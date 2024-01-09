◎人氣超旺的大滷麵，豐富的蛋花蔬菜肉絲加上鵝白菜的脆香…

尋找記憶中的好麵味道～ 福海街山東麵館。

哇！大滷麵與炸醬麵在小祿的外食範圍好少遇見一定要點來嚐嚐。

進門來點餐發現菜單品項有幾項暫時停售。

外帶的客人也不少！

廚房現點現做要稍等一會。

美味的麵食、白滷滷味等讓人驚豔可口。

大滷麵(大)人氣超旺第一名!! 很多上門的饕客都點它。

清爽有味的高湯沒有太多的勾芡油汁，不怕會燙，中式家常麵條也很道地。

豐富的蛋花蔬菜肉絲加上鵝白菜的脆香，是記憶中喜愛的大滷麵。

炸醬麵，好讚好好吃！

清脆的小黃瓜絲、紅蘿蔔絲、油花生豆干炸醬拌一拌，麵Q香味十足。

酸辣湯。乍看外觀跟大滷麵很像，但風味不同。

豐富的紅蘿蔔、黑木、蛋花、多了筍絲、豆腐丁，微酸風味拌著胡椒辣，好喝。

滷味好豐富有肝連肉、粉腸、牛肉等。

點了腱子肉、豬皮、海帶、豆干。

腱子肉：老鼠肉嫩口粉紅色好吃；豬皮：晶瑩毫無肥白肉、皮Q嫩很可口。

意猶未盡，追加水餃…

讓人驚喜的餃子是包白韭菜肉餡，爽口清雅，夾上Q實的餃子皮吃來十分美味。

這家山東大滷麵，一個禮拜只營業2天！

品項也刪了不少，想必是人力有限

內用的客人完食後，記得要送回收台喔

減輕人力的負荷，美食才能繼續的品嚐下去

電 話：( 07)716-9002

地 址： 高雄市苓雅區福海街1號

營業時間：週四 11:30~15:00，16:30~19:30；週日11:30~15:00，16:30~19:30

公 休 日： 特休詳店家公告

大眾運輸： 高雄捷運橘線五塊厝站4號出口距離約1400公尺/步行約18分、YouBike約6分 高雄捷運橘線五塊厝站2號出口距離約950公尺/步行約15分、YouBike約5分 高雄輕軌五權國小站距離約500公尺/步行約7分、YouBike約2分 公車三信家商 站→70ABD、100、81、8001距離120公尺/步行2分

小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~

店家及交通相關資訊以官方最新公告為準

店家所提供菜單商品或服務內容及售價以消費或體驗當下為主，未來可能有所異動！