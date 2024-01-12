【天天利美食坊】絕對是西門町美食推薦榜上有名，菜單必點半熟蛋滷肉飯和蚵仔煎，聽說蘿蔔糕也好吃，每次逛西門町想吃都一堆人，生意非常好，真的可以說是西門町小吃扛壩子了！趁著宵夜時間，店家快要打烊前20分鐘來，才有座位呢！

西門町美食 天天利美食坊 店家資訊

天天利美食坊

地址：台北市萬華區漢中街32巷1號

電話： 02 2375 6299

外送：無

營業時間：10:00–22:30 (週一公休)

食記：【西門町美食】天天利美食坊，推薦半熟蛋滷肉飯和蚵仔煎 (菜單)

西門町美食 天天利美食坊 內用環境

煎台在外面，也有其他客人趕在打烊前來吃宵夜，十點半打烊真的蠻早的呢！要是有宵夜場，生意一定也很好，不過天天利是從開店到晚上都很忙吧！

點完餐才發現好多人點了蘿蔔糕，下次有機會再來試試看！

每次逛西門町想吃半熟蛋滷肉飯都發現客滿，位置真的不多，客滿會很擠，只有快打烊前才有這空景，還好宵夜本來就是吃完快閃，終於可以來朝聖啦！

題外話：吃天天利之前踩了一間有名的台北宵夜雷店，環境無敵髒，老闆衛生超差沒戴口罩還抽菸，所以吃到這間心情很不錯，哈哈！

西門町美食 天天利美食坊 菜單價錢

天天利的菜單價錢

我本來以為滷肉飯要另外加半熟蛋才有，但發現菜單就有滷肉飯＋煎蛋，不過後來超想點現煎荷包蛋兩粒，感覺更強，蚵仔煎推薦也是網路很多人推薦必點，聽說蘿蔔糕也不錯，但是我點了沙茶魷魚羹冬粉XD

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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西門町 天天利美食坊 半熟蛋滷肉飯 蚵仔煎推薦

宵夜吃這些實在太罪惡了！

滷肉飯＋半熟煎蛋小碗、蚵仔煎和沙茶魷魚羹，愛吃辣的可以加點辣椒，天天利的辣椒還不錯。

沙茶魷魚羹冬粉

現在價格差不多一碗65-70元，以西門町來說不算貴，裡面大概有三、四根魷魚，沒有裹粉來增加份量，味道還不錯，但就是到處都能吃到的味道。

雞蛋蚵仔煎

好久沒吃到這麼好吃的蚵仔煎，推薦必點！！！

粉漿薄薄的，口感超脆超脆，焦香味道迷人，和醬汁很搭，沒有很多勾芡完全是我的菜，蚵仔雖然不多，但有新鮮。

滷肉飯＋煎蛋 小碗

在西門町真的算平價吧！

把半熟蛋戳破，讓蛋液緩緩流下和滷肉交融，以瘦肉較多，所以沒有太多膠質黏嘴的口感，滷肉有一個討喜的甜味，自己加一點胡椒更好吃，美中不足的是白飯有點軟，有的還黏在一團，但整體來說味道不差，可能因為我剛踩了雷，覺得好好吃喔！

要提到西門町美食推薦，天天利美食坊是許多的口袋名單，這次來吃真的是蚵仔煎讓我印象很深刻喔！

天天利美食坊

地址：台北市萬華區漢中街32巷1號

電話： 02 2375 6299

外送：無

營業時間：10:00–22:30 (週一公休)

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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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