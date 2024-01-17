萬國通路觀光工廠在每年年初都會推出廠拍特賣活動，今年(2024)也不例外，而且這次更加碼推出「奇幻馬戲嘉年華」推出一系列活動，現場有大小朋友的最愛樣爸森友會、泡泡表演秀和美聲吉他表演，以及假日限定的夢幻旋轉木馬、遊樂園充氣氣墊，最特別的是還加碼跟荏苒市集首次合作推出的假日市集，除此之外還有好禮抽獎活動，只要現場單筆消費滿$299的發票或是蒐集市集集點卡三張(A、B、C券各一張)，即可現場抽獎，人人有獎喔；不只如此，還有生活館限定特惠行李箱任兩件折$500、任三件折$1000，全館更推出85折優惠，滿$3000折$300，登錄發票還能抽iPhone 15，活動從1/12~1/28，請大家一定要把握週末帶著孩子來玩~

奇幻馬戲嘉年華

從1/12~1/28每個週末假日限定(1/13.14.20.21.27.28) 在萬國通路觀光工廠內從早上10點開始，到下午4點，一路都有一系列的活動，而且都是很符合親子和情侶一起來玩的喔！

早上10點~11點半，就由樣爸森友會帶來一系列可愛的動物，和不常見的無毒蛇類、守宮、象龜和各種特色的爬蟲類，現場都會有專人協助來體驗，可以放輕鬆的玩，重點是全部都免費，讓小孩可以透過小動物來場生命教育體驗。

夢幻旋轉木馬

網美和小朋友最愛的旋轉木馬這次也熱烈登場，體驗搭乘一次費用是50元，可以啦！很便宜耶~

遊樂園充氣氣墊

小孩一見就瘋狂的遊樂園充氣氣墊真的會玩瘋了，小朋友超好放電，大人也可以趁機好好逛市集，選購行李箱，重點是！玩充氣氣墊是完全免費的喔~

小Yoga第一次體驗充氣氣墊，雖然還不太能玩，但爬的很開心哈哈！之前我們有做影片分享，大家可以看一下~

泡泡表演秀

小朋友們最愛的泡泡表演秀更是不能錯過，而且整場活動也足足有一小時喔，除了可以看到表演者的秀之外，還可以讓孩子們上去互動，更有泡泡的教學體驗，真的很值得一來，重點！也是免費參加喔~

美聲吉他表演

美聲吉他表演是由參與過許多市集的街頭藝人蔡晴如來演唱，聽歌吃美食陪你度過CHILL CHILL午後。

假日市集

這次的活動更結合了荏苒市集首次合作推出的假日市集，一共有大約70攤的店家前來設攤！

將整個活動場子更加熱鬧，在這場馬戲團嘉年華裡，根本就是吃喝玩樂樣樣都有~

多家美食攤位，都是嚴選出攤，不少店家都秒殺啊！

市集內還有生活用品、衣飾、植栽和伴手禮都有，而且都很有質感呢~

好禮抽獎

達到以下任一條件 即可至戶外服務台抽獎乙次

1.憑觀光工廠館內(生活館、DIY區、咖啡廳)單筆消費滿$299的發票+FB或IG粉絲專業按讚/追蹤並打卡

2.蒐集戶外市集A券、B券、C券各一張，並組合完成+公開分享貼文至FB、IG限時動態(至攤位單筆消費即贈一張抽獎券)

草皮野餐區

逛完了市集，前方的草皮區還有設置野餐區，不用自己帶野餐墊，萬國通路都幫你們準備好了，只要人來就好，享受一個愜意的週末吧~

廠拍特賣

這次的廠拍特賣分為兩個區域，一個是戶外的福利品出清，這一區雖說是福利品，但行李箱和背包的款式也很好看，而且重點是都是新的，當天去現場也是超多人在搶著購買，這一區賣完就沒有了，大家一定要趁早前來購買喔。

年終慶優惠活動

生活館限定特惠行李箱任兩件折$500、任三件折$1000，全館更推出85折優惠，滿$3000折$300，滿$6000送飲料提袋登錄發票還能抽iPhone 15~

生活館內的行李箱更是時下最新的人氣商品，熱血的行李箱好幾咖都是在這邊帶回家的，一定要趁著有特賣活動來購買，真的有夠超值優惠，而且一次可以享有超多優惠和獲得大獎的機會~

跟大家分享這次萬國通路的馬戲嘉年華會活動，真的是歷年來最好玩的一場，請大家一定要把握喔~

萬國通路X奇幻馬戲嘉年華

粉絲專頁：萬國通路創意觀光工廠

官網：https://tw.eminent.com/

地址：萬國通路創意觀光工廠(台南市歸仁區中正南路二段1號)

活動時間：2023/1/12~1/28；08:00~17:00 (週四休館)

現場提供現金/刷卡服務

廠內備有大型停車場 停車收費$50/車(可折抵消費)

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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