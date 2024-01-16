不少人放假都會選擇來台南吃喝玩樂，畢竟台南的美食、景點真的很多。而這次檸檬妹的生日，我們也是安排來台南吃喝玩樂，但這次選擇的入住點不在台南市區，而是郊區的台南趣淘漫旅，入住這真心說交通、生活機能不算好，準備入住前，建議要在玉井市區或是東山市區把吃吃喝喝都買好買滿才來入住會比較好。但台南趣淘漫旅大廳旁也是有7-11啦！

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【台南趣淘漫旅-交通位置】

台南趣淘漫旅位在台南楠西區，簡單說就在曾文水庫內，開車前來的朋友可直接導航曾文水庫收費亭，經過收費亭時只要跟收費員告知你是入住趣淘漫旅的房客，收費員在登記後，會直接給你一張粉紅單，Check in時記得要拿給飯店接洽人員。

開車前來的朋友，台南趣淘漫旅僅提供戶外停車格停放愛車，在Check in要需要報上車號給飯店人員，而台南趣淘漫旅所提供的房型有豪華景觀房二人房、豪華景觀房四人房以及逗陣套房等，Check in時間統一為下午1點半之後，入住時間為下午3點，退房則為隔日中午11點。提早Check in就可以把握時間去體驗玩樂設施，若是提早Check in的朋友，飯店人員會統一先蓋手章，待等飯店通知可以去房間整理好可入住時，就可以到櫃檯旁去領取手環，這手環不儘是體驗設施的識別證，同時也是房卡！

【台南趣淘漫旅-房間衛浴】

這次入住的房型算是豪華景觀房(二大床)，但因為我們是三大兩小入住，所以有事先跟飯店告知並另外加價，原費用是$9,899元，再加價滿六歲未滿12歲以下的孩童是加價$1,300元，所以總費用是$11,199元。

豪華景觀房(二大床)坪數大約為12坪，提供了兩張躺臥起來還算舒適的床(160*200cm)，另外還幫我們加了一張沙發床，當然也有提供睡枕及羽絨被。飯店人員也不斷的提醒告知，因為有加了一張沙發床，所以整個房間空間會略顯狹小。

房間內也提供了液晶平面電視、免費的Wifi、可調式中央空調、小冰箱、快煮壺，附贈的茶包、咖啡等皆可飲用，但飲用水的部分都需要到電梯口旁的飲水機去裝取，簡易式的開放式衣櫃有提供衣架、行李放置區可使用。

衛浴設計沒有乾濕分離，但有提供浴缸可泡澡，基本的盥洗用品也都有提供，如吹風機、毛巾、浴巾、牙刷(膏)、洗髮乳、沐浴乳、梳子等備品都一應俱全。

【台南趣淘漫旅-公共設施】

台南趣淘漫旅的公設有分室內以及戶外，開放使用的時段都略有不同，所以在體驗設施前，建議要記好開放時間，另外也有不少體驗設施/活動是需要另外付費。簡單跟大家分享這次我們12月份入住時的玩樂設施表。

●戶外-椰林泳池

開放時間為09:00-11:30 / 14:00-18:00，周六會加開19:00-21:00。

須穿著泳衣才能入池，另外水深為50公分到150公分，兒童入池戲水，大人需全程陪同，而飯店僅提供海灘巾借用，其他像是泳鏡、浮具等都無提供租借。

●戶外-擎空高塔

開放時間為09:00-11:30 / 14:30-17:00

台南趣淘漫旅人氣最夯的設施就是擎空高塔，這設施包含了攀岩體驗、高空漫步、翱翔漫旅、自由落體。體驗玩樂擎空高塔都需要穿著裝備，且也有身高、體重、年齡的限制，像是檸檬妹體重不足35公斤就僅能體驗玩兒童攀岩。

