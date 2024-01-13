客家菜最大的特色是烹調：燜、炒、燉，和醬料的使用恰到好處，而客家菜也比較「重鹹」跟「香氣」煸出食材本身的香氣是很重要的，在goole 有篇文提到經典菜「四炆」是：酸菜炆豬肚、炆爌肉、排骨炆菜頭、肥湯炆筍乾；「四炒」就是：客家炒肉、豬腸炒薑絲、鴨血炒韭菜、豬肺鳯梨炒木耳，那這次我推薦一家位於光復路上的「幸福麵食館」，一起跟我來試食吧！

店內簡單的裝潢還有五顏六色的椅子，在這對客家的刻板印象衛完全看不到，多了一點活潑的朝氣。

直接來看菜單：

客家麵食來這客家湯圓必須點的，就來看看幸福麵食館如何把客家味展現出來。 客家麵食來這客家湯圓必須點的，就來看看幸福麵食館如何把客家味展現出來。

客家湯圓：

最重要的是爆香過程， 爆炒過後的料讓湯頭更加有層次，圓乎乎的小湯圓吃起來糯糯的，湯的爆香味十足喝起來不油膩。

話說這湯圓讓我很驚艷算是我這幾年吃過味道跟小時候差不多的湯圓及湯頭，就肉條可以再爆炒乾點會更加分。

麻婆豆腐蝦仁：

火候很夠有把麻、辣、鹹、香展現出來帶點甘甜味，芡汁也不會太過。

也不會太辣豆腐也很嫩口配上彈牙的蝦仁能吃上好幾碗飯耶！

四神湯：味道順滑料也很多，裡頭的薏仁、蓮子、茯苓味道都很相容不會很突兀。

客家芋頭米粉：粗米粉看起來很通透，一入口停不下來很滑順。

芋頭鬆鬆綿綿的湯很清爽，只可惜紅蔥頭味道比較淡，其他無可挑剔還很大一碗。

蝦仁雙蛋炒飯：這炒飯粒粒分明鍋氣有呈現出來，蛋香味與米飯加上不少的蝦仁都在我嘴裡舞動著，每天來這一盤就足夠了。

宮保牛五花/大腸頭：用醬爆炒使得食材與味道更加融合，微微辣跟鹹香再來點甜跟微微酸味這樣的味道能不口水直流嗎？

配菜都很好吃只不過牛五花有稍微老了點，但還能接受的範圍。

大腸頭QQ彈彈的也有嚼勁我喜歡。

蠔油三寶(牛腱牛肚牛筋)

燜煮到入口即化的牛筋,及有嚼勁的牛腱還有牛肚，鹹度雖比較高帶其他的佐料中和了鹹味都不至於讓人一直喝水。

這濃郁的醬汁也讓人多吃幾碗飯，若是為下酒菜也不錯。

客家滷肉飯：這是新推出的滷肉都很大塊，都口味我個人不是這麼愛。

這還有仙草茶及愛玉甜湯免費喝，喝個甘甜仙草茶及飯後一碗甜湯好幸福呀！

這家麵食館讓我有喚醒與家人一起吃飯的情景，客家麵食是一種讓人充滿感動又幸福的料理。

唯一小缺憾就是沒有薑絲大腸這道菜飲恨啊，其他環境、服務菜色口味個人都很滿意。

你們也來試試吧！

店家資訊：

幸福客家麵食館

新竹市東區光復路二段171號173號

營業時間：

11:00–13:30

17:00–20:00

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創作者介紹 舒亭曦愛吃的世界 舒愛吃愛玩樂的世界

對我來說是一種令人難以忘懷的美食，也讓我想起兒時的記憶。