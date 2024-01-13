桃園燒烤火鍋吃到飽推薦/親子寵物友善餐廳【赤富士日式無煙燒肉鍋物中壢店】附設兒童遊戲室。生日用餐加送野生大草蝦、5人以上送龍蝦/平日668起超過百種火烤美食/啤酒無限暢飲/炸物/咖哩雞飯/沙茶牛肉蓋飯/冰淇淋/冷熱飲/水果...無限吃到飽(食記內附~停車場位置指引)

直營品牌(赤富士燒肉鍋物吃到飽)終於展店到中壢啦!

好康報報:消費858或998方案~當月生日壽星用餐加送同桌每人1隻『野生大草蝦』或5~6人慶生用餐送『一隻龍蝦』好康！！另有打卡評論送限定美食活動

來吃燒烤吃到飽『沒有當月壽星可揪』又想吃『烤龍蝦』您也可以和我們一樣直接加價單點唷!

赤富士日式無煙燒肉鍋物-中壢店

電話: 03-280-5152

營業時間:(平日)11:30~14:30(12:30最後收客)17:00~23:00(20:30最後收客)

(例假日)11:30~23:00(20:30最後收客)全日營業~無午休

地址: 桃園市中壢區新生路182號2樓(世紀廣場)

粉專: 赤富士日式無煙燒肉鍋物-中壢店

2024.01.12刊登yahoo奇摩玩樂首頁

『親子、寵物友善餐廳』燒烤火鍋&自助吧吃到飽帶毛寶貝用餐!自備寵物推車~寵物不落地即可一同入店用餐(安全與衛生考量/嚴禁毛孩在地面活動)

附設『 兒童遊戲室 』入內需脫鞋

帶家中寶貝吃燒肉火鍋，孩子若坐不住時可以到(遊戲室)玩耍

店址位在中壢(世紀廣場2樓)

(已停業)千兵衛燒肉餐廳位址；現在是新品牌火烤二吃餐廳! 赤富士燒肉鍋物吃到飽-中壢店

世紀廣場周邊有數個汽機車付費停車場、停車方便! 等等文末再與大家分享(幾個周邊停車場位置圖 )

從世紀廣場一樓搭手扶梯上樓即是『赤富士無煙燒肉鍋物』吃到飽餐廳

假日生意很好；避免旺日直接到店現場無空位(建議您~提前預約訂位)

(人數到齊)進店(右轉)櫃檯報到

若沒全員到齊就先入座

用餐時間會以『入座』服務生講解『點餐方式、設定平板點餐時間後』開始做計算!

現金結帳~目前 無刷卡服務!!

最新優惠好康有哪些？可以詢問櫃檯~巧遇服務貼心店經理(很詳細的為我們做介紹)

我是趁12月開幕好康+朋友生日及聖誕節來此吃(耶誕生日大餐)

開幕禮用餐送 (野生大明蝦)活動只到2024-1/10止(可以趁活動期間~衝一波)

赤富士其它 『當月生日用餐、打卡、集點換貴賓卡活動』 則是持續進行ing

赤富士貴賓卡申請方式: 有兩種

累積消費 (用餐)滿3次 or 當次消費金額滿一萬 (即可)申請貴賓卡乙張

(送的VIP卡)限下次消費時使用

持貴賓卡享消費免收10%服務費=打9折

VIP(貴賓卡)全台赤富士(直營店)均可使用

(卡片請收好)認卡不認人!

我的VIP卡之前借朋友結果朋友把我的卡搞丟(無法申請補發 ) 需重新累計消費次數才能申請新的VIP卡so這次無卡，無法享『VIP折扣』

赤富士 日式無煙燒肉鍋物中壢店消費方式：

只收現金 、 用餐時間120分鐘

平日 (星期五晚上除外) 午、晚餐只要 668元 即可享 火烤二吃 ~吃到飽

假日 (只提供 858元 & 998元 )2種吃到飽價位

身高 110cm~140cm 兒童價 $330元

(以上另收 10%服務費 )

110cm以下幼兒~酌收 100元清潔費 !

