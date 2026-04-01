「安心美味用星選」！多款統一麵包通過A.A.國際無添加驗證。

早上趕著上班、上學，經過便利商店快速拿一個麵包當早餐；午後工作繁忙，想吃個點心，隨手啃幾口麵包再接再厲，這樣的日常情境幾乎天天上演，對多數人來說，麵包是再熟悉不過的存在，方便、快速，還能帶來一些撫慰身心的滿足感。

▲統一麵包多款產品通過A.A.國際無添加驗證，其中更有三款產品榮獲A.A. TASTE AWARDS全球純粹品味評鑑中肯定，讓安心與美味陪伴大家每一天



在追求方便的同時，如何吃得安心也同樣重要。但可口美味的麵包，背後的原料、製程，並不是一般人能一眼辨識，因此越來越多人期盼更簡單的方法，能在忙碌日常的有限時間裡，快速選出一份安心的美味。這道難題的答案，就藏在那個你可能看過、卻沒特別注意的「星星標章」裡；統一麵包讓「安心」與「美味」同時兼具，並透過星星標章讓你一眼放心。

認識星星標章，選出優質麵包超簡單

近年討論度很高的「A.A.國際無添加驗證」，以第三方專業機制，針對食品中的特定添加物進行檢視與把關，並提供驗證標章；而「A.A. TASTE AWARDS全球純粹品味評鑑」則以CLEAN LABEL精神為核心，從風味與品質出發，評選出純粹而美味的產品。



有了專業的把關讓我們在面對琳瑯滿目的商品時，不需要花費太多時間，只要看到驗證標章，就知道產品已通過一定標準的檢驗，無論在成分或風味上都更可靠。統一麵包有多款產品通過A.A.國際無添加驗證，讓日常的麵包選擇多了一份安心的依據；其中更有三款產品在A.A. TASTE AWARDS全球純粹品味評鑑中獲得肯定，從風味層次到整體表現，都獲得國際專業評審的認可。我們只要認明包裝上藍色星星的驗證標章，就能從讓人眼花撩亂的產品中，快速找到安心的選擇。

▲選購麵包時認明有星星的「A.A.國際無添加驗證標章」，便能從琳瑯滿目的商品裡，快速找到安心美味的絕佳選擇



不只安心，始終追求美味的極致

▲統一麵包「鹽奶油捲」口感柔軟細緻，鹹香與奶香交織的風味迷人，再加上一杯咖啡便是早餐的經典絕配

▲「奶香葡萄」以柔軟麵包佐葡萄乾，鮮甜香氣越咀嚼越讓人回味無窮，是午後的療癒補給

▲「丹麥菠蘿可頌」榮獲A.A. Taste Awards全球純粹品味評鑑三星殊榮，「菱格香菠蘿」與「起酥肉鬆麵包」同獲二星肯定

「星」選限時優惠，享受麵包的安心美味

除了讓大家吃得安心，統一麵包持續鑽研麵包美味的奧秘，研發出「究極™湯種」工藝，成功打造Q彈柔軟的麵包。透過自製老麵種結合湯種，長時間低溫熟成發酵，讓麵糰鎖住水分，呈現Q彈柔軟的細緻口感，讓人在咬下去的瞬間，便深深著迷於那濕潤與彈性的巧妙平衡，從此麵包不再只是填飽肚子的選項，而是讓人充滿期待的日常享受。統一麵包的品項豐富，每個人在生活中的不同時刻，都能找到對應當下心情的安心美味。「鹽奶油捲」選用法國奶油佐日曬海鹽，外層金黃誘人，內裡柔軟細緻，鹹香與淡淡奶香在口中恣意漫延，是許多人早晨搭配咖啡的經典選擇。而「奶香葡萄」則選用日本優質小麥粉，以柔軟麵包佐香甜葡萄乾，咀嚼之間自然釋放鮮甜，為午後帶來一點輕柔療癒。如果偏好更有層次的口感，「起酥肉鬆麵包」巧妙融合鹹甜，風味飽滿卻不膩口；「菱格香菠蘿」與「丹麥菠蘿可頌」則以豐厚外層與鬆軟內裡形成對比，每一口都能感受到口感層次的變化，邊咀嚼邊沉浸在口中洋溢著的濃郁蛋香與奶香，滿滿的幸福滋味。無論是開啟充滿活力的一天、午後辦公室的短暫休息，或是夜晚給自己的小小慰勞，統一麵包讓安心與美味並存，不斷自我精進，讓這些美味各異、同樣安心的麵包，成為日常生活中可靠又溫暖的陪伴。

在忙碌的生活裡，麵包不只能填飽肚子，更可以提供自己一段放慢節奏、享受生活的片刻。即日起至4月14日，到7-ELEVEN購買統一麵包A.A.國際無添加驗證系列指定商品，任選第二件省10元，從包裝上的星星標章，到寵愛味蕾的美味，統一麵包讓選擇變得更簡單！「安心美味 用星選」，趕快把握優惠機會，走進小七帶走「星」選麵包吧！



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