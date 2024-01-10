「Cheese Talk」快閃台北南西新光本館！在網路超紅的排隊甜點北海道雪山芝士燒和北海道生乳達茲終於吃到啦！造型小巧、粉嫩迷人好吸睛，之前在台中開賣就造成轟動的可愛起司蛋糕，這次快閃販售地點選在台北南西新光本館B2，趁著「Cheese Talk」開賣第一天來開”香“文。

Cheese Talk 北海道雪山芝士燒和北海道生乳達茲 台北快閃

「Cheese Talk」快閃台北南西新光本館B2，就在鼎泰豐轉角樓梯，從一樓側邊樓梯走下來就可以看到「Cheese Talk」販售位置。

Cheese Talk 台北南西新光本館快閃櫃

地址：台北市中山區南京西路12號B2（南西新光本館B2鼎泰豐門前）

快閃期間限定：2024/1/5-2024/2/08

營業時間：11:00–22:00

粉絲團：Cheese Talk

食記：【台北美食】Cheese Talk，北海道雪山芝士燒和北海道生乳達茲推薦

之前看到「Cheese Talk」在台中首賣大排隊的盛況，讓我好期待，這次台北快閃選在低調不明顯的位置，還是吸引不少路人購買。

很多人買了就走，其實也不會塞車。

密集好壯觀的「Cheese Talk」台北櫃位～

老實說，第一次看到北海道生乳達茲覺得長得還真像台版馬卡龍，但吃了才發現差很多，這等級真的不同。

不知道好不好吃，現場提供北海道生乳達茲試吃，喜歡再買。

排在我前面的小姐一開始還疑惑問小姐說：這是可以試吃一整個的嗎？哈

我看她吃完就馬上買了一盒北海道生乳達茲

這長得像台版馬卡龍的甜點口味有北海道芝士達茲和草莓生乳達茲兩種，和朋友一起來逛街可以參考快閃特惠。

北海道雪山芝士燒和雪藏草莓芝士燒都在現場製作，站在櫃位就可以聞到奶香和草莓的香氣。

準備來去開”香“這來台北快閃的排隊美食。

Cheese Talk 北海道雪山芝士燒和北海道生乳達茲 菜單價錢

「Cheese Talk」菜單價錢

北海道雪山芝士燒120元1個

雪藏草莓芝士燒130元1個

北海道雪山芝士燒4個特價420元

雪藏草莓芝士燒4個特價480元

北海道雪山芝士2個＋雪藏草莓芝士2個特價450元

北海道芝士達茲1盒220元

草莓生乳達茲1盒220元

兩盒特價399元

小可建議每個口味都購買，味道真的很特別！要送禮或人多也可以參考快閃特惠

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

Cheese Talk 評價

北海道雪山芝士燒、雪藏草莓芝士燒

四個有盒裝，很適合送禮推薦，紅色包裝精緻有質感

網路提到大有來頭的甜點是主廚親赴日本考察，與巴斯克乳酪的師傅酒井雅秀學習。

傳承自北海道雙層芝士蛋糕製法，調和數種奶油乳酪烘烤出濃厚綿密的下層，再使用北海道高梨乳酪製作口感輕盈的上層慕斯，兩種口感的乳酪風味，香濃不膩。雪藏草莓芝士燒則是添加精心熬煮的台灣草莓果醬做成草莓芝士，並放入整顆台灣草莓，現場就能看到製作，真的香噴噴。

北海道雪山芝士燒

品嚐兩種口感的乳酪風味，味道濃郁，才剛入口就能感受到這奶油的層次質感，乳酪的香氣豐富卻不會膩口，底層的餅皮酥香微甜，味道很搭。

雪藏草莓芝士燒

女生會喜歡的口味首推，我自己就超愛。

現場就看到製作過程放入整顆新鮮草莓

吃的時候多了草莓的甜、酸和香氣，讓乳酪味道更多層次

這一盒份量也不少，很適合和朋友分享，結果朋友看到都說這不是麵包店的西點馬卡龍嗎？拜託！真的差很多呢！價格就可以看出差異啦～哈

直接當起野餐的甜點也可以，盒裝很方便。

北海道生乳達茲

口味單一盒裝，拿在手上就能感受到蓬鬆感

外層微酥，入口則是空氣感的軟綿滋味，加上芝士內餡鹹香，奶香和芝士的味道濃厚，平常愛吃起司甜點的一定會喜歡。

草莓生乳達茲

我個人比較愛草莓多了酸甜滋味

內餡加了自製草莓醬，提升酸、香的韻味

只是這真的很可怕，帶回家冰在冰箱，煮好咖啡想說配兩、三個吃就好，結果就不小心吃了半盒。

粉嫩可愛的甜點在台北南西新光本館B2快閃

不過這次「Cheese Talk」台北快閃到2024過年前一天，想送春節年節伴手禮記得早點來買～

Cheese Talk 台北南西新光本館快閃櫃

地址：台北市中山區南京西路12號B2（南西新光本館B2鼎泰豐門前）

快閃期間限定：2024/1/5-2024/2/08

營業時間：11:00–22:00

粉絲團：Cheese Talk

食記：【台北美食】Cheese Talk，北海道雪山芝士燒和北海道生乳達茲推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

