手作甜點特別有魅力！藏在橋下這間手作甜點超低調，Google評論竟然有4.9顆星，如果不是導航帶路我也會錯過，店內精緻蛋糕、常溫點心都是老闆自己手作，老闆還會不定時到台北進修～

雲羽手作甜點 在哪？

藏在橋下手作甜點，位在新竹市自由路34號，下橋經過新竹監理所，繼續前進約50公尺，右手邊會看到這間綠色小屋，兩邊馬路是紅線，可在附近找停車格～

地址：新竹市東區自由路34號

聯絡電話：0911-752152

營業時間：11：30～18：00

公休：星期日

服務費：無

雲羽沒有明顯大招牌！真的只有在地人才會知道！

一進去就先被玻璃櫃精緻點心吸引！女生吃完正餐滿足一個胃，還有另一要個胃要裝甜點～

雲羽主打手作甜點！裝潢比較像個人工作室，廚房比內用區還大，店內可容納約10位客人，現場外帶客居多！當天還有男生特地來買可麗露～

手作精緻甜點

好精緻的法式甜點！每樣都想吃！蛋糕點心底部的瓷盤，是根本哈根進口的手繪瓷盤，都是獨一無二好有高級感～

這檸檬塔看起來好讚！杏仁塔皮擠上一圈圈蛋白霜，在用火槍炙燒表面，這一圈圈好療癒喔～

可麗露、草莓塔、藍莓乳酪起司蛋糕、蒙布朗..真難抉擇！

開放式廚房看得到製作過程！老闆在試做新餅乾，手作點心特別有溫度～

2024手作甜點菜單

除了冷藏櫃點心，現場也常溫手工點心！蛋糕點心都是手工製作，需要大量或6吋蛋糕需提前預訂，飲料美式咖啡100元、拿鐵130元，內用不收服務費～

冬天就是要點草莓點心！還有我喜歡的蒙布朗與可麗露～

焦糖拿鐵．榛果鮮奶茶

拿鐵加上拉花特別賞心悅目！醇厚奶香結合香甜焦糖，調和比例剛剛好，榛果鮮奶茶奶香四溢，溫和滑順適合喜歡奶香的朋友～

香草草莓塔

底部是手作杏仁塔，內餡是檸檬杏仁奶油，塔皮很薄吃起來酥又脆，薄塔口感真的比較好！中間藏有甜白酒果凍與覆盆子果醬點綴，加上香草卡士達醬增加濕潤感，最後擺上新鮮草莓，擠上香草打發甘納許～層層堆疊有驚喜。

新鮮草莓好多汁！我很喜歡這的杏仁塔殼，夠薄脆很香，檸檬杏仁奶油餡也很鬆綿，吃完會有幸福感～

金萱蒙布朗

一開始沒注意蛋糕立牌！以為我點的只是一般蒙布朗，沒想到一切下去竟然綠色，杏仁奶油餡加入金萱茶，淡雅不甜膩還有茶香氣！中間是栗子慕斯、金萱鮮奶油與栗子泥，最後來顆進口栗子裝飾～

金萱鮮奶油與栗子慕斯口感好一致！綿密又滑順，金萱茶與栗子自有香氣，互不搶風采～

可麗露

聽說這的可麗露很好吃！一吃果然很讚！毫無疑問的好吃，現烤加熱給客人，所以點可麗露需要稍等一下，可麗露外殼很薄脆口，焦香氣很強烈，裡面軟綿又Ｑ彈，配茶或咖啡都很合適～

可麗露真的很有記憶點！全脂牛奶加上天然香草莢，做出來的可麗露好香，還有淡淡的萊姆酒，每一口都那麼齒頰留香～

*可麗露好脆口！焦香氣在嘴裡迴盪好吃！杏仁塔皮很薄夠酥，香氣夠又不膩口，做成草莓塔、蒙布朗塔都好吃～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。(內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理)

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