●戶外-運動達人體驗區

開放時間09:00-20:00

位在擎空高塔旁，適合三五好友一起同樂競賽。

●室內-戰勤基地

位在飯店B1，在這可體驗不少項目，但大多數都要另外付費以及限定的開放時間，像是鐳射戰場、密室解救、小米平衡車、DIY、VAR BOX、趣淘桌遊、彈珠台等等，但也有免費設施，像是巨型疊疊樂、繽紛球池拍照區等，可以玩樂！要搭乘曾文水庫環湖遊艇的朋友也都是要到B1戰勤基地的櫃台洽詢付費。

●室內-健身區

開放時間為08:30-22:00，免費使用。

位在B1戰勤基地旁(樓梯口旁)，僅一台跑步機跟飛輪機，須年滿16年且須穿著運動鞋。

●室內-活力設施

開放時間為08:30-22:00，免費使用。

有撞球、手足球等可以玩樂，租借設備可直接洽詢B1的櫃台人員。

●室內-COCO BAR

全天開放的COCO BAR位在飯店一樓CO Here餐廳旁，但就只有一間可以使用，一旁也放置了不少付費的小型夾娃娃機。

●室內-趣淘星球

開放時間為09:00-11:30 / 19:00-21:30，週五~週日有加開15:00-17:30的場次。

位在飯店2樓，適合3~10歲孩童前來玩樂，須脫鞋且穿著襪子才能入內，另須有滿18歲以上的家長陪同。

【台南趣淘漫旅-用餐環境】

這次我們入住的方案是一泊二食，假日晚餐基本上會提供自助餐，若是平日入住的話，飯店會依入住人數及訂餐人數作調整異動。而這次入住的用餐都是在二樓用餐，這邊就簡單跟大家分享用餐的時間及餐點囉！

●晚餐

晚餐自助餐的用餐時間為17:30-21:00，在Check in完畢後，接洽人員會建議先到CO Here餐廳櫃台做預先登記，如果沒登記的話，就要等到18:30才能到餐廳候位用餐。

台南趣淘漫旅的自助式晚餐，用餐時間沒有太多的限制，但用餐位置會由服務人員做安排及待位，入座後當然就可以自行去夾取餐點。餐點的供應上還算不錯，有冰鎮海鮮、中西式餐點、切片牛排、台南擔仔麵(自助式烹煮)、當季水果、飲品、冰淇淋，當然也還有啤酒、可樂等無限暢飲，唯一可惜的是提供的素食餐點不夠多，但另外值得讚賞的是他們補餐速度超快。

●早餐

早餐的用餐時間為07:00-10:00，用餐時間無太多限制，報房號候就可以自行去選擇自己的喜歡的座位！餐點的供應上其實與晚餐來說大同小異，但早餐又多了一些台南特色料理，像是碗粿、粽子、台南擔仔麵、吻仔魚粥等等，另外提供的素食餐點就比晚餐多了些。

【台南趣淘漫旅-周邊景點】

台南趣淘漫旅位在曾文水庫的園區內，入住的朋友當然不能錯過來到曾文水庫壩頂或是搭乘環湖遊艇囉！但環湖遊艇有固定的開航時間以及人數限制，所以建議都要早點洽詢會比較好。而台南趣淘漫旅也鄰近東山市區、175咖啡公路、174翼騎士驛站等，順訪周邊景點讓這趟旅程更豐富也是挺不錯喔！

【台南趣淘漫旅-整體評價】

準備入住台南趣淘漫旅前，周遭的同事們都很推薦也很喜歡台南趣淘漫旅，說這裡有不少別的飯店沒有的設施可以體驗玩樂，且時間充裕也還能體驗曾文水庫的遊艇環湖等。

自己實際入住台南趣淘漫旅後，也是覺得台南趣淘漫旅還算不錯，但不少設施都有開放時間的限制，就真的有點點可惜，且若是遇到下雨天來這入住，就真的會覺得很無聊喔！

【台南趣淘漫旅-飯店資訊】