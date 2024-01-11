台中伴手禮推薦豐原超人氣的鴻鼎菓子，鴻鼎菓子曲奇餅在網路上有國民曲奇餅的稱號，這天來到豐原旗艦店，發現工廠就開在隔壁，保持產品新鮮，直接送往門市銷售！還有全台獨創專利技術的包心噠啵曲奇餅，第一次吃到有黑巧包心的噠啵曲奇，覺得超有創意！選購期間，還看到客人陸陸續續進來，不少人一次買好多，大包小包走出門～

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鴻鼎菓子在哪裡？

鴻鼎菓子門市位在豐原區，不過之前有搬家過，跟我第一次去的位置不太一樣！目前旗艦店的空間比較大，門面也更漂亮喔

門口還佈置一面可愛的打卡牆，會隨節日變更不同背景，買完餅乾記得帶來拍張照

鴻鼎菓子｜店內環境

走進店內，發現空間比舊店大很多，一進門就聞到空氣中散發的淡淡香氛跟輕柔音樂，這間門市還強調五感體驗超特別

中間展示台也打造成試吃體驗區，可以品嚐到店內的人氣商品！後方除了各式禮盒與鐵盒的實體展示，還有銷售排名，讓前來購買的客人能有參考依據

店內還有一個休息區，聖誕期間佈置得很有節慶氣氛，甚至準備了打卡板讓客人拍照留念，這裡也會時常更換背景

如果你第一次吃鴻鼎菓子曲奇餅，直接買繽紛三色就沒錯了！經典原味、海鹽咖啡、黑巧克力，最經典的三種口味一次享有，餅乾鐵盒相較於紙盒更讓人想收藏，上面還有可愛的台灣黑熊，送給國外朋友也很有台灣特色喔

打開真的嚇到～整盒塞好塞滿，完全不浪費空間！而且餅乾質地很酥鬆，要拿出來還沒那麼容易ＸＤ 我跟朋友都覺得排餅乾的人很厲害，排得緻密又保持餅乾完整，我自己拿出來拍完照就再也放不回去了，只好把多出來的通通吃掉（笑～）

曲奇餅側邊的層層波浪感很美耶，使用天然發酵草飼奶油製作，經過6000次打發，吃起來有濃而不膩的奶香與入口即化的酥鬆感！

每天都要喝一杯咖啡的人，那你不能錯過海鹽咖啡口味，選用阿拉比卡黃金咖啡豆與法國鹽之花製作，鐵盒一打開，就飄出濃厚的咖啡香，入口香氣在嘴裡慢慢散發，尾韻再帶出海鹽微鹹的滋味，鹹甜鹹甜更有層次

巧克力口味使用歐洲巧克力界的精品製作，味道很濃但主要是香氣，吃起來不會很甜膩，酥綿的曲奇口感，加上苦甜風味，香氣在嘴巴久久不散

這款有雪花的禮盒是銀色聖誕限定款，雖然現在已經買不到，但鴻鼎菓子常在各大節日推出不同的限定禮盒呦

噠啵曲奇將店裡最受歡迎的三種口味結合在一起，可以說是繽紛三色的升級版！超有創意的黑巧包心曲奇，推薦你們買雙拼派對盒，一盒就能品嚐可可歐蕾+海鹽摩卡兩種風味

噠啵曲奇質地就比較酥脆，吃起來像餅乾！而且它超酷的，上下兩層居然是不同口味，再加上中間的包心巧克力，一顆曲奇餅就有三種層次

原味的上下兩層口味分別是經典奶油和歐洲可可，內餡再用72%黑巧克力作為包心！雙層曲奇已經很少見了，每一顆曲奇還要靠師傅手工填入黑巧內餡，就知道有多費工，咬到巧克力也讓人有滿滿的驚喜

常溫吃起來就是一般的巧克力內餡，但用烤箱加熱一下，直接變成微融黑巧克力，餅乾香氣也更濃郁喔！

海鹽摩卡上下兩層是海鹽咖啡跟歐洲可可，內餡一樣是72%黑巧包心

咖啡餅乾加上巧克力，直接變成摩卡真的很酷，這口味很適合搭一杯咖啡細細品嚐呦

鴻鼎菓子是做堅果塔起家的，也有很多節目推薦過，尤其愛心塔皮一眼看去就覺得好討喜

一盒裡面有8顆堅果塔，都是獨立包裝，隨身帶包包或是與人分享都很方便

全台首創的愛心塔皮超可愛，我兒子邊吃還會邊跟我說這是愛心，媽媽直接被融化ＸＤ

選用寶石級健康堅果，裡面有夏威夷豆、胡桃、杏仁果，一次吃到3種堅果，還加了酸酸甜甜的蔓越莓作點綴

鴻鼎菓子愛心綜合堅果塔，除了手工捏製塔皮、黏豆，還需要人工挑豆，每一顆堅果都很飽滿！外層再淋上薄薄的楓糖衣，散發輕柔的楓糖香又不黏牙

而且堅果咬起來不會太硬，連小朋友都可以直接秒殺ＸＤ

雖然不是第一次接觸鴻鼎菓子了，但每次吃到他們的餅乾都覺得很用心，現在還可以買到超多口味！全台首創的包心噠啵曲奇也讓人驚艷，把店裡最受歡迎的曲奇口味都結合在一起，創意滿分！喜歡堅果塔的朋友推薦綜合堅果塔，酥脆塔皮加上手工挑豆的飽滿堅果，就連小朋友都超喜歡。

台中必買伴手禮，推薦要來台中旅遊的朋友們，到鴻鼎菓子挑選喜歡的伴手禮

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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鴻鼎菓子 豐原旗艦店

▋地址 : 台中市豐原區圓環北路二段399號

▋電話 : (04) 2522-7555

▋營業時間 : 週一～週六 9:00～19:50、週日 9:00～17:00

▋官網 : 鴻鼎菓子

▋粉絲團 : 因為是你·鴻鼎菓子

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