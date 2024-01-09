◎人氣超旺的大滷麵，豐富的蛋花蔬菜肉絲加上鵝白菜的脆香…
尋找記憶中的好麵味道～ 福海街山東麵館。
哇！大滷麵與炸醬麵在小祿的外食範圍好少遇見一定要點來嚐嚐。
進門來點餐發現菜單品項有幾項暫時停售。
外帶的客人也不少！
廚房現點現做要稍等一會。
美味的麵食、白滷滷味等讓人驚豔可口。
大滷麵(大)人氣超旺第一名!! 很多上門的饕客都點它。
清爽有味的高湯沒有太多的勾芡油汁，不怕會燙，中式家常麵條也很道地。
豐富的蛋花蔬菜肉絲加上鵝白菜的脆香，是記憶中喜愛的大滷麵。
炸醬麵，好讚好好吃！
清脆的小黃瓜絲、紅蘿蔔絲、油花生豆干炸醬拌一拌，麵Q香味十足。
酸辣湯。乍看外觀跟大滷麵很像，但風味不同。
豐富的紅蘿蔔、黑木、蛋花、多了筍絲、豆腐丁，微酸風味拌著胡椒辣，好喝。
滷味好豐富有肝連肉、粉腸、牛肉等。
點了腱子肉、豬皮、海帶、豆干。
腱子肉：老鼠肉嫩口粉紅色好吃；豬皮：晶瑩毫無肥白肉、皮Q嫩很可口。
意猶未盡，追加水餃…
讓人驚喜的餃子是包白韭菜肉餡，爽口清雅，夾上Q實的餃子皮吃來十分美味。
這家山東大滷麵，一個禮拜只營業2天！
品項也刪了不少，想必是人力有限
內用的客人完食後，記得要送回收台喔
減輕人力的負荷，美食才能繼續的品嚐下去