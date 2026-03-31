台北士林萬麗聯名草山金工！6,250元起入住送職人銀作體驗與士林官邸門票。

隨著旅遊市場對生活感的追求提升，台北士林萬麗酒店於今春結合在地文創，推出具備文化深度的住房專案 。對此，資深編輯李維唐表示，現代旅客已不再滿足於單純的住宿，透過「金工手作」與「官邸美景」的結合，能有效將旅行的流動感轉化為具體的收藏價值，這類兼具感官與手感的療癒行程，正是今年春季國旅最具競爭力的生活美學提案 。

隨著春意漸濃，清明與端午連假接踵而至，國人對於旅遊的期待已從單純的住宿轉向深度的文化體驗。台北士林萬麗酒店敏銳察覺市場對生活感與在地連結的需求，宣布於2026年4月1日至5月31日期間，攜手在地知名文創品牌「KINJO草山金工」，推出「心動旅程．雙人印記」職人銀作住房專案。這場跨界合作不只是提供一晚安眠，更是一場結合自然律動、工藝溫度與在地探索的感官饗宴，雙人入住每房每晚只要6250元起，邀請旅人在士林山城之間，將流動的時光凝鍊成指尖的永恆記憶。

▲台北士林萬麗酒店尊貴客房，大面落地窗將士林翠綠山景引入房內，營造舒適愜意的住宿環境。圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理



走進士林官邸感受自然韻律，春季限定慢活旅遊推薦

台北士林萬麗酒店坐擁得天獨厚的地理優勢，緊鄰擁有豐富人文底蘊的士林官邸。專案內包含士林官邸門票，讓旅人能隨時步入這座城市綠洲，漫步於四季花卉更迭的園林。從繁花綠蔭的庭園步道，到能遠眺山城層次的視野，春季的士林官邸展現出靜謐而優雅的氛圍。在職人引導課程開始前，旅人可以先在此放慢節奏，感受自然的悠然節奏。這種從自然美景過渡到人文創作的行程編排，為現代忙碌的都市人提供了一種截然不同的生活美學體驗，讓旅行的深度不只停留在景點打卡。

草山金工職人導覽教學，Baby Bijoux封蠟章銀墜與經典銀戒DIY體驗

本次住房專案的核心亮點，莫過於與「KINJO草山金工」官邸門市合作的沉浸式金工課程。這項價值超過3200元的職人體驗，提供多款經典創作供旅人擇一參與。追求獨特質感的旅人可選擇「Baby Bijoux封蠟章銀墜」，透過指紋或印記留下專屬符號；喜愛簡約生活感的旅客則可挑選「Baby Bijoux親膚揉製銀墜」或「經典銀戒」。在職人的細心指導下，旅客能親手敲擊、焊接並拋光屬於自己的銀飾作品。這份作品不僅是飾品，更是將旅途中感動的瞬間，轉化為可以長久佩戴、具備情感溫度的生活紀念。

▲旅人於KINJO草山金工體驗職人課程，透過雙手親自打造專屬銀飾，感受工藝創作的樂趣與成就感。圖／KINJO草山金工提供；窩客島整理

士林廚房自助早餐與獺祭聖代，打造味蕾與美感並存的星級住宿

除了感官的創作與視覺的饗宴，專案在餐飲細節上也極具巧思。入住期間提供「士林廚房 Shihlin Kitchen」自助式早餐，依實際入住人數供應豐盛的晨間美味。而在金工手作課程現場，更貼心贈送雙人飲品與精緻甜點。其中最受期待的便是品牌特色「獺祭聖代」，以細膩且富有層次的風味，為創作時光增添儀式感。此外，專案還加贈「絲絨戒盒」或「柯基狗狗托特包」二擇一，讓整趟旅程從入住、風景、手作到伴手禮，皆能完整串連。適用房型涵蓋豪華客房、尊貴客房及露台尊貴客房，提供旅人多樣化的空間選擇。

▲從台北士林萬麗酒店頂樓無邊際泳池眺望，可飽覽士林官邸周邊的山城美景與迷人城市天際線。圖／台北士林萬麗酒店提供；窩客島整理







台北士林萬麗酒店「心動旅程．雙人印記」住房專案詳情

活動名稱：「心動旅程．雙人印記」職人銀作住房專案

活動時間：2026年4月1日至2026年5月31日止

活動內容：

入住豪華客房、尊貴客房或露台尊貴客房乙晚 。

依入住人數提供「士林廚房 Shihlin Kitchen」自助式早餐 。

贈送「士林官邸」門票，享受城市綠意與花卉景致 。

贈送「KINJO草山金工」職人體驗課程乙堂（價值逾NT$3,200），包含Baby Bijoux封蠟章銀墜、親膚揉製銀墜或經典銀戒製作擇一 。

手作體驗現場另含雙人飲品、精緻甜點（推薦「獺祭聖代」），及絲絨戒盒或柯基狗狗托特包二擇一 。

立即訂房：https://reurl.cc/ov1VVM

地址：台北市士林區中山北路五段470巷8號

電話：(02)8861-2389

享受完飯店的精緻早餐與官邸漫步後，接下來這段職人導覽的感官之旅，將為您的春季假期畫下最美句點。







