【本文非業配】台南的網美咖啡店越開越多，環境空間也越來越大，寬敞又舒服。
趁著回台南探親空檔，老同學帶我到永華路這間「JINHER今鶴義式餐酒館」探店。雖然它是義式餐酒館，google有兩千多則評論4.9星好評！這裡以早午餐為主，但因為我們在家吃完午餐出來，只是找個地方喝咖啡、吃甜點聊天，所以就沒有吃它的餐了。這裡要說一件奇怪的事，原本我打電話想訂位，接電話的人說要等一小時才有位子，十分鐘後我們直接進去碰運氣，竟然立刻就被安排了座位，而且明明還有很多空位，不懂為何十分鐘前電話裡說要等一個小時？
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原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)
JINHER今鶴義式餐酒館 台南安平店
電話：(06)295-2728
地址：台南市中西區永華路一段320號
營業時間：10:00-21:00
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全白色的立面外牆整個就很簡潔有質感，還帶一點氣派，隔壁是蠻有名的「福樓」餐廳。
兩層樓的空間，二樓也有大面落地窗。
入口拼花地磚
進來的右邊是招牌打卡牆。
左邊則是水晶吊燈及羅馬柱組合的拍照區。
聖誕前夕也少不了一棵雪白的聖誕樹。
看到家長幫小朋友拍照。
一樓櫃檯以原木色調加上黑色雲母石組成，頗有古典風格。
據說這個角度拍照好看。
從裡面往外拍的角度。
這面壁畫以樹梢上的鳥為主題，只有單一顏色，搭配橘色絲絨沙發也蠻好看的。
這區有兩塊U形座，底下還有插座可充電。
通往二樓的樓梯也很有歐洲古典風。
藤蔓雕花將扶手點綴得美極了！
二樓空間位子更多，水晶吊燈變成圓圈，跟一樓風格不同。
橘色沙發椅分成有靠背跟沒靠背的，我是覺得還是要有靠背比較舒服啦！
二樓有有一面插畫牆，森林風。
靠窗邊可以看到街景。
我們12/16日來的，店員說前一天才換了新菜單。
說真的這本菜單真的頗有質感，裡面的照片很美，銅版紙也很講究。
菜單蠻多頁的，但我們不用餐只想吃甜點，因此就略過中間那些餐點的頁面，直接翻到後面給大家看甜點、咖啡。
據說這裡的提拉米蘇及舒芙蕾很有名，因此就決定點來試試。
左頁下方的飲品可以加價65元會有柴犬綿花糖或泡澡熊熊立體拉花。
人手不足的情況下，請掃碼點餐，點完之後店員會來核對。
熱拿鐵原價110元，但我加了65元想要立體熊熊拉花，因此變成175元。
至於甜點原本點了兩樣，但我們等了一小時才上了提拉米蘇，店員說舒芙蕾還在打麵糊，聽了就沒動力等下去，因此果斷撤單。
熱美式咖啡80元
我覺得杯子蠻好看的，同學說很好喝。
造型經典拿鐵(熱)175元
立體熊熊拉花的確可愛，看了很療癒，拍照拍很久，後來喝杯裡的拿鐵已經變溫了，覺得口味偏淡，奶香、咖啡味都少了一點。
左拍右拍，花了不少時間。
今鶴家提拉米蘇170元
用手指餅乾做提拉米蘇實在不喜歡，以往傳統的提拉米蘇是濕濕軟軟的，現在變成手指餅乾有種硬脆度，感覺不對。
奶油、巧克力粉味道不錯，也有一點點的白蘭地酒香，只是我不習慣手指餅乾吧！
這天下午茶的感覺並不太好，因為等了50分鐘才上了一杯美式咖啡，然後三催四請才又上了我的拿鐵，甜點則是等了一小時後才上，實在等太久。不知它的早午餐口味如何？但如果要等這麼久，我也不想再訪了。
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