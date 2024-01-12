桃園美食推薦這家泰速泰式料理(藝文店)，特色是提供一個人也能享用的泰式簡餐，價格從130元起，餐廳空間設計明亮且寬敞，讓顧客以平價就能品嘗到豐盛的泰式料理。此外，份量十足上菜速度快也是這裡的一大賣點，店內的招牌菜泰式酸辣湯，令人驚喜的是價格竟在百元以內！

泰速泰式料理(藝文店)｜交通方式、停車資訊

泰速泰式料理桃園藝文店位在同德十一街，雖然位在巷弄中，但這裡也算是美食一級戰區，光是這條巷子裡就有超過十家餐廳，泰速泰式料理桃園藝文店雖然剛開沒多久，但憑藉著大份量且味道道地的泰式料理迅速打響名號

泰速泰式料理(藝文店)｜用餐環境

泰速泰式料理(藝文店)店裡裝潢具現代文青風，每個角落都精心設計，還有綠色植栽牆跟許多泰國元素，用餐餐環境相當舒適，因為他們家的料理速度快，且便宜大碗，一到用餐時間店裡一下子就客滿，還有不少人來外帶

泰速泰式料理(藝文店)｜菜單

泰速泰式料理(藝文店)得料理品項雖然不多，但基本大眾的泰式料理經典都有，個人套餐130元就有了，而且泰式酸辣湯才90元！然後不收服務費，點餐後憑叫號機取餐，用餐完畢也要自己收唷

櫃檯旁有水、餐具都可以自取

泰速泰式料理(藝文店)｜推薦必點

泰速泰式料理(藝文店)主要是以簡餐形式的泰式料理為主，有打拋豬(牛)飯、泰式椒麻雞、綠咖哩雞肉飯等，其他單點泰式料理也多在100元左右，真的是非常便宜，所以蠻多人來都是點主餐加一些泰式料理大家分著一起吃

打拋豬肉飯，人氣第一名！而且這麼一大盤有飯、打拋豬跟半熟蛋（不吃生的可以換全熟），這樣一大盤才130元

打拋豬肉口味非常道地，肉末入味且充滿辣香香料氣息，香氣濃郁辣香下飯，裡面還有加入了清脆的洋蔥跟長豆，口感更豐富，白飯殺手無誤！旁邊的半熟蛋可以一起拌入打拋豬中，口感吃起來會更濕潤且味道有層次風味唷

泰式椒麻雞飯，除了超大酥炸去骨雞腿外，旁邊一樣也是附上一顆半熟蛋，這份量真的很驚人，雞腿有夠大一根啦，上桌時還可以聞到誘人的椒麻醬汁的香氣

椒麻雞飯是整塊的去骨雞腿，先醃後炸，外表有夠酥脆，熟度也拿捏得很棒，外酥內嫩，醬汁也很夠味，辣度適宜，酸辣開胃，雞腿排下面還有大量的高麗菜，搭配著吃相當開胃

月亮蝦餅（半張），一個人也可以點半張來吃，半張四片，入口有得天獨厚的厚實爽感，因為裡面放了蝦塊，所以鮮味超級足，加上酸甜的沾醬，一個人也可以吃的非常滿足

涼拌木瓜絲，這裡的涼拌木瓜絲非常的道地，青木瓜無論口感香氣都跟我們在泰國吃到的相去不遠了，清爽充滿果香的酸度，微甜香醇，吃起來格外開胃，辣度是比較溫和的那種

蝦醬空心菜，蝦醬空心菜超級道地，蝦醬味道超級濃郁，入口是滿滿蝦醬的味道，空心菜的熟度也拿捏得很不錯，但我覺得你如果不是很能接受蝦醬的味道，這道你可以pass

泰式酸辣湯，一開始其實是抱著踢館的心態來點，90元的酸辣湯怎麼會好喝，然後一上桌真的有嚇到ㄟ，不僅香氣非常濃郁，裡面的配料也沒有手軟，白蝦、花枝、豬肉片、秀珍菇等配料都有！

飽含了酸辣湯的精華，酸香微辣，裡面還加了許多菇類增加湯的鮮度層次，酸辣開胃，肉感也很紮實，冷冷冬天喝上一碗既暖心又有飽足感呢！

泰式奶茶，經典泰式飲料，甜而不膩，茶香比較明顯的那種

泰速泰式料理(藝文店)超乎我們意料外的超有水準，適合不想為合菜找人湊桌的你。這裡的氛圍非常適合情侶、閨蜜或小家庭共享美食時光，菜餚口味清新不沉重，是喜愛泰式料理朋友的絕佳選擇，不妨來試試看，體驗不一樣的泰式美食！

泰速泰式料理(藝文店)

地址：桃園市桃園區同德十一街155號

電話： 03 325 5993

營業時間：平日:11:00-14:00；17:00-20:30（周一公休）

泰速泰式料理(藝文店)FB

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