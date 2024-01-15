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19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳~高雄左營特力家居美食~自助吧吃到飽牛排19to1鮮選牛排專賣店

2024-01-15 13:42:03 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：99
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：253篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：19to1鮮選牛排專賣店
phone07-3599800
place高雄市左營區民族一路948號2F
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

巨無霸24盎司熔岩起司牛排一試成主顧!
高雄左營牛排餐廳-19to1鮮選牛排專賣店
來店用餐點選期間限定「雙人經典饗宴」
只要+1元可升級「歡聚三人分享餐」
可享「義式料理」任選乙份
地點位於高雄左營特力家居2樓
貼心提醒大家這裡的停車是免費的唷

19to1鮮選牛排專賣店

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

高雄牛排19to1鮮選牛排專賣店
環境寬敞採光明亮~中間還有小小的蓄水造景

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

另外還有自助飲料吧和自助湯品
湯品有羅宋湯跟奶油濃湯可選擇
飲料除了有冷飲冰沙還有咖啡機跟熱可可唷

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

雙人經典饗宴

▶️餐點須知◀️
❶每餐期限量供應，限量商品，須提前一日預約
❷限內用餐點，不與其他優惠併用（生日優惠不得使用）
❸此為特價商品，餐點均另酌收一成服務費

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

🔸熔岩巨石陣 24盎司
超療癒的黃色瀑布熔岩牛排
3~5分熟的牛排還有些許血色
搭配熔岩起司醬一起吃鮮口又濃郁

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳
店家很貼心的還會提供烤爐
想要吃熟一點或熱一點的可以邊吃邊加熱唷

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

🔸香料炙烤魷魚
經過炙烤但不會太老爛的魷魚
口感Q彈~香料的味道有點類似七味粉

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳
🔸現烤蒜香四角軟法
一定要趁熱吃~中間的起司才會牽絲
軟法口感蓬鬆而且蒜香味十足
當然也可以沾自助吧的麵包醬一起食用!

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳
🔸主廚嚴選沙拉
沙拉共有兩份，醬料有凱薩/油醋/和風
沙拉裡不只有蔬菜，還有米香、木耳、蒟蒻
更有魷魚切條~屬於精緻路線的海陸沙拉

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

🔸日式焦糖烤布蕾
日式焦糖烤布蕾共有兩份
口感綿密像是奶酪
上面還有一顆特別挑選的新鮮草莓

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳
🔸原味酥炸脆薯
酥炸脆薯調味相當美式
很有西部牛仔的風格😂
沾點冰涼的番茄醬更對味

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

🔸帕瑪森軟法（可續）
可以到自助吧區盛裝麵包醬
帕瑪森軟法外脆內軟~還可以無限續加

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

招牌法式慢燉紅酒牛細扁麵（含半熟蛋）

✨點雙人經典饗宴+1元可升級「歡聚三人分享餐」
   可享「義式料理」任選乙份

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳
蛋的質地像是半熟蛋又像是溫泉蛋
可以先將蛋黃與麵條混和在一起
吃起來口感會更滑順
味道上紅酒牛肉相當濃郁~口感入口即化
麵條使用細扁麵，份量十足吃起來有飽足感

19to1鮮選牛排專賣店~巨無霸24盎司熔岩起司左營牛排餐廳

營業資訊

📍 高雄市左營區民族一路948號2F
⏰ 平假日午餐11:00-15:00（最後點餐至14:00）
⏰ 平日晚餐 17:00-22:00（最後點餐至20:00）
⏰ 假日晚餐17:00-22:00（最後點餐至20:30）
☎️ 07-3599800

 

#高雄美食
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19to1 高雄美食 高雄午餐 高雄晚餐 more
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