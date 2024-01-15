巨無霸24盎司熔岩起司牛排一試成主顧!

高雄左營牛排餐廳-19to1鮮選牛排專賣店

來店用餐點選期間限定「雙人經典饗宴」

只要+1元可升級「歡聚三人分享餐」

可享「義式料理」任選乙份

地點位於高雄左營特力家居2樓

貼心提醒大家這裡的停車是免費的唷

19to1鮮選牛排專賣店

高雄牛排19to1鮮選牛排專賣店

環境寬敞採光明亮~中間還有小小的蓄水造景

另外還有自助飲料吧和自助湯品

湯品有羅宋湯跟奶油濃湯可選擇

飲料除了有冷飲冰沙還有咖啡機跟熱可可唷

雙人經典饗宴

▶️餐點須知◀️

❶每餐期限量供應，限量商品，須提前一日預約

❷限內用餐點，不與其他優惠併用（生日優惠不得使用）

❸此為特價商品，餐點均另酌收一成服務費

🔸熔岩巨石陣 24盎司

超療癒的黃色瀑布熔岩牛排

3~5分熟的牛排還有些許血色

搭配熔岩起司醬一起吃鮮口又濃郁



店家很貼心的還會提供烤爐

想要吃熟一點或熱一點的可以邊吃邊加熱唷

🔸香料炙烤魷魚

經過炙烤但不會太老爛的魷魚

口感Q彈~香料的味道有點類似七味粉



🔸現烤蒜香四角軟法

一定要趁熱吃~中間的起司才會牽絲

軟法口感蓬鬆而且蒜香味十足

當然也可以沾自助吧的麵包醬一起食用!



🔸主廚嚴選沙拉

沙拉共有兩份，醬料有凱薩/油醋/和風

沙拉裡不只有蔬菜，還有米香、木耳、蒟蒻

更有魷魚切條~屬於精緻路線的海陸沙拉

🔸日式焦糖烤布蕾

日式焦糖烤布蕾共有兩份

口感綿密像是奶酪

上面還有一顆特別挑選的新鮮草莓



🔸原味酥炸脆薯

酥炸脆薯調味相當美式

很有西部牛仔的風格😂

沾點冰涼的番茄醬更對味

🔸帕瑪森軟法（可續）

可以到自助吧區盛裝麵包醬

帕瑪森軟法外脆內軟~還可以無限續加

招牌法式慢燉紅酒牛細扁麵（含半熟蛋）

✨點雙人經典饗宴+1元可升級「歡聚三人分享餐」

可享「義式料理」任選乙份



蛋的質地像是半熟蛋又像是溫泉蛋

可以先將蛋黃與麵條混和在一起

吃起來口感會更滑順

味道上紅酒牛肉相當濃郁~口感入口即化

麵條使用細扁麵，份量十足吃起來有飽足感

營業資訊

📍 高雄市左營區民族一路948號2F

⏰ 平假日午餐11:00-15:00（最後點餐至14:00）

⏰ 平日晚餐 17:00-22:00（最後點餐至20:00）

⏰ 假日晚餐17:00-22:00（最後點餐至20:30）

☎️ 07-3599800