盡，追加水餃…

山東麵館 (15).JPG

  讓人驚喜的餃子是包白韭菜肉餡，爽口清雅，夾上Q實的餃子皮吃來十分美味。

山東麵館 (16).jpg

  這家山東大滷麵，一個禮拜只營業2天！

  品項也刪了不少，想必是人力有限

  內用的客人完食後，記得要送回收台喔

  減輕人力的負荷，美食才能繼續的品嚐下去   小祿ㄟ小食記 / 山東麵館 / 三信家商對街 / 饕客注意!

山東麵館 (17).JPG

山東麵館 (18).JPG

                                                                                                                                                                   

電                話：(07)716-9002
地                址：高雄市苓雅區福海街1號
營業時間：週四11:30~15:00，16:30~19:30；週日11:30~15:00，16:30~19:30
公    休    日：特休詳店家公告
大眾運輸：
高雄捷運橘線五塊厝站4號出口距離約1400公尺/步行約18分、YouBike約6分
高雄捷運橘線五塊厝站2號出口距離約950公尺/步行約15分、YouBike約5分
高雄輕軌五權國小站距離約500公尺/步行約7分、YouBike約2分
公車三信家商站→70ABD、100、81、8001距離120公尺/步行2分
小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~
店家及交通相關資訊以官方最新公告為準
店家所提供菜單商品或服務內容及售價以消費或體驗當下為主，未來可能有所異動！
文章內容僅代表Lung當時當次當下品嘗的個人感受，不等於每個人所預期的期待嘿～

文章標籤

小祿 小食記 山東麵館 大滷麵 炸醬麵 酸辣湯 水餃 滷味 三信家商 福海街
 
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小 祿




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