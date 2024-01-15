2024 嘉義火鍋吃到飽推薦》肉食主義 站在嗑肉石鍋巨人的肩膀上創立的嘉義必吃在地吃到飽火鍋 I 嘉義東區店

【嘉義火鍋吃到飽 肉食主義】嘉義火鍋探店心得

嘉義火鍋吃到飽 肉食主義 涮肉照

嘉義火鍋吃到飽肉食主義位於嘉義市東區的中山路上，地理位置極佳，可謂嘉義市的一級戰場。附近也有非常多的平面停車場可供選擇，完全不用擔心天氣冷開車來吃鍋的時候會冷到。肉食主義的價位最便宜只要299即享蔬菜吃到飽，是不是超佛心。理智派會知道這家，主要也是身為一個嘉義人，活動區域大部分也是在嘉義市東區這邊。這家火鍋吃到飽非常適合帶家人來吃，平價又經濟實惠，更有長輩喜愛的各種蔬菜。

嘉義火鍋吃到飽 肉食主義 餐點照02

最讓理智派印象深刻的，大概就是他們飲料是採易開罐無限暢飲吧，絲毫不怕你喝的感覺。不過理智派還是要提倡一下，無論是拿易開罐飲料還是蔬菜等，都是以自己能吃得下為主，不要浪費哦。

【嘉義火鍋吃到飽 肉食主義】環境簡介

嘉義肉食主義火鍋吃到飽是整棟的店面，共有兩層樓。一二樓位置數量理智派粗略估計落在70-90中間，真的是蠻大的一間。只是如果是熱門時段如天氣冷、假日、晚餐時間，建議還是可以電話預約以免沒位置哦。

【嘉義火鍋吃到飽 肉食主義】餐點評價

理智派於探店心得那邊有提到，吃肉食主義火鍋吃到飽最適合帶家人來吃，是因為今天理智派就是帶家人來吃這間，發現到家人非常喜歡才會這樣推薦的。由於我們兩人前往，就直接點她的雙人套餐來吃吃看。理智派就分成，【肉品】、【蔬菜】、【其他附餐】三個類別個別說一下。

。肉品。

雙人豪華4拼包含了培根牛、沙朗牛、豬梅花、豚五花等，這樣的分量只要1299/2人真的也是非常經濟實惠。牛肉吃起來不會有廉價的感覺，下鍋涮一下起鍋後搭配湯底吃真的是非常過癮。豬肉吃起來不會有豬腥味，意料之外的水準。

。蔬菜。

嘉義火鍋吃到飽 肉食主義 蔬菜吃到飽

蔬菜粗估10種左右，視覺上看不會有那種放置過久的感覺，非常新鮮。種類除了一般常見高麗菜、絲瓜等，還有好多理智派無法分辨的品種(非常抱歉，這樣是不是無法稱自己為美食部落客QQ)，真的是吃一輪就飽了。

。其他附餐。

其他吃到飽的部分，除了蔬菜也包含了火鍋料、白飯(含滷肉)、麵食、易開罐飲料等。整體而言配料也是水準之上，而湯底更是味道濃郁，煮好蔬菜的湯更是甜甜的，非常適合冬天來吃。

【嘉義火鍋吃到飽 肉食主義】店家資訊

名稱：肉食主義 嘉義店

時間：周一至周日11:30–14:30, 17:00–22:00

電話：05-2788818

地點：嘉義市東區中山路104號

【嘉義火鍋吃到飽 肉食主義】地理位置 / 怎麼去

嘉義火鍋吃到飽 肉食主義 地理位置 怎麼去

嘉義肉食主義火鍋吃到飽位於嘉義市東區，前往方式的話理智派一樣提供兩個方式給大家參考：

。大眾交通：搭乘大眾交通工具的朋友，可以先使用台鐵前往嘉義車站。步行出嘉義車站後搭乘公車7320、中山幹線(綠線)、7325等，約莫10-15分鐘即可抵達哦。

。自行開車：自行開車的朋友，無論走國道1號或國道3號都可以。行駛國道1號的朋友，可以於257-民雄 號交流道下，往檜意生活村的方向行駛約莫10分鐘即可抵達；而使用國道三號的朋友，可以於290-竹崎 號交流道下，往檜意生活村的方向行駛約莫10分鐘即可抵達。

【嘉義火鍋吃到飽 肉食主義】停車位置

嘉義火鍋吃到飽 肉食主義 停車位置

嘉義肉食主義火鍋吃到飽位於嘉義市區最熱鬧的中山路上，附近除了路邊停車格外，也有中山路停車場可供停車，絲毫不用擔心停車的問題。

【嘉義火鍋吃到飽 肉食主義】價位 I 價目表 I 菜單一覽

嘉義火鍋吃到飽 肉食主義 菜單一覽

嘉義肉食主義火鍋吃到飽的點餐方式其實很簡單，先選擇湯底與肉品，然後白飯、滷肉、蔬菜、冰淇淋與易開罐飲料無限享用。價位的部分則是依照選擇的湯底或肉品而有不同，最低只要299元，以現在的物價來說，要300元以下能夠有自助吧，包含蔬菜吃到飽的，我想真的是非常困難了。