三重蘆洲有名的「豐雞號」在台北信義莊敬路開分店了！「豐雞號莊敬店」裡離象山步道很近，爬完山剛好可以來豐雞號吃個招牌油雞飯，菜單招牌還有滷牛肉飯、港式撈麵和必點的廣東滷味，內用還有免費的藥膳雞湯免費續喝。

「豐雞號莊敬店」外帶和外送生意也很好，大量訂購雞肉便當建議提前預訂～（豐雞號莊敬店食記提供菜單、營業時間僅供參考，實際請依店家為主）

台北信義區 豐雞號莊敬店 位置

「豐雞號莊敬店」位在台北市信義區的莊敬路，是象山美食推薦。

從台北捷運「台北101/世貿」步行約12分鐘左右，到象山步道只要8分鐘，門口也有公車站牌「信義國中(莊敬)」，交通還蠻方便，開車可以停在臺北醫學大學附設醫院周圍的停車場。

豐雞號 莊敬店

地址：台北市信義區莊敬路381號

電話：0227205203

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00

食記：【信義區美食】豐雞號招牌油雞飯，台北象山美食推薦！

粉絲團：豐雞號

台北信義區 豐雞號莊敬店 環境

櫥窗掛滿肥嫩可口的油雞就是豐雞號招牌

內用可以點招牌油雞飯、撈麵或者米苔目

也能單點前段或後段搭配其它餐點享用

也可以外帶半雞或全雞，遇到重要的節日一定要提前預訂

豐雞號的廣東滷味也是必點推薦

平日中午就看到檯面好幾樣滷味快賣光

一個人或兩個人用餐，點幾樣滷味搭配剛好



豐雞號莊敬店平日生意超好

用餐時間內用的人潮不少，外帶也很多

這裡除了招牌油雞跟滷味，也有麵、飯類選擇

「豐雞號莊敬店」生意超好

店員幾乎沒有停過，要避開尖峰人潮就是下午一點或晚上七點

來豐雞號必喝的當歸雞湯，天氣冷的季節來碗熱騰騰的當歸雞湯很暖心，內用喝完還可以免費續用。

豐雞號有提供辣椒醬

招牌油雞飯或滷味都很適合搭辣椒醬，味道更有層次



內用採自助式，到櫃檯點餐結帳後

等待叫號，再自行取餐

用餐完畢自行將餐盤放到回收處

台北信義區 豐雞號莊敬店 菜單價錢

豐雞號菜單價錢

雙人套餐組合優惠有分土雞前段和大雞腿分享餐

也有豐雞號招牌便當、單點招牌、港式撈麵、茶飲、總和滷味和廣東滷味

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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台北信義區 豐雞號莊敬店 餐點推薦

每次來豐雞號用餐，都會喝好幾碗熱呼呼的當歸雞湯，用瓷碗裝很有質感，當歸雞湯有的淡淡的中藥香，順口好喝。

豬骨撈麵(乾)($130)

豐雞號除了招牌雞肉飯也有牛肉、豬肉飯和撈麵

這次點了一碗豬骨撈麵來嚐鮮

豬的大腿骨份量霸氣

肉質帶有嚼勁且不乾柴

滷汁入味又好吃

撈麵的份量不少

麵條細緻Q彈，本身帶有鹹味

加上醬汁提味，是喜歡重口味的選擇

配當歸雞湯很推薦

招牌油雞飯($130)

這天吃到雞腿肉

口感相當嫩，皮滑肉彈，咬下去還有肉汁

搭配著醬料跟蔥花味道很棒

愛吃辣的建議要搭配辣椒醬

也可淋上特製醬汁，味道多層次

另外裝盛的菜飯

有高麗菜、地瓜、木耳、青江菜等季節時蔬

米飯煮的軟Ｑ有彈性

可以吃到地瓜讓覺得很特別呢



豐雞號的滷味也是必點的品項

除了菜單上推薦的綜合滷味組合

也可以依照自己喜好單點

櫃檯櫥窗展示各種滷味

每次來豐雞號都會點好幾種搭配

這次點的廣東滷味有豬腱子肉、鴨翅、米血、甜不辣、豬耳朵、鳥蛋、豆包、海帶和黑豆干，搭配醃製酸菜，每樣都滷的很入味。

尤其是豆包！就是我最愛的點濕豆皮，皮滑入味，醬汁鹹香，蘸取店家自製的辣椒更好吃。

招牌油雞（半雞）($375)

豐雞號也提供外帶的全雞跟半雞，不管是逢年過節要拜拜，還是帶回家當午晚餐或嘴饞時吃都很適合，外帶雞肉還有雞肉還有附搭配的醬汁，醃蘿蔔、蔥醬和特製醬汁。

打開盒子看到飽滿肥嫩的油雞，焦糖色澤相當誘人，香氣撲鼻而來，旁邊還附有花生，滷透軟嫩，很適合當下酒菜，而雞肉的口感相當嫩，飽滿的肉汁，整體的味道很棒！

從蘆洲開始的豐雞號，目前已經有好幾間分店

只要用餐時間都會有許多人來內用和外帶，連外送訂購便當的客群也很多。

豐雞號的滷味、便當和雞肉都是招牌，逢年過節的重要節慶，全雞和半雞一定要先預訂才能買到。

豐雞號 莊敬店

地址：台北市信義區莊敬路381號

電話：0227205203

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00

食記：【信義區美食】豐雞號招牌油雞飯，台北象山美食推薦！

粉絲團：豐雞號

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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