赤富士中壢店(吃到飽價位與菜單)

2023-12月拍攝。避免未來價格或菜色內容更動(僅供參考)

請以您享食當日店家現場MENU為準! 另有 自助吧 (火鍋食材/炸物/飯食/水果/飲品/冰淇淋)都是自助無限享用( 餐食~等等詳分享)

(平日) 成人668元/858元/998元 (3選1)+10%服務費。同桌需選同價位

(星期五晚上及例假日全天)成人858元/998元 (2選1)+10%服務費。同桌需選同價位

最低668元即享(下圖)668元菜單內(牛/豬/雞/海鮮/蔬菜/烤物甜點)無限吃到飽

若選858元吃到飽，除了可享(668元)菜單內所有食材外~還多了(758元菜單內)金色字樣~主廚選選烤物

若選998元吃到飽，則是除了668+858吃到飽菜色外~更可吃到(下圖/金字)夢幻逸品海陸燒烤食材與澳洲和牛肉

服務生帶位入座後會先詢問『選哪個吃到飽方案？』並做平板點餐之教學與介紹

火烤二吃 火鍋湯底『藥膳/昆布/麻辣』3選1

最後和我們確認(平板)key的用餐人數是否正確？按下確定鍵後即開始計算用餐時間(120分鐘)

每桌地上都有放一個『垃圾桶』垃圾直接丟裡頭、可維持桌面整潔度

過節會吃赤富士(我們大都吃 桃園店 居多)

在fb中壢吃喝玩樂道相報(在地美食社團)看到社長享食貼文分享!與最近臉書跳出(新開幕)中壢店好康廣告! 臨時決定衝中壢吃(耶誕餐)

在赤富士吃燒烤(不會出)基本肉盤

(想吃什麼烤物？)第一輪就可以自選! 有很多燒烤吃到飽店家(入座後)會先出基本烤物盤、附餐裡常有我們不愛吃的食材(如果沒有烤來吃)又怕被店家說:浪費食材需另加收費用so我喜歡赤富士(無基本盤困擾) 是讓客人自己直接平板點想吃的食材

(平板點餐)分成: 牛肉/豬肉/雞羊肉/海鮮/蔬菜/配料/甜點/加購區(8大選區)

無論您選哪種吃到飽價位(均享) Tiger冰釀啤酒~無限喝到飽

想小酌記得點平板頁面(上方)服務鈴鍵~告知服務生就會送beer到餐桌

小叮嚀(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

平板點餐時間100分鐘(用餐時間120分)時間到平板會自動鎖單/無法再做續點喔

2~4人同桌 每次可點『8樣』每樣最多可點2份

5~7人同桌 每次可點『10樣』

8人同桌 每次可點『12樣』通常服務生會直接開2台平板給您們使用

每台1次最多可點『8樣』so『平板點餐』並不是每次都只能點8種食材，而是視『同桌人數』做設定!!

點選8種想烤的食材後，記得一定要按『確定』才算完成『點餐步驟』

若您『沒有按確定鍵』代表此單未送出!

您肯定會『等不到』服務生出餐、白白浪費您寶貴點餐時間

今天吃的(桃園中壢店)和 赤富士板橋店(食記點我) 環境均屬『二代店』氛圍

自助吧火鍋食材 乍看會讓人誤以為來到(肉多多火鍋) 鍋物選擇挺多的、想吃火鍋又想吃燒烤(選這家)很可以

最近天氣冷颼颼! 常冷到讓人有快感冒錯覺 !

火鍋湯底大仁哥選 『藥膳湯』 湯頭順口、藥膳香氣濃郁

小紫超愛吃烤肉、大仁哥則是覺得吃燒烤就是要搭(火鍋)喝點熱湯才會"爽"

我這芋仔控! 必夾芋頭煮食口感綿密很好吃! 哥則愛吃這裡的蛋餃!

吃火鍋還有蒸煮麵與王子麵可煮喔!

