

【本文非業配】台南的網美咖啡店越開越多，環境空間也越來越大，寬敞又舒服。

趁著回台南探親空檔，老同學帶我到永華路這間「JINHER今鶴義式餐酒館」探店。雖然它是義式餐酒館，google有兩千多則評論4.9星好評！這裡以早午餐為主，但因為我們在家吃完午餐出來，只是找個地方喝咖啡、吃甜點聊天，所以就沒有吃它的餐了。這裡要說一件奇怪的事，原本我打電話想訂位，接電話的人說要等一小時才有位子，十分鐘後我們直接進去碰運氣，竟然立刻就被安排了座位，而且明明還有很多空位，不懂為何十分鐘前電話裡說要等一個小時？

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原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)



JINHER今鶴義式餐酒館 台南安平店

電話：(06)295-2728

地址：台南市中西區永華路一段320號

營業時間：10:00-21:00

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全白色的立面外牆整個就很簡潔有質感，還帶一點氣派，隔壁是蠻有名的「福樓」餐廳。



兩層樓的空間，二樓也有大面落地窗。



入口拼花地磚

進來的右邊是招牌打卡牆。

左邊則是水晶吊燈及羅馬柱組合的拍照區。

聖誕前夕也少不了一棵雪白的聖誕樹。

看到家長幫小朋友拍照。

一樓櫃檯以原木色調加上黑色雲母石組成，頗有古典風格。

據說這個角度拍照好看。

從裡面往外拍的角度。

這面壁畫以樹梢上的鳥為主題，只有單一顏色，搭配橘色絲絨沙發也蠻好看的。

這區有兩塊U形座，底下還有插座可充電。

通往二樓的樓梯也很有歐洲古典風。

藤蔓雕花將扶手點綴得美極了！

二樓空間位子更多，水晶吊燈變成圓圈，跟一樓風格不同。

橘色沙發椅分成有靠背跟沒靠背的，我是覺得還是要有靠背比較舒服啦！

二樓有有一面插畫牆，森林風。

靠窗邊可以看到街景。

我們12/16日來的，店員說前一天才換了新菜單。

說真的這本菜單真的頗有質感，裡面的照片很美，銅版紙也很講究。

菜單蠻多頁的，但我們不用餐只想吃甜點，因此就略過中間那些餐點的頁面，直接翻到後面給大家看甜點、咖啡。

據說這裡的提拉米蘇及舒芙蕾很有名，因此就決定點來試試。

左頁下方的飲品可以加價65元會有柴犬綿花糖或泡澡熊熊立體拉花。

人手不足的情況下，請掃碼點餐，點完之後店員會來核對。

熱拿鐵原價110元，但我加了65元想要立體熊熊拉花，因此變成175元。

至於甜點原本點了兩樣，但我們等了一小時才上了提拉米蘇，店員說舒芙蕾還在打麵糊，聽了就沒動力等下去，因此果斷撤單。

熱美式咖啡 80 元

我覺得杯子蠻好看的，同學說很好喝。

造型經典拿鐵(熱)175元

立體熊熊拉花的確可愛，看了很療癒，拍照拍很久，後來喝杯裡的拿鐵已經變溫了，覺得口味偏淡，奶香、咖啡味都少了一點。

左拍右拍，花了不少時間。

今鶴家提拉米蘇 170 元

用手指餅乾做提拉米蘇實在不喜歡，以往傳統的提拉米蘇是濕濕軟軟的，現在變成手指餅乾有種硬脆度，感覺不對。

奶油、巧克力粉味道不錯，也有一點點的白蘭地酒香，只是我不習慣手指餅乾吧！

這天下午茶的感覺並不太好，因為等了50分鐘才上了一杯美式咖啡，然後三催四請才又上了我的拿鐵，甜點則是等了一小時後才上，實在等太久。不知它的早午餐口味如何？但如果要等這麼久，我也不想再訪了。

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