古亭河濱公園花季正綻放中，週休二日來一趟賞花旅吧

整個區域都被打造成廣大達3000坪的大波斯菊花海，而這場賞花盛宴將在1月中旬一直持續到2月底

更驚喜的是，這次花海裡加入了一些大型裝置藝術，還有首度設置的眺望台，讓你能夠一覽整片花海的美景

古亭河濱公園很方便到達呢！你可以搭捷運到公館站，下車後步行約20分鐘就能到花海了

如果不想走路，你還可以在捷運站外租個YOU-bike，這樣更省時間更輕鬆

當然，如果你有車的話，也可以開車前往，附近有不少收費停車場供你使用

古亭河濱公園

地址：台北市中正區水源路9-3號(請Google古亭河濱公園籃球場)

搭乘小30、895、311、311區間車、254區間車，至「自來水博物館」站下車

沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園

走下越堤階梯後右轉，沿自行車道步行約2-3分鐘即可見古亭河濱花海

今年古亭河濱公園的年節花海有了新變化

不再是以紫色為主，這次以粉色的大波斯菊為主打

搭配矮牽牛、粉萼鼠尾草、醉蝶花、黃波斯菊、小油菊、芳香萬壽菊等各種當季花草點綴其中

營造出更加繽紛多彩的花海風景，快來欣賞這美麗的景象，感受不同的年節氛圍吧

這裡打造了一片超大面積的花海，搭配獨特的裝置藝術和寬敞的綠地

成為台北河濱公園不可錯過的必拍花海之一，為了方便大家欣賞花海風景和拍美照

台北市工務局還貼心地增加了一座高達155公分的船型觀景台，讓民眾可以輕鬆眺望花海，盡情捕捉美好瞬間

白天美景已經很棒，但晚上點燈後更是美得不得了

現場還準備了幾座野餐桌椅和帳篷，彷彿置身於花海野餐的浪漫氛圍中

這裡感覺就像在國外一樣，這個景色真的太漂亮了

整體而言，古亭河濱花海呈現出一種超美的感覺，絕對值得一遊，而且一路上美景一直延伸到農曆春節

不論是繽紛的花海、美妙的夜景，還是春節氛圍的融入，都讓這趟旅程充滿了美好和驚喜

如果還沒安排行程的話，不妨考慮來古亭河濱花海感受這迷人的景致，相信會留下難忘的回憶

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