自助吧有冷熱飲、炸物、飯食

我想多留一點(胃)吃烤肉；炸物很少吃

但哥每次都會不受控的先夾一些解饞止飢

除了吃飯配烤肉火鍋

也有滑嫩 沙茶牛肉蓋飯

和我特愛的赤富士『咖哩雞』

咖哩雞肉飯(每塊雞胸肉都厚切很大塊)

口感軟嫩不會柴且咖哩醬汁香又濃! 每次吃"赤富士"一定會盛一碗『咖哩雞飯』回味

火鍋、燒肉佐醬 放在冰淇淋區旁

這次來吃中壢店發現佐醬區多了(昆布鹽) 哥說:沾燒肉也好吃

開幕慶活動好康! 到2024-1/10(止) 消費858或998方案就送同桌每人『野生大明蝦』一隻

(若您錯過了送大明蝦活動日期)想吃大明蝦？您也可以自己加價單點唷!

真的很大隻又鮮甜

當月生日壽星用餐(生日活動)

同桌點858或998方案

2~4人來幾個就送幾隻 野生大草蝦

5人同行送一隻( 波士頓龍蝦 )6人同行(含以上)送( 青龍 )一隻

(以上三種生日送蝦活動只能擇1)兌換。

您們也可『6人同行』選擇各送一隻大草蝦

(But選送大草蝦就不能再選送青龍了喔)。

聰明的人都知道直接選『送一隻龍蝦』cp值最高! 直接將龍蝦送壽星當(生日豪華海味美食)表示誠意

我們這次2人用餐(生日活動)壽星出示證件~餐廳送每人一隻『野生大草蝦』很大隻口感Q彈

(下圖) 去年在桃園店吃(季節限定)燒肉鍋物吃到飽+草莓吃到飽活動時。

小紫揪朋友湊兩桌一起聚餐(剛好有2位是當月壽星)12大1小用餐兌換了(熟凍波士頓龍蝦與生凍青殼龍蝦)各一隻

桃園店食記 【赤富士日式無煙燒肉鍋物桃園店】啤酒無限暢飲/寵物友善餐廳。季節限定草莓吃到飽/有兒童遊戲室/咖啡座(食記+菜單)

今天我們是來慶祝聖誕節吃"耶誕餐"+剛好仁哥生日月(小紫月初回台中時已請他吃另一家 精緻燒肉套餐 )今天耶誕餐換哥請客! 這次沒揪其它朋友一起來吃；無法享6人同行(慶生)送青龍好康!

哥直接加價(單點)1隻活凍青龍烤 $599元/隻

對了赤富士還有另一個送頂級烤物好康!!

目前是打卡google評論送『日本大扇貝or頂級西班牙伊比利豬肋條』

(避免未來店家評論送的頂級食材做更動)請以粉專公告為依據(僅供參考)

998元吃到飽方案『牛肉選項』至少20種

還可吃到858方案裡頭沒有的『M9 PLUS澳洲和牛肉/和牛橫膈膜/富士鹽蔥牛舌/頂級黑牛翼板肉』

其中濕式熟成嫩肩牛與濕式熟成沙朗牛排肉質超嫩~記得點來烤！！

M9 PLUS澳洲和牛肉

烤肉片類食材別忘了先點幾道『配料選項食材漬物』可捲包於肉片內增添風味與食感

起司捲牛肉 嘴裡滿是起司香

涼拌洋蔥與韓式泡菜可以捲包『生菜包肉』或直接捲『肉捲』吃

脆醃蘿蔔 脆口多汁微酸甜(糖醋滋味)非常解膩

餐桌上有(剪刀、牙韱、面紙與玫瑰鹽)

澳洲和牛肉烤到表面出血水, 立馬翻面烤個2秒(5分熟熟度)最嫩甜、灑佐玫瑰鹽可帶出甜甜牛肉汁

包夾涼拌洋蔥和韓泡很涮嘴

加價(單點的)青龍 服務生出餐時有口訴教大仁哥如何烤出最佳熟度!

但...我太高估大仁哥啦!!

