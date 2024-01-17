出門旅行度假，就是要睡到自然醒才爽!!
煙波國際觀光集團旗下的飯店之一 煙波大飯店宜蘭館
三大住房特色 網美好拍、隔日早午餐、暗黑派派
讓遊玩宜蘭的您，在飯店中同樣有意想不到的絕佳體驗!!
其中最特別的就是隔日房客獨享免費早午餐吃到一點半
隔天行程不趕的話，睡醒退房才來吃也OK!
煙波集團宜蘭館 就位於宜蘭火車站約10至15分鐘車程
旅遊交通機能來說可是十分方便~
附近還有大型百貨 蘭城新月廣場，逛街購物也是十分容易~
晚上如果想要去附近還有兩大夜市 宜蘭東門觀光夜市、羅東觀光夜市
讓你夜晚覓食說走就走~超簡單~~
煙波大飯店Ocard會員，你申請了嗎??
住宿、餐飲皆可累積點數
(住宿限定官網訂房或電話訂房 不與其他優惠合併使用 如住宿券、第三方訂房系統等..)
此外煙波響應環保永續，房內不主動提供一次性包裝備品
入住時飯店人員會確認是否需要一次性包裝備品，如不領取就可以獲得Ocard會員刮刮卡
有機會刮到點數喔~
(客房內已有提供沐浴、洗髮乳，安裝於牆壁上)
不同於一般飯店，煙波大飯店宜蘭館 隔日的住房早餐很不一樣
一般來說客房的住房早餐是到早上10點~
但是出門旅遊在外，如果隔天沒有甚麼行程的話~
真想睡到自然醒在用餐，但你覺得可能嗎??
別說不可能 煙波大飯店宜蘭館 讓你願望成真!!!
早餐直接給你升級為早午餐
可以從早上六點半吃到下午一點半
睡到退房後再來用餐也是OK的喔!! (退房時間上午十一點)
自助式早午餐菜色相當豐富，連冰淇淋也都有~
可說是料多味美，誠意滿滿~
看了早午餐後，也來看看今晚住宿的客房吧!!
簡約風格的豪華雙人房，住房空間相當寬敞
清爽無壓迫感，住起來相當舒適
一進門就可以看到大片落地窗附設陽台美景
可從房間內直接遠望宜蘭美麗的街景
房間內還貼心準備24小時運轉的除濕機
讓房內濕度保持最佳狀態，住的也就更加舒適~
(除濕機水不用倒喔，已經連接排水管拉!!)
承襲飯店環保策略，房內雖然無提供礦泉水，但有準備一個水瓶給您
可至客房走道的飲水機取水飲用即可
旅人最需要的插座，也提供的相當充足~
床頭兩旁也皆有提供插孔，夜晚手機放一旁 也能安心好眠~
乾溼分離衛浴空間，熱水水量相當足夠~
旅途辛苦了一天，也能辛苦洗個熱水澡呢~
住的舒適，也要玩的開心~
房客獨享飯店提供設施及夜間暗黑派派活動~
房客獨享 免費入場 螢光派對 暗黑派派 精緻甜點讓你吃到飽
昏暗燈光加上螢光主題拍攝裝飾，氣氛濃厚十足
連餐盤也對應主題，這黑色圈圈可不是盤子髒掉喔!!
飯店頂樓 R樓 網美拍照打卡好地點
迷走圈圈五大泡泡主題區，戶外區定時會釋放出泡泡飛至天空~
(天雨或前一天下雨地板容易濕滑，會暫停開放)
還有親子互動的好地點~點點光轉，大人放鬆之餘，小朋友也能開心暢遊~
位於飯店一樓大廳旁的謐謐時光
提供簡易桌椅、書籍雜誌供旅人悠閒在此閱讀~
一旁還有OK便利店自助販賣機，夜晚不用東奔西跑
肚子餓，買泡麵就對了!!
哇~還有 金車漢寶蚵仔味細麵，這可是懷念的好味道~
還有黑胡椒牛肉風味麵、海鮮湯麵新上市
吃了一杯，擱再一杯!~疑…是不是不小心透漏年紀拉 XD~
退房也有快速通關
持有退房專屬卡套及已經清房帳且無館內消費掛帳
可以將卡套及房卡放置此，就可以開心快速退房。
煙波大飯店宜蘭館 地點相當清幽 夜晚相當安靜~
但位於宜蘭及羅東中間地帶，不論是前往宜蘭或是羅東都相當方便
另外提供房客免費享用暗黑派派 宵夜點心吃到飽
隔天一早還可退房後在享用吃到飽的香氣撲鼻豐富的早午餐
如此超值CP值極佳的住宿飯店，沒住到你說多可惜阿!!!!
煙波大飯店宜蘭館
宜蘭市凱旋路135號
電話：(03)925-6899
官網：https://yilan.lakeshore.com.tw
【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用
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