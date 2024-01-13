為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 2024台北古亭河濱花海盛況｜3千坪波斯菊花海、船型眺望台、夜賞浪漫球燈魅力一覽

2024台北古亭河濱花海盛況｜3千坪波斯菊花海、船型眺望台、夜賞浪漫球燈魅力一覽

2024-01-13 20:04:12 饅頭弟 人氣：115
share
窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2081篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 中正區

古亭河濱公園花季正綻放中，週休二日來一趟賞花旅吧

整個區域都被打造成廣大達3000坪的大波斯菊花海，而這場賞花盛宴將在1月中旬一直持續到2月底

更驚喜的是，這次花海裡加入了一些大型裝置藝術，還有首度設置的眺望台，讓你能夠一覽整片花海的美景

/tmp/php1ltnbW

 

 

古亭河濱公園很方便到達呢！你可以搭捷運到公館站，下車後步行約20分鐘就能到花海了

如果不想走路，你還可以在捷運站外租個YOU-bike，這樣更省時間更輕鬆

當然，如果你有車的話，也可以開車前往，附近有不少收費停車場供你使用

古亭河濱公園

地址：台北市中正區水源路9-3(Google古亭河濱公園籃球場)

 搭乘小30895311311區間車、254區間車，至「自來水博物館」站下車

沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園

走下越堤階梯後右轉，沿自行車道步行約2-3分鐘即可見古亭河濱花海

/tmp/phpKkSgFq

/tmp/phpIG9kns

 

今年古亭河濱公園的年節花海有了新變化

不再是以紫色為主，這次以粉色的大波斯菊為主打

搭配矮牽牛、粉萼鼠尾草、醉蝶花、黃波斯菊、小油菊、芳香萬壽菊等各種當季花草點綴其中

營造出更加繽紛多彩的花海風景，快來欣賞這美麗的景象，感受不同的年節氛圍吧

/tmp/phpnhBe4T

/tmp/phpPYucGy

/tmp/phpig1Zi8

/tmp/phpYJ5Xbk

/tmp/phpxiPtII

/tmp/phpdHa2wW

/tmp/phpCikwdA

/tmp/phpmBeiPe

/tmp/phpHsV0fA

/tmp/phpXE9Plh

/tmp/phpMTc2CZ

/tmp/phpRQfVNI

/tmp/phpcs1b0s

 

這裡打造了一片超大面積的花海，搭配獨特的裝置藝術和寬敞的綠地

成為台北河濱公園不可錯過的必拍花海之一，為了方便大家欣賞花海風景和拍美照

台北市工務局還貼心地增加了一座高達155公分的船型觀景台，讓民眾可以輕鬆眺望花海，盡情捕捉美好瞬間

/tmp/phpGSnR1d

/tmp/phpO9J21Z

 

白天美景已經很棒，但晚上點燈後更是美得不得了

/tmp/phpz0dJSM

/tmp/phpqP01d7

/tmp/phpAynbi9

 

現場還準備了幾座野餐桌椅和帳篷，彷彿置身於花海野餐的浪漫氛圍中

/tmp/phpFPhR2b

/tmp/phpS8bYJf

/tmp/phpjM4GTp

/tmp/phpCn5cyw

/tmp/phpDXUwiE

 

這裡感覺就像在國外一樣，這個景色真的太漂亮了

/tmp/php6Gf58M

/tmp/phpzRdvVW

/tmp/phprghUG7

/tmp/phpbhLVqj

 

整體而言，古亭河濱花海呈現出一種超美的感覺，絕對值得一遊，而且一路上美景一直延伸到農曆春節

不論是繽紛的花海、美妙的夜景，還是春節氛圍的融入，都讓這趟旅程充滿了美好和驚喜

如果還沒安排行程的話，不妨考慮來古亭河濱花海感受這迷人的景致，相信會留下難忘的回憶

/tmp/php8vUygw

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

174844-319

文章標籤

饅頭弟 親子同遊 古亭河濱花海 2024花季台北 台北觀光景點 捷運到古亭河濱公園 花海夜景 古亭河濱觀景台 春節花卉活動 台北市花海景點 台灣春天景色 台北景點 古亭河濱公園 花海攝影景點 台北自由行行程
創作者介紹
創作者 饅頭弟 的頭像
饅頭弟

饅頭弟生活大小事




檢舉
share
chevron_left

信義區平價日本料理推薦！花田樂野台壽司，聚餐
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
2023桃園花彩節：花舞童話奇蹟，11月11日至11月19日，綠意花海盛宴
 饅頭弟
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up