我只是去上個洗手間+自助吧取食

要他注意爐火、記得多久時間必須翻面

結果(回到座位時)看到龍蝦腳己被他烤焦

一直以來(外食烤肉)習慣當老爺等人烤給他吃(烤功沒進步就算了)交代烤幾分鐘切記要翻面...還是一樣沒按照我的提醒去執行(當下真讓人很生氣)

生凍青龍(肉質Q彈) 比吃熟凍波龍來的好吃。

濕式熟成沙朗牛排、和牛橫膈膜、上蓋肋眼牛排

蒙特羅雞腿排

帶殼玉米筍、櫛瓜

赤富士是瓦斯無煙燒烤爐(不是使用炭火烤肉)少了炭香

哥總是說: 不使用炭火烤；吃的較健康(這邏輯我不太懂)但~我喜歡這種(下吸式烤爐) 會直接將油煙從烤爐四周往下吸

吃完燒烤身上不會有烤肉味與異味

烤爐中心火力較強、靠近邊邊火力較弱

您可以將較厚肉品(牛排、雞腿排)或想快烤、快翻、快熟的食材(比方肉片)放(爐中間)快速翻面燒烤開吃

蒙特羅雞腿排 帶著淡淡義式醃料香；烤到微酥脆雞腿皮很香，去骨雞腿肉質嫩~肉汁甜

服務生巡桌時會主動換烤網

若您有更換烤網需求、服務生剛好不在您餐桌附近時，可以直接使用『平板內的服務鈴』請服務生更換網子

燒肉佐醬有: 照燒醬、胡麻醬、燒肉醬

燒肉醬 鹹甜鹹甜特調日式醬汁風味(沾肉類烤物很對味)

上蓋肋眼牛排 有厚度

我喜歡帶點肉汁6~7分熟口感!! 烤好拿料理剪刀、剪成嘟嘟好的入口size『一口一塊』真涮嘴很揪c

灑佐玫瑰鹽

或沾佐七味粉、胡麻醬也好吃

(下圖左)和牛橫膈膜與哥打卡評論送的(下圖右)西班牙伊比利豬肋條

伊比利豬肋條 口感QQ帶油脂，愈嚼愈香

和牛橫膈膜 有一種獨特肉香~我們很喜歡!

對了~吃了多次赤富士其它分店

教大家一個點餐不漏單又不會候餐太久的『點法』

一台平板每次可以『點8種食材』每種食材最多可以點2份

當您按『訂單送出~確認鍵』後、服務生陸續出餐時(您就可以馬上再拿平板續點想吃的烤物食材)不用等到8種烤物(餐出齊)才又續點下一輪喔。只要平板上方顯示的數量(少於8種時)您都可做『再續點』動作 !

平板點餐時間限100分鐘! 用餐時間120分鐘

100分到了(平板會自動鎖點餐)就無法再續點想吃的烤物、如果有想吃的『烤~甜點』記得在時間到之前做最後加點!

脆皮肥腸、祖傳鹹豬肉、極品松阪豚

服務生巡桌又主動幫我們更換了烤網(服務真貼心)

祖傳鹹豬肉 醃漬的很入味、肥瘦適中是一道下酒烤物

極品松阪豚 烤到表面呈現金黃色澤再開吃~QQ脆脆很香捏

濕式熟成沙朗牛排~我喜歡烤好後剪成好咬食的size再開吃

經過濕式熟成的沙朗牛排 肉質超~級~嫩又香

您一定要點來烤吃看看嘿!

肉超嫩~真心覺得好吃

無論選哪種價位吃到飽！

均享 Tiger冰釀啤酒 ~暢飲喝到飽

吃燒肉想小酌(直接跟服務生說)或按平板內的『服務鈴』請服務生幫您送啤酒

剛剛入座服務生介紹點餐流程時有說: 『點酒飲』第一次點會先送『2瓶啤酒』到桌前(避免客人沒喝完又一直續點造成浪費)想續瓶~則是以『空酒瓶』換另一瓶現開Tiger啤酒(以此類推)無限喝到飽!

喝酒不酒駕、未成年勿飲酒、飲酒過量有礙健康!

來歡慶耶誕節(哥)想微醺! 我這司機等等要載他回家、只能喝汽水、飲料做陪

自助吧飲料機有 好漾無糖熟香烏龍茶、蜂蜜檸檬茶、蔓越莓果汁 及知名 義豐古早味冬瓜茶

曾聽吃過赤富士朋友分享: 香蕉牛奶 好喝!

