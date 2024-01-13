這間位在台中西區的火記酥心煎餅果子專賣是台中最近新開的煎餅果子專賣店，一開幕生意就超級好！主打正宗天津風味下去改良，並融入日式料理做法的獨特煎餅果子，口味多樣化，用料更是實在，讓你吃一口就驚豔

火記酥心煎餅果子專賣位置

火記酥心煎餅果子位在台中西區美村路上，靠近五權三街這邊，鄰近臺灣美術館、美術館綠園道，攤車以紅白色為主，不僅顯眼，看起來也相當有質感

火記酥心煎餅果子專賣菜單

火記酥心煎餅果子最低只要55元起，份量大，料多又實在，吃完超有飽足感

火記酥心煎餅果子的麵糊很特別，是採用五穀雜糧粉及綠豆碎製作而成，所以餅皮看起來會帶顆粒感

每份煎餅果子均會附上一顆蛋及蔥花，如果有不吃青蔥的朋友們記得事先告知店家

將餅皮煎至微焦酥脆後，接著鋪上配料，基本會附上生菜及兩大塊的經典薄脆，搭配自選的配料，糖糖這份是炙燒明太子起司鮪魚，先舖上乳酪絲炙燒，再擠上明太子及鮪魚，最後一樣再炙燒，香氣非常迷人

接下來這份是熔岩起司牛燒肉，採用油花豐富的牛五花，份量還不少，先將牛五花加入特製烤肉醬下去拌炒，最後再炙燒逼出油脂，還沒入口就聞到撲鼻而來的牛肉香氣

最後這份是川味手撕雞，這口味也好特別，糖糖第一次看到，採用手撕雞胸肉，搭配特製川辣醬，接著鋪上生菜及經典薄脆，看起來也相當可口呢

將煎好的煎餅果子捲起來，接著對切裝袋，份量看起來好大一份，裡頭的配料也非常紮實

川味手撕雞 95元

這道川味手撕雞可是火記酥心煎餅果子的人氣招牌，採用手撕雞胸肉，搭配特製川辣醬、生菜 及經典薄脆，趁熱吃口感超酥脆，一入口就感受到川辣醬的椒麻香氣在嘴裡蔓延，香辣帶麻，裡頭的雞胸肉軟嫩不柴，整體口味比較重一些，喜歡濃濃椒麻香的朋友會很愛這一味

炙燒明太子起司鮪魚 140元

這份炙燒明太子起司鮪魚也很特別，結合日料改造而成，採用居酒屋明太子入料，搭配香濃乳酪絲及鮪魚，經過炙燒後香氣更加迷人，每一口都帶著濃厚的明太子香氣，是說糖糖第一次吃到明太子搭配鮪魚的組合，意外好吃且不會互相搶味

熔岩起司牛燒肉 140元

裡頭包入富有油脂的牛五花，經過炙燒香氣更加迷人，除了濃郁的牛肉香氣，還多了特製烤肉醬的迷人鹹香，搭配生菜、經典薄脆及乳酪絲，層次超豐富

火記酥心煎餅果子不僅口味獨特，用料更是實在，將正宗天津風味改良，並融入日料的獨特煎餅果子，現點現做，製作過程超療癒，趁熱吃風味最佳，口感香脆，層次豐富，好吃又有飽足感，跟糖糖一樣喜歡吃煎餅果子的朋友這間火記酥心煎餅果子一定要筆記起來