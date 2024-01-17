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喜歡記得收藏『川渝香川菜料理』 ᑋᵉᑊᑊᵒ ᵕ̈ ᑋᵉᑊᑊᵒ

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吃了這間店瞬間回到三年前去的重慶～非常道地的味道～充滿回憶的好滋味，襲擊而來！









聽說老闆是重慶人～堅持把好品質的菜餚帶來台灣，也都是嚴選當地辛香料～才能復刻出一樣的好滋味喔！超級正宗的喔！

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如果你也是無辣不歡的人～建議來這家店試試看⟢我搜尋台中烤魚就出現在前面幾個，就來試試

看了。

販售品項不少，有重慶川菜、香辣烤魚、麻辣水煮牛、麻辣小龍蝦、麻辣水煮魚、干鍋類、涼拌類，火鍋串串類，非常多品項可以選擇。

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接下來吃重頭戲～香辣烤魚啦！

有三種口味喔！香辣烤魚、不辣的蒜香烤魚、泡椒烤魚，我選了最經典的香辣烤魚（小份$680）





盛裝的容器非常有質感，用酒精膏持續加熱保持穩定溫度～









小份的就是一整尾烤鱸魚唷！還淋上了老闆獨家辛香料和麻辣鍋底，有許多配菜點綴，有豆芽菜、鴨血等等，真的是好香啊～

不會過麻的口味讓我很喜歡，辣度也能隨自己喜好調整，鹹香麻辣，上面灑滿滿的香菜也是我的心頭好❤️

肉質細緻～外皮焦脆，香辣帶勁！





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再來是超正宗的麻辣小龍蝦🦞$680。終於讓我吃到了～～

居然是活體的也！很講究唷！

肉質彈牙，吸附著獨門麻辣醬汁～

也有十三香味，層次滿滿。









好吃到讓人一直舔手指～意猶未盡！

裡面也有小黃瓜、玉米筍等配菜，這道真的很適合配啤酒🍺啊！









這次本來想品嚐看看重慶小麵～但賣完了，沒關係，也有好吃的手工酸辣粉。









酸辣粉口感Ｑ彈，不過度難咬～是彈潤中帶一點點韌性，還能咬斷，吸附著酸辣的湯頭，入口微酸微麻，慢慢帶辣椒香氣，

加上花生碎和豆芽菜等爽脆感～難怪是重慶人人愛的粉。









再來是涼拌小黃瓜$120

新鮮現拍加上豐富醬汁，有點花生醬香，呈現多元層次～新鮮爽脆，很適合餐前點來開胃唷！









在台中喜愛川菜的朋友，可以試試看這家唷！𖠿𖥧𖥣｡





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⚠️最近店內有新推出年菜系列～有興趣的朋友可以去電洽詢一下唷！









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🏠地址：台中市北屯區北平路三段91號

☎️電話：0908-961827

⌚️時間：11:30-14:00、17:30-21:00（週三店休）

📱 臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070306512024













停車場🅿️資訊：河北停車場，地址：406台中市北屯區河北路二段80號。（🚶走路2分鐘即可到達店內）









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