(無糖)茉莉綠茶 ~蠻適合在吃超多烤肉時當解膩茶飲

外食吃到飽我是七喜、雪碧汽水控(原則上只會喝無色汽水)其它飲料幾乎很少喝so(拍謝)無法和大家分享飲品風味

芬達/美粒果蘋果汁/飛享茶檸檬紅/雪碧/可樂

熱飲有: 義式濃咖啡/美式淡咖啡/拿鐵咖啡/卡布奇諾/雙倍超濃咖啡/鴛鴦奶茶/重乳奶茶/熱開水

富士牛舌

帶骨德國香腸

若點牛舌記得也要點一份『富士鹽蔥』搭配喔!

有些吃到飽餐廳會教客人『牛舌』烤單面就可開吃

我是習慣(雙面都烤)但熟度大約控制在5分熟、趁熱放入店家自調『鹽蔥醬』捲包著吃

赤富士鹽蔥醬是蔥花+洋蔥丁混搭調味

鹽蔥牛舌一口塞、拌著洋蔥的『鹽蔥醬』在嘴裡會爆汁、滋潤了微Q脆牛舌濕潤感

帶骨德國香腸 煙燻香氣濃厚

阿根廷天使紅蝦、香魚

生食級天使紅蝦不宜烤太熟! 烤約7~8分熟肉質甜

同桌有當月生日壽星餐廳加碼送的『野生大草蝦』相當Q彈

之前去吃 桃園店 蝦蝦控朋友有點『泰國蝦、藍鑽蝦及啤酒蝦、南美白蝦』

愛吃蝦的話~998方案『蝦子』至少有『5種』可烤

​

​

蛤蜊、澎湖小卷、椒鹽鳳螺

極鮮生蠔

七里香(雞屁股)

烤爐的火力可以調整(若火力太大或太小)影響您的燒烤時間

可以請服務生協助(指導)調整火力

香魚~油脂豐富、肉質細緻

帶殼玉米筍~甜

大仁哥是個除非食材小紫自買自煮

否則外食(食安~安全起見)寧可烤熟一點也不吃半生不熟烤物或海鮮的『堅持控』

體質問題(高普林食物)我不宜多吃!

已跟哥說:烤生蠔帶點湯汁口感最鮮甜!

但...他就堅持一定要烤到微乾才要吃!(每人都有自己喜愛的燒烤餐食熟度)請客者最大~我也不想吃個耶誕餐搞到氣氛變很糟隨他囉！

這兒生蠔Q甜、無腥味! 其實不用烤這麼乾嘿

鳳螺帶著胡椒鹽香~我喜歡！

google評論打卡送的『日本大扇貝』店家隨機出餐、無法指定公貝或母貝

今天很幸運吃到母扇貝

出餐時扇貝有淋特調醬汁 烤熟入味又飽嘴

蛤蜊 沙子吐的很乾淨。蛤仔肉鮮、湯汁可以喝

七里香 與 脆皮肥腸

肥腸出餐時中間有塞蔥段、哥喜歡吃脆皮肥腸在他無限次又烤又翻過程裡...『蔥』早早全都掉到烤網下方烤爐內啦!(冏~)

雞屁股烤半熟時可以拿剪刀微剪2~3刀、幫助七里香逼出『卡撐』油脂；吃的時候比較不會有爆油感

998吃到飽方案 單~牛豬雞羊(肉類烤物)選擇近60種

切片肉品選擇也不少(有原味、也有和風甘醬、蒜香雪鹽、醬燒孜然、椒香胡麻..等...刷醬肉品)可烤

椒香胡麻牛五花

肥而不膩，肉質QQ的帶著胡麻醬香。哥說灑佐一點七味粉蠻好吃的

蒜香雪鹽豚梅花

梅花豬肉片有厚度(不是薄到透肉片) 蒜香味十足

醬燒孜然小羔羊 比我想像的還好吃。

老實說: 我們超怕重重羊羶味。吃過無數次(赤富士)其它分店(從未)點過羊肉片烤。哥今晚突然想點份嚐鮮! 刷了特調孜然佐醬烤羊肉片~不錯唷!

鮮脆生菜 烤肉片或油花較肥肉肉烤物非常適合點一份(生菜)來包夾肉肉吃

生菜包肉+韓泡或涼拌洋蔥 我一次至少可以吃3個

小雞翅 (二節翅)

烤到忘了注意(點餐時間100分鐘)快到了！還好服務生送餐時有提醒!

問我們有沒有想『最後加點的餐食？』平板有限定『點餐時間』100分鐘到了會自動關點餐表單就無法再使用平板點餐!

我...只好押分(快速)點了 軟心布朗尼、起司地瓜燒、酥烤冰淇淋 烤甜點來吃

(甜點品項)還有:冰心地瓜/和風麻糬/烤酥皮/串燒棉花糖及冷食(洋菓子)

烤甜點前別忘了(按平板內的換烤網)服務

請服務生更換烤網! 千萬不要使用烤過肉品或海鮮的網子『烤甜點』唷! 那樣會五味雜陳

起司地瓜燒 地瓜泥上方舖了起司絲，燒烤過程記得用筷子將起司絲與地瓜泥微攪拌；讓起司加熱時可以融入地瓜燒內

口感: 起司鹹+地瓜甜(鹹甜鹹甜)綿密地瓜泥挺可口的

酥烤冰淇淋 (表層是去邊土司)

放在烤網上~烤沒幾秒吐司立馬會呈現微酥模樣!!切記~不要將酥烤冰淇淋放烤網上就不理它喔!保證它們一定『臭灰答』烤焦給您看

您必須(放下去烤一下下)馬上翻面再烤一下下『趁熱』快點開吃

才能感受那表層酥香、咬食內部冰淇淋微溶的冷熱交織口感

冰淇淋口味(隨機出餐) 我們今天都是吃到香草口味

軟心布朗尼 在烤網上加熱烤過(表面)脆脆的、內部濃郁巧克力可可味 (不會太甜) 熱熱吃~好好吃

自助吧(火鍋料區) 有水果 今天是鳳梨與柳丁

不曉得赤富士中壢店會不會像其它分店一樣？

每年草莓季尾聲時推出(季節限定)加碼不加價『草莓吃到飽活動？』

您可以關注赤 富士中壢店粉專 ，掌握最新好康優惠訊息! 若店家有開放『草莓吃到飽時』就可以搶先預約訂位吃一波

我們去年就是看到( 桃園店 又推出) 草莓吃到飽 快閃活動!

才會網路揪一票朋友湊兩桌(慶生+爽吃草莓吃到飽)

當時自助吧『草莓』補的勤又快!

不怕客人吃且甜度很高(免沾煉乳)單吃就好吃

還有很多赤富士『燒肉、海鮮烤物食材』我們今天來不及點食；您可以『 點我 』查看桃園店食記、裡頭有分享更多燒烤餐食相片!

吃飽別忘了留一點胃(挖幾球冰淇淋)吃吃

酷聖石冰淇淋與泰國明果冰淇淋 都好吃

赤富士日式燒肉鍋物-中壢店用餐環境

假日生意很好~避免候位! 可以提前預約訂位

另外還有一區用餐區 公司團體、慶功宴、尾牙、春酒(吃火烤二吃/吃到飽)聚餐時；可以事先洽詢『包區』事宜!

結帳時記得將『平板』拿到櫃檯歸還。再拿顆薄菏糖清新一下口腔

附近有數家無特約(付費汽機車停車場)

世紀廣場旁有地下『百老匯室內停車場』

世紀廣場(新生路)馬路斜對面有付費『新生汽機車停車場』

機車每次30元/日。汽車每次100元/日

世紀廣場旁(慈惠三街與新生路口)有ComeParking機車停車場

慈惠三街內有付費 (世紀廣場-汽機停車場)

ComeParking機車停車場(2024停車費用)

慈惠三街內付費『世紀廣場-汽機車停車場』

世紀廣場停車場

2024停車費用(平日)機車1小時10元/汽車1小時40元。(假日)機車1小時20元/汽車1小時80元

PS: 出示赤富士貴賓卡(全桌打9折)之優惠。無法 與(生日送美食優惠併用)只能擇1做兌換或折扣

赤富士日式無煙燒肉鍋物-中壢店

電話: 03-280-5152

營業時間:(平日)11:30~14:30(12:30最後收客)17:00~23:00(20:30最後收客)

(例假日)11:30~23:00(20:30最後收客)全日營業~無午休

地址: 桃園市中壢區新生路182號2樓(世紀廣場)

粉專: 赤富士日式無煙燒肉鍋物-中